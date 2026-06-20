Стефен Карри и Леброн Джеймс объединились. Насколько силён и логичен этот союз?

В конце июня Леброн Джеймс может выйти на рынок свободных агентов. Среди клубов, которым приписывают интерес к ветерану, называют и «Голден Стэйт». На этом фоне снова заговорили о возможном объединении Джеймса и Стефена Карри — двух игроков, чьё соперничество во многом сформировало целую эпоху в НБА. Попробуем разобраться, насколько такой сценарий реален и что он мог бы дать обеим сторонам.

Финалы НБА с 2015 по 2018 год четыре раза подряд сводили Джеймса и Карри друг с другом, и их дуэль стала одним из главных сюжетов той эпохи. Это было не просто соперничество команд — на самом деле лигу во многом завораживало сравнение двух суперзвёзд, на которых держались разные модели победы. Со временем и личный тон между ними изменился: несколько лет назад Джеймс признался, что именно Карри из действующих игроков был бы для него самым интересным вариантом партнёра. Позднее и сам Карри говорил, что ему было бы любопытно увидеть такое сочетание на практике.

Уже в 2024 году «Уорриорз» предпринимали попытку организовать обмен — переговоры проходили, но Джеймс выбрал остаться в «Лейкерс». Впрочем, спустя несколько месяцев оба игрока оказались в одной команде на Олимпиаде. Сборная США взяла золото, а их игра вместе выглядела настолько убедительно, что разговоры о возможном сотрудничестве на клубном уровне возобновились.

Стефен Карри и Леброн Джеймс, Олимпиада-2024 Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Да, с финансовой точки зрения ситуация по-прежнему непростая, однако у «Лейкерс» есть права, позволяющие предложить Джеймсу практически любой контракт в рамках действующих правил лиги. К тому же у клуба больше свободы при формировании платёжной ведомости. У «Голден Стэйт» пространство для манёвра куда скромнее, потому что для подписания Джеймса команде пришлось бы освобождать место под потолком зарплат и искать дополнительные способы сократить расходы. Это не исключает сделку, но заметно сужает набор возможных вариантов.

С точки зрения баскетбола этот вариант выглядит вполне рабочим, и в совместимости игроков сомневаться не приходится. Карри и сейчас остаётся лучшим игроком лиги без мяча, а его постоянное движение продолжает растягивать и тревожить защиту соперника ещё до передачи. Джеймс сохраняет статус одного из лучших организаторов нападения и способен создавать моменты и для себя, и для партнёров. Для «Голден Стэйт» особенно важно, что он умеет создавать давление на кольцо, потому что в последние сезоны команде всё чаще не хватало игроков, которые регулярно идут в «краску». Даже в своём возрасте Джеймс по-прежнему закрывает эту потребность.

Но важно учитывать и другой момент. Вопреки привычному мнению, последние сезоны показали, что Джеймс способен быть полезен не только как главный плеймейкер. Отрезки без постоянного контроля мяча нередко приносили пользу и ему самому, и команде, а значит, его встраивание в систему Стива Керра может оказаться гораздо проще, чем кажется. Не менее интересно выглядит и возможный пик-н-ролл с его участием. За карьеру Джеймс не раз входил в число лучших в таких эпизодах. А если добавить к этому дальний бросок Карри, защите пришлось бы столкнуться с серьёзными проблемами.

Леброн Джеймс и Стефен Карри, сезон-2024/2025 Фото: Michael Owens/Getty Images

Речь здесь, по сути, идёт не столько об атаке, сколько о возрасте и глубине состава. В следующем сезоне Джеймс начнёт год в 41-летнем возрасте, Карри — в 38, а Дрэймонд Грин тоже уже находится на позднем этапе своей карьеры. Возраст в любом случае влияет на скорость, мобильность и способность переносить большие нагрузки по ходу сезона — даже у игроков такого уровня. Поэтому, если Джеймс и окажется в «Уорриорз», команде всё равно понадобятся достаточно глубокая ротация и игроки, готовые брать на себя защитные задачи и поддерживать высокий темп. Без этого нагрузка на ветеранов окажется слишком высокой.

Именно поэтому возможное объединение Джеймса и Карри не стоит воспринимать как автоматический ответ на все вопросы «Голден Стэйт». Если бы такой союз случился 10 лет назад, он почти наверняка сделал бы команду безоговорочным фаворитом, однако сегодня ситуация изменилась. Западная конференция стала моложе и сильнее по конкуренции. При этом смысл в таком проекте всё же есть: оба игрока остаются продуктивными исполнителями топ-уровня, их сильные стороны хорошо сочетаются, а опыт игры вместе за сборную США говорит о том, что серьёзных проблем с ролями, скорее всего, не будет.

Сейчас наиболее вероятным развитием событий по-прежнему выглядит сохранение Джеймса в «Лейкерс». Но полностью исключать переход в «Голден Стэйт» до подписания нового контракта всё же нельзя. Если это случится, для лиги это станет одним из самых громких кадровых сюжетов последних лет, а для самих игроков — первым шансом за долгие годы провести полноценный сезон на одной стороне площадки, а не по разные.