Текучка легионеров, долги и сезон без плей-офф. Итоги непростого года для «Пари НН»

Вплоть до середины апреля «Нижний Новгород» сохранял шансы на выход в плей-офф Единой лиги ВТБ. Но, потерпев неприятное поражение от соперника из «большой четвёрки», команда лишилась последней возможности подняться выше девятой строчки в таблице. В отсутствие турнира плей-ин коллектив Сергея Козина остался вне решающей стадии во второй раз за три года. И хотя в прошлом году перестановки претерпели и игровой, и руководительский составы, пока всё указывает на то, что этим летом нас не ждёт повторение подобных историй, поскольку в клубе приняли решение не заявляться на сезон-2026/2027.

Итоги «Пари НН» в сезоне-2025/2026 Фото: «Чемпионат»

Но ненадолго вернёмся в прошлое межсезонье. «Пари НН» объявляет, что в команде сменился генеральный менеджер. Легендарный Сергей Панов, занимавший эту должность с 2008 года, переходит в статус почётного президента и советника, в то время как его пост занимает молодой Николай Галаев. Последний присоединился к организации в 2023 году, а в 2024-м возглавил школу резерва: при Галаеве команда U21 заняла четвёртое место в Единой молодёжной лиге, а состав U19 лет стал шестым из 50 в первенстве ДЮБЛ. Смена руководителя была частью новой стратегии развития — в «Нижнем» решили сделать упор на развитие российских баскетболистов и подготовку воспитанников, и назначение Галаева как нельзя кстати вписывалось в этот ребрендинг.

При новом руководстве состав был заметно обновлён. «Нижний» распрощался с теми легионерами, которые не отвалились в ходе сезона-2024/2025, и нашёл на их место новых: американцев Хантера Дина, Айзею Вашингтона, Шейна Гэтлинга и венгра Норберта Лукача. Но текучка легионеров уже стала в клубе устоявшейся тенденцией, и спустя месяц после начала регулярного чемпионата на выход отправился Гэтлинг. На тот момент команда уже переживала неприятную серию поражений. То ли отсутствие сыгранности среди новых игроков, то ли нестабильность в концовках и второй половине в целом не позволяли «Нижнему» укрепить позиции на турнире, несмотря на яркие перформансы от Вашингтона.

Так, к концу календарного года подопечные Козина записали на свой счёт всего четыре победы в 18 матчах. Зато в январе Айзея всё-таки помог своей команде сотворить сенсацию: на выезде был обыгран санкт-петербургский «Зенит». Вот только на следующий же день в Сети появилась новость — «Нижний» испытывает финансовые проблемы и имеет задолженности по зарплатам перед игроками. В руководстве это сообщение опровергли, однако совсем скоро стало известно, что из-за денежных сложностей с командой планируют распрощаться и Вашингтон, и Дин. Уже к концу месяца оба иностранца покинули расположение клуба. Примерно тогда же генеральный директор Михаил Вельмужов подтвердил: долги у «Нижнего» всё же имелись, но на тот момент были полностью погашены.

«Пари НН», сезон-2025/2026 Фото: Единая лига ВТБ

В дальнейшем клуб всячески пытался закрыть пробел, образовавшийся из-за отсутствия легионеров: привлекал российских игроков вроде Даниила Ключенкова и Тимофея Якушина. Тем не менее коллективу Сергея Козина всё же не хватало стабильности: были хорошие отрезки, качественная командная игра и взаимодействия, однако для побед недоставало именно постоянства. Дополнительные сложности создали травма Евгения Бабурина и уход одного из ведущих россиян Кирилла Попова — правда, сразу после его отъезда «Нижний» выдал серию из трёх побед, одолев в том числе «Уралмаш», куда и перебрался отечественный форвард. Однако последовавшие за этим поражения от «Зенита», МБА-МАИ и «Локомотива-Кубань» оставили «Нижний Новгород» за бортом плей-офф. С балансом 12-28 команда завершила сезон на девятом месте. Годом ранее она могла бы побороться за выход в ключевую стадию через плей-ин, но из-за реформ в формате проведения Единой лиги в этом году такой возможности предоставлено не было.

Такой результат в руководстве клуба, судя по всему, посчитали неудовлетворительным — ведь всего спустя год после назначения Галаев был уволен с поста генерального менеджера. При этом в «Нижнем» решили, что искать преемника ему не будут: вместо этого обязанности менеджера были распределены между другими сотрудниками. Затем в МБА-МАИ вернулся Александр Хоменко, который был одним из самых результативных игроков «Нижнего», а вслед за ним, по слухам, перебраться в Москву может и ветеран Дмитрий Хвостов. Помимо прочего, ещё перед началом плей-офф в ЦСКА вернулся Ключенков, а по окончании сезона истекли соглашения с Норбертом Лукачем и Ильёй Карпенковым. Коснулось это и тренера Козина — ведь чемпионат-2025/2026 был заключительным в его контракте (клуб активировал опцию).

Ранее Сергей Кущенко сообщил, что, несмотря на поступление заявки на участие в следующем сезоне, клуб не предоставил в Единую лигу важные документы, подтверждающие достаточное финансирование. Президент призвал руководство поторопиться и отметил, что необходимые бумаги «зависли в режиме ожидания». Как итог, все новости из клуба вышли за рамки игровой площадки. А затем — снятие команды с чемпионата Единой лиги. Это большая потеря для всего российского баскетбола.