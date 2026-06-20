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Мэджик Джонсон отказался от акций Nike в 1979 году и выбрал Converse: упущенная выгода могла превысить $ 5,2 млрд

Мэджик Джонсон однажды отказал Nike. Цена решения — миллиарды
Артемий Берстенев
Как Мэджик Джонсон однажды отказал Nike
Комментарии
Легендарный баскетболист выбрал деньги сразу.

Мэджик Джонсон однажды принял решение, которое в итоге стоило ему больше $ 1 млрд. В 1979 году будущий лидер «Лейкерс» отказался от предложения Nike, по которому мог получить акции компании, и подписал контракт с Converse. Спустя годы этот случай стал одним из самых известных примеров упущенной выгоды в мировом спорте.

В тот момент Nike ещё не была безоговорочным лидером рынка спортивной экипировки. Компания быстро росла, однако по суммам предложений не могла тягаться с крупнейшими брендами. Именно поэтому сооснователь Nike Фил Найт предложил молодому баскетболисту не только контракт, но и пакет акций.

Позднее Джонсон описывал, как велись те переговоры.

Мэджик Джонсон
Мэджик Джонсон
пятикратный чемпион НБА, член Зала славы баскетбола

«Когда я был молодым, Nike хотела подписать меня, однако предложила акции. Фил Найт заметил: «У меня нет столько денег, как у них, но есть акции».

В итоге Мэджик выбрал контракт с Converse, который приносил ему примерно $ 100 тыс. в год. Тогда это выглядело логичным решением: Converse была главным баскетбольным брендом, а будущее Nike казалось туманным. Однако, по словам Джонсона, позже специалисты подсчитали, сколько могла стоить та сделка.

Мэджик Джонсон
Мэджик Джонсон
пятикратный чемпион НБА, член Зала славы баскетбола

«Они провели расчёты. Если бы я согласился на ту сделку в 1979 году, её стоимость сегодня превышала бы $ 1 млрд. Это тот шанс, который ушёл».

Некоторые оценки указывают, что реальная цена этого пакета могла быть куда выше. По мере роста Nike предложенные Джонсону акции теоретически могли превратиться примерно в $ 5,2 млрд. Интерес компании к игроку появился ещё во время его выступлений за университет Мичигана. Джонсон два сезона подряд лидировал в Big 10 по передачам и считался одним из самых перспективных молодых баскетболистов страны. Nike пыталась заключить сделку ещё до его дебюта в НБА, но будущая звезда выбрала гарантированные выплаты вместо доли в бизнесе.

Если смотреть на этот отказ с расстояния в 47 лет, то его цену можно прикинуть уже по нынешним масштабам Nike. На июнь 2026 года рыночная капитализация компании составляет $ 66,54 млрд. За последние 12 месяцев акции просели на 26,63% и сегодня торгуются примерно по $ 45. Это ощутимо ниже пиков 2021 года, когда бумаги поднимались выше $ 170. И всё же даже после падения они стоят намного дороже, чем в начале 1980-х. Во время IPO в 1980 году акция Nike продавалась по $ 22, а после всех сплитов это соответствует примерно 17 центам. За 46 лет публичной истории котировки выросли более чем в 250 раз.

История Джонсона вовсе не уникальна для спортивной индустрии. Похожий случай был и у четырёхкратного участника Матча звёзд НБА Спенсера Хейвуда. В 1970-х он заключил соглашение с Nike и получил 10% акций компании. Однако сохранить этот пакет не удалось, потому что финансовый советник Хейвуда решил продать акции на раннем этапе примерно за $ 100 тыс. В октябре 2025 года бывший баскетболист заявил, что если бы он удержал долю, то сегодня она стоила бы около $ 2,7 млрд.

Мэджик Джонсон, сезон-1990/1991

Мэджик Джонсон, сезон-1990/1991

Фото: Ken Levine/Allsport/Getty Images

В итоге возможные потери Джонсона и Хейвуда вместе оцениваются примерно в $ 7,9 млрд. И в том, и в другом случае причина одна и та же — недооценка долгосрочного роста компании, которая позже стала крупнейшим игроком в отрасли. Но у этой истории есть и ещё одна любопытная деталь: в 1979 году Джонсон выбрал Converse вместо Nike, а спустя более 20 лет рынок изменился, и в 2003 году Nike купила Converse за $ 305 млн. Так компания, от чьего предложения Джонсон когда-то отказался, сама стала владельцем бренда, с которым он решил работать.

Сейчас позиции Converse и Nike несопоставимы: Converse почти утратила влияние в профессиональной баскетбольной обуви, а Nike, наоборот, сохраняет лидерство на рынке. По данным SportsOneSource, компания контролирует ~90% американского рынка баскетбольной обуви, в том числе 58% — за счёт бренда Air Jordan. Историю отказа Джонсона следует вспоминать не столько как провалившуюся сделку, сколько как решение с огромными последствиями. В 1979 году это был всего лишь выбор между гарантированным контрактом и малоизвестным брендом, но со временем он стал одним из самых узнаваемых примеров упущенной выгоды в профессиональном спорте.

Всё равно Мэджик финансово успешный человек!
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Новости. Баскетбол
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