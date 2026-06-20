Прошло 10 лет с того финала НБА. Но он и сейчас выглядит невероятным!

В ночь на 20 июня 2016 года «Кливленд» выиграл седьмой матч финала НБА у «Голден Стэйт» со счётом 93:89 и впервые в своей истории стал чемпионом лиги. Та серия сразу вошла в историю по нескольким причинам. Это были камбэк со счёта 1-3, победа над командой с лучшим результатом регулярного чемпионата за всю историю НБА и долгожданный титул для города, который больше полувека не видел чемпионств в главных профессиональных лигах Северной Америки. И даже спустя 10 лет значение того финала ничуть не стало меньше. Скорее, наоборот, сегодня многие его детали видятся ещё отчётливее, чем летом 2016-го.

Главный статистический итог этой серии не изменился, поскольку «Кливленд» по-прежнему остаётся единственной командой в истории НБА, которая сумела отыграться с 1-3 именно в финале. В плей-офф такие камбэки случались и раньше, однако на решающей стадии чемпионата никому это не удавалось, но и отдельный вес этому достижению придаёт соперник, ведь «Уорриорз» завершили регулярный чемпионат с рекордом 73-9, превзойдя достижение «Чикаго» сезона-1995/1996. Команда Стива Керра выиграла 88% матчей и считалась безоговорочным фаворитом финала, поэтому поражение в этой серии стало одной из самых обсуждаемых тем следующего десятилетия. Рекордный сезон оказался связан не с титулом, а с упущенным преимуществом в решающей серии.

Особое место в истории заняло выступление Леброна Джеймса, который в седьмой встрече набрал 27 очков, сделал 11 подборов и отдал 11 результативных передач. Джеймс стал лишь третьим игроком в истории лиги после Джерри Уэста и Джеймса Уорти, кому удалось оформить трипл-дабл в решающей игре финала. Не менее редким выглядит и другое его достижение — на протяжении всего плей-офф 2016 года Джеймс был лидером «Кливленда» сразу по пяти основным показателям, а именно по очкам, подборам, передачам, перехватам и блок-шотам. С тех пор повторить такое не смог никто. Кайри Ирвинг завершил седьмой матч с 26 очками, а Кевин Лав добавил 14 подборов. У «Голден Стэйт» же главным стало не количество очков, а слабая реализация лидеров. Стефен Карри реализовал 6 из 19 бросков и набрал 17 очков, а Клэй Томпсон завершил встречу с 14 очками при шести точных попытках из 17.

Всё решилось в последние минуты, хотя до этого встреча оставалась равной. При счёте 89:89 за 1 минуту 51 секунду до конца основного времени Леброн Джеймс накрыл бросок Андре Игуодалы в быстром отрыве — этот момент позже прозвали The Block, и он по-прежнему входит в число самых известных защитных эпизодов в истории финалов НБА. Почти сразу случился ещё один ключевой момент: за 53 секунды до сирены Ирвинг реализовал трёхочковый через Карри и вывел «Кливленд» вперёд. Эти очки оказались победными. А финальной важной развязкой стала защита Кевина Лава против Карри: бигмен устоял против нескольких смен направления и не дал разыгрывающему «Уорриорз» спокойно бросить из-за дуги. Карри промахнулся, и «Кавальерс» удержали преимущество.

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Эта связка эпизодов — блок Джеймса, трёхочковый Ирвинга и защита Лава — чаще всего и становится главным образом той серии. Фактически всё решилось в последние владения седьмого матча.

Финал 2016 года имел важность далеко за пределами самой лиги — победа «Кливленда» закрыла 52-летнюю паузу без чемпионств для города, поскольку предыдущим североамериканским чемпионом из Кливленда были «Браунс», выигравшие в 1964 году. Об интересе к серии можно судить и по телевизионной аудитории: так, седьмой матч в среднем собрал 30,8 млн зрителей на ABC, а в пике показатель доходил до 44,5 млн. Тогда это был самый популярный матч НБА на американском телевидении со времён финала 1998 года. И в цифровой среде серия тоже стала событием: WatchESPN установил рекорды, а тем временем в Китае трансляции через Tencent привлекли десятки миллионов зрителей.

В честь 10-летия чемпионства в Кливленде организовали сразу несколько памятных событий. Возле арены появилась общественная площадка Meet Me Here Plaza, посвящённая чемпионской команде 2016 года. Пространство оформили с отсылками к тому сезону и ключевым моментам финальной серии. Вдобавок состоялась встреча игроков того состава: Леброн Джеймс, Кевин Лав, Джей Ар Смит, Тристан Томпсон, Ченнинг Фрай, Иман Шамперт, Мэттью Деллаведова и Ричард Джефферсон провели совместное мероприятие в Великобритании. Отсутствие Кайри Ирвинга стало отдельной темой после поста Джей Ар Смита в соцсетях.

Чемпионский состав — 2016 в сборе Фото: Из личного архива Кевина Лава

Даже спустя 10 лет финал между «Кливлендом» и «Голден Стэйт» остаётся одним из главных событий в современной истории НБА. С одной стороны — 73 победы в регулярке и упущенное преимущество 3-1. С другой — единственный в своём роде камбэк в финале, долгожданное чемпионство для города и целая серия эпизодов, которые до сих пор регулярно попадают в подборки лучших моментов лиги. За прошедшее десятилетие в НБА было немало ярких финалов, но серия 2016 года по-прежнему занимает особое место. Во многом потому, что многие её достижения и сегодня остаются уникальными.