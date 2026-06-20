«Майами» нацелился на Янниса Адетокунбо. Изучаем, как такой переход возможен

До драфта НБА остались считаные дни, а вопрос о будущем Янниса Адетокунбо остаётся одной из главных интриг межсезонья. ESPN сообщает, что «Майами» не прекращает попыток договориться об обмене форварда, но предложение клуба пока не устраивает «Милуоки». Поэтому стоит рассмотреть несколько возможных сценариев сделки. Ниже разбираем каждый из них и оцениваем, что может повлиять на финальный расклад.

Сценарий №1. Прямой обмен между «Майами» и «Милуоки»

Яннис Адетокунбо и Бэм Адебайо, сезон-2025/2026 Фото: Tomas Diniz Santos/Getty Images

Изначально переговоры велись по стандартной схеме обмена, по которой «Хит» отдавали бы набор молодых игроков и драфт-активов, а взамен получали Адетокунбо. В числе фигурировавших в сообщениях игроков назывались Тайлер Хирроу, Джейми Жакез-младший, Кел'эл Уэр, Никола Йович, Каспарас Якуционис и 13-й пик предстоящего драфта. При этом, как сообщают ESPN и Sports Illustrated, в «Бакс» не считают такой пакет достаточной компенсацией за игрока уровня Адетокунбо.

Впрочем, сделку осложняет и позиция «Милуоки» по отдельным контрактам: как сообщается, клуб не хочет брать на себя серьёзные обязательства по соглашению Хирроу. Есть и техническая проблема — до начала июля включение Йовича в обмен может быть затруднено. В результате прямой обмен по-прежнему выглядит самым простым вариантом с точки зрения структуры, но пока не кажется самым вероятным, если смотреть на интересы сторон.

Сценарий №2. Трёхсторонняя сделка с участием «Детройта»

Осар Томпсон и Яннис Адетокунбо, сезон-2025/2026 Фото: Patrick McDermott/Getty Images

В сообщениях американских СМИ появился ещё один участник переговоров — «Детройт». В этой конструкции Тайлер Хирроу отправляется в «Пистонс», «Майами» получает Адетокунбо, а «Милуоки» забирает дополнительные активы от двух клубов. Такая схема позволяет решить проблему, связанную с нежеланием «Бакс» принимать контракт Хирроу. Отдельное значение имеет 13-й пик драфта.

В случае завершения сделки «Милуоки» получит возможность использовать сразу два выбора в лотерее — собственный 10-й и актив, поступивший от «Майами». Согласно оценкам Sports Illustrated, важными элементами пакета также являются Кел'эл Уэр, Джейми Жакез-младший, Каспарас Якуционис и Пелле Ларссон. Именно этот вариант сейчас выглядит наиболее близким к компромиссу между запросами «Бакс» и возможностями «Хит».

Сценарий №3. Многосторонний обмен с участием других претендентов

Джейсон Тейтум и Яннис Адетокунбо, сезон-2025/2026 Фото: Patrick McDermott/Getty Images

Чем дальше развивалась ситуация, тем более сложные варианты начинали обсуждаться. Один из них, по версии аналитиков CBS Sports, предусматривает сделку с участием четырёх клубов. В такой конфигурации «Бостон» получает Адетокунбо, «Клипперс» — Джейлена Брауна, «Майами» — Кавая Леонарда, а «Милуоки» — драфт-пики и молодых игроков.

Вероятность реализации именно такого сценария остаётся невысокой. Однако его появление демонстрирует важный момент: борьба за Адетокунбо больше не ограничивается переговорами между «Бакс» и «Хит». Особенно это касается «Бостона», который, по данным нескольких источников, уже направил в «Милуоки» собственное предложение.

Сценарий №4. Альтернативные цели для «Майами»

Джа Морант и Эндрю Уиггинс, сезон-2025/2026 Фото: Justin Ford/Getty Images

В случае если переговоры по Адетокунбо зайдут в тупик, у «Хит» будут и другие пути для укрепления состава. Как сообщает The Athletic, клуб присматривается к Джа Моранту и Каваю Леонарду. Оба баскетболиста считаются запасными вариантами на случай срыва переговоров с «Милуоки».

Во многом текущее положение Моранта объясняется именно тем, как для него сложились последние сезоны: из-за травм и прочих обстоятельств его рыночная стоимость заметно просела, а значит, потенциальный обмен может обойтись «Майами» дешевле. Леонард при этом — совсем иной тип риска: к его игре вопросов нет, но возраст и травматичность по-прежнему сильно влияют на оценку любой возможной сделки.

Контрактные реалии и красные линии сторон

Яннис Адетокунбо, сезон-2025/2026 Фото: John Fisher/Getty Images

Любая сделка с участием Адетокунбо неизбежно упирается в финансовую сторону вопроса. В сезоне-2026/2027 форвард заработает $ 58,5 млн, а годом позже сможет воспользоваться опцией игрока на $ 62,8 млн. Уже этой осенью у него также появится право подписать новое супермаксимальное продление. Для «Майами» это важный аргумент в переговорах: чем ближе потенциальный выход игрока на рынок свободных агентов, тем выше риск для «Бакс» потерять часть его стоимости.

Сильная сторона «Милуоки» в том, что клуб контролирует контракт одного из элитных игроков лиги и одновременно обсуждает варианты сразу с несколькими заинтересованными командами. Впрочем, у «Хит» тоже есть свои пределы. По данным Miami Herald, Бэм Адебайо не рассматривается как часть сделки, а руководство не собирается включать в обмен все доступные молодые активы и драфт-пики.

Пока стороны не могут договориться о том, какой должна быть приемлемая цена, и именно это тормозит переговоры.

Что происходит сейчас

Яннис Адетокунбо, сезон-2025/2026 Фото: John Fisher/Getty Images

Пока самым вероятным сценарием кажется многосторонняя сделка с привлечением третьей команды, способной взять на себя часть контрактов и активов.

При этом положение «Майами» осложняется конкуренцией со стороны других претендентов, в первую очередь «Бостона», поскольку последние сообщения указывают на то, что руководство «Селтикс» по-прежнему активно рассматривает вариант обмена Адетокунбо и готово обсуждать разные варианты компенсации.

До начала драфта остаётся всё меньше времени, поэтому именно ближайшие дни могут определить дальнейшее направление переговоров. Пока же ни один из рассматриваемых сценариев не получил преимущества, достаточного для быстрого завершения сделки.