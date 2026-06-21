Сенсации были, но чуда не случилось. Итоги сезона Единой лиги для «Енисея»

Перед началом сезона-2025/2026 перспективы «Енисея» оценивали весьма сдержанно. Годом ранее команда осталась вне плей-офф, упустив свой шанс в турнире плей-ин, после чего претерпела масштабные кадровые изменения. Все игроки стартовой пятёрки покинули клуб, а освободившуюся заявку пополнили сразу 10 новичков. Обычно коллективам, оказавшимся в подобной ситуации, требуется довольно много времени, чтобы наладить командные взаимодействия и начать показывать результат. Но «Енисей» под руководством Йовицы Арсича сумел найти свою игру в сжатые сроки: стал побеждать и даже обыгрывать соперников из «большой четвёрки», благодаря чему сумел вернуться в плей-офф по итогам сезона. Впрочем, попадание в решающую стадию — это не единственное, чем для красноярцев запомнился этот год.

Итоги «Енисея» в сезоне-2025/2026 Фото: «Чемпионат»

Как уже было упомянуто, отправной точкой для «Енисея» стало формирование новой команды. Прошлым летом её покинула вся стартовая пятёрка: Сергей Балашов, Тимофей Герасимов, Владислав Одиноков, Алекса Степанович и Виктор Сандерс. Собирать состав пришлось практически с нуля, но с этой задачей клуб справился достойно: красноярцы здорово усилились легионерами Данило Тасичем, Домиником Артисом и Мэттом Коулмэном, а также арендовали классных отечественных талантов в лице Михаила Ведищева, Артёма Антипова и Егора Рыжова. Само собой, «Енисею» потребовалось несколько недель, чтобы войти в ритм — первая победа была одержана только спустя месяц после начала чемпионата. Однако она положила начало небольшой победной серии, благодаря которой команде удалось подняться в зону плей-офф. В её рамках, кстати, были обыграны «Уралмаш» и даже петербургский «Зенит».

Со временем игра «Енисея» становилась всё более организованной, системной, уверенной, особенно в концовках. Календарный год команда завершила на восьмом месте, зато январь получился богатым на события. Во-первых, состав красноярцев пополнил Даниил Касаткин — его освобождение из французской тюрьмы стало одним из главных инфоповодов года, а всего через три недели после возвращения на родину Даниил сыграл свой первый матч за «Енисей». Во-вторых, коллектив Йовицы Арсича сотворил ещё одну сенсацию, обыграв «Локомотив-Кубань» — причём в дебютном же матче наставника Томислава Томовича на посту. Главным героем той встречи был Егор Рыжов — 21-летний центровой, который прошлым летом мог уехать в NCAA, но вернулся в «Зенит» и был отправлен в аренду в «Енисей» прямо перед началом регулярного сезона. Егор зарекомендовал себя как один из самых перспективных баскетболистов на турнире и весь год входил в число главных претендентов на награду лучшему молодому игроку Единой лиги ВТБ.

Даниил Касаткин, сезон-2025/2026 Фото: Единая лига ВТБ

В феврале «Енисей» выдал ещё одну серию из трёх побед, обыграв соперников по второй половине таблицы. Именно это позволило команде удержаться в зоне плей-офф, несмотря на не самые удачные результаты в последующие два месяца. Выход в решающую стадию сезона красноярцам гарантировала апрельская победа над МБА-МАИ. Однако опередить москвичей в турнирной таблице так и не получилось: на их счету было 18 побед, а у «Енисея» — только 15. Восьмой номер посева означал, что в первом раунде плей-офф клубу достанется худший возможный соперник — ЦСКА, который стал победителем регулярного чемпионата, выиграв 37 из 40 матчей. В серии с действующими чемпионами чуда не произошло: ни в одной из трёх встреч «Енисей» не набрал даже 70 очков. Красно-синие легко справились с лидерами нападения красноярцев — то есть, с четвёркой Тасич — Коулмэн — Рыжов — Артис, — и удерживали инициативу в ходе всего противостояния. Так, для «Енисея» сезон завершился вылетом в первом раунде плей-офф. Но сам факт попадания в восьмёрку лучших на турнире — уже достойный результат, учитывая обновление состава, непростой период в начале сезона и последующий спад.

Уже сейчас в команде произошли первые межсезонные перестановки. В свои клубы вернулись находившиеся в аренде Рыжов, Ведищев и Антипов, было официально объявлено об уходе Доминика Артиса, а Данило Тасич, по слухам, этим летом присоединится к «Уралмашу». Контракт Мэтта Коулмэна также был рассчитан только на один год, и о его продлении пока не поступало никаких новостей. В аналогичной ситуации находится Артём Шлегель и, возможно, Сергей Долинин — детали его контракта не были раскрыты публично. У Дмитрия Сонько есть опция на следующий год, но им, по сообщениям инсайдеров, интересуется МБА-МАИ. Так, гарантированный контракт на следующий сезон имеют только Даниил Касаткин, Никита Евдокимов, Егор Ванин, Егор Скуратов и Алексей Середа. Зато тренерских перестановок ожидать не стоит — контракт, который Йовица Арсич продлил в прошлом году, был рассчитан до лета 2027-го.

Пока всё выглядит так, будто «Енисей» ожидает повторение прошлогодней ситуации. Если удастся сохранить хотя бы Коулмэна, перемены будут не такими глобальными. Но в клубах поменьше легионеры задерживаются нечасто — поэтому не исключено, что в новом сезоне мы снова увидим обновлённый «Енисей». С новой стартовой пятёркой, новым составом поддержки. Но в прошлом красноярцы уже показывали, что успешная трансферная кампания может стать залогом успеха даже для небольшой организации — ещё два года назад «Енисей» уверенно стал шестой лучшей командой чемпионата за счёт грамотного подбора легионеров. Посмотрим, чем клуб удивит и как усилится в этот раз.