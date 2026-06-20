Мэджик Джонсон однажды отказал Nike. Цена решения — миллиарды

Мэджик Джонсон однажды принял решение, которое в итоге стоило ему больше $ 1 млрд. В 1979 году будущий лидер «Лейкерс» отказался от предложения Nike, по которому мог получить акции компании, и подписал контракт с Converse. Спустя годы этот случай стал одним из самых известных примеров упущенной выгоды в мировом спорте.

В тот момент Nike ещё не была безоговорочным лидером рынка спортивной экипировки. Компания быстро росла, однако по суммам предложений не могла тягаться с крупнейшими брендами. Именно поэтому сооснователь Nike Фил Найт предложил молодому баскетболисту не только контракт, но и пакет акций.

Позднее Джонсон описывал, как велись те переговоры.

Мэджик Джонсон пятикратный чемпион НБА, член Зала славы баскетбола «Когда я был молодым, Nike хотела подписать меня, однако предложила акции. Фил Найт заметил: «У меня нет столько денег, как у них, но есть акции».

В итоге Мэджик выбрал контракт с Converse, который приносил ему примерно $ 100 тыс. в год. Тогда это выглядело логичным решением: Converse была главным баскетбольным брендом, а будущее Nike казалось туманным. Однако, по словам Джонсона, позже специалисты подсчитали, сколько могла стоить та сделка.

Мэджик Джонсон пятикратный чемпион НБА, член Зала славы баскетбола «Они провели расчёты. Если бы я согласился на ту сделку в 1979 году, её стоимость сегодня превышала бы $ 1 млрд. Это тот шанс, который ушёл».

Некоторые оценки указывают, что реальная цена этого пакета могла быть куда выше. По мере роста Nike предложенные Джонсону акции теоретически могли превратиться примерно в $ 5,2 млрд. Интерес компании к игроку появился ещё во время его выступлений за университет Мичигана. Джонсон два сезона подряд лидировал в Big 10 по передачам и считался одним из самых перспективных молодых баскетболистов страны. Nike пыталась заключить сделку ещё до его дебюта в НБА, но будущая звезда выбрала гарантированные выплаты вместо доли в бизнесе.

Если смотреть на этот отказ с расстояния в 47 лет, то его цену можно прикинуть уже по нынешним масштабам Nike. На июнь 2026 года рыночная капитализация компании составляет $ 66,54 млрд. За последние 12 месяцев акции просели на 26,63% и сегодня торгуются примерно по $ 45. Это ощутимо ниже пиков 2021 года, когда бумаги поднимались выше $ 170. И всё же даже после падения они стоят намного дороже, чем в начале 1980-х. Во время IPO в 1980 году акция Nike продавалась по $ 22, а после всех сплитов это соответствует примерно 17 центам. За 46 лет публичной истории котировки выросли более чем в 250 раз.

История Джонсона вовсе не уникальна для спортивной индустрии. Похожий случай был и у четырёхкратного участника Матча звёзд НБА Спенсера Хейвуда. В 1970-х он заключил соглашение с Nike и получил 10% акций компании. Однако сохранить этот пакет не удалось, потому что финансовый советник Хейвуда решил продать акции на раннем этапе примерно за $ 100 тыс. В октябре 2025 года бывший баскетболист заявил, что если бы он удержал долю, то сегодня она стоила бы около $ 2,7 млрд.

Мэджик Джонсон, сезон-1990/1991 Фото: Ken Levine/Allsport/Getty Images

В итоге возможные потери Джонсона и Хейвуда вместе оцениваются примерно в $ 7,9 млрд. И в том, и в другом случае причина одна и та же — недооценка долгосрочного роста компании, которая позже стала крупнейшим игроком в отрасли. Но у этой истории есть и ещё одна любопытная деталь: в 1979 году Джонсон выбрал Converse вместо Nike, а спустя более 20 лет рынок изменился, и в 2003 году Nike купила Converse за $ 305 млн. Так компания, от чьего предложения Джонсон когда-то отказался, сама стала владельцем бренда, с которым он решил работать.

Сейчас позиции Converse и Nike несопоставимы: Converse почти утратила влияние в профессиональной баскетбольной обуви, а Nike, наоборот, сохраняет лидерство на рынке. По данным SportsOneSource, компания контролирует ~90% американского рынка баскетбольной обуви, в том числе 58% — за счёт бренда Air Jordan. Историю отказа Джонсона следует вспоминать не столько как провалившуюся сделку, сколько как решение с огромными последствиями. В 1979 году это был всего лишь выбор между гарантированным контрактом и малоизвестным брендом, но со временем он стал одним из самых узнаваемых примеров упущенной выгоды в профессиональном спорте.