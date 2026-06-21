Что он несёт?! Стивен Эй Смит опять наговорил лишнего

Межсезонье НБА только начинает брать своё правление, но параллельно повсюду обсуждают уже следующий сезон. После яркого финала много разговоров формируется вокруг нового чемпиона — «Нью-Йорк Никс». Одним из рупоров относительно нью-йоркцев зачастую выступает известный телеведущий ESPN Стивен Эй Смит. Спустя несколько дней после завершения решающей серии, в которой «Никс» стали чемпионами впервые за 53 года, Эй Смит выразил мнение, что «Нью-Йорк» не является фаворитом предстоящего чемпионата.

Стивен Эй Смит известный телеведущий, говорящая голова «Никс» не являются фаворитом следующего сезона, даже с учётом нынешнего чемпионства. «Нью-Йорк» вполне заслуженно может считаться фаворитом Восточной конференции. Есть ещё «Бостон», но в целом шансы «Никс» смотрятся более предпочтительно. Но мы не можем ничего противопоставить «Оклахоме» в здоровом виде. Если бы эти ребята были без травм в плей-офф, то они прошли бы «Сан-Антонио» и были бы фаворитом в финале с «Никс» «Оклахома» — фаворит следующего сезона».

Рейтинги важны, и, безусловно, такими тезисами они только подогреваются и разгоняются. И это работа Эй Смита. Но кто в здравом уме будет говорить, что действующие чемпионы — не фавориты следующего сезона? Вероятно, у многих размыто понятие слова «фаворит». Глупо считать, особенно в командном виде спорта, что фаворитом является единственная команда. И последние восемь сезонов нам это только доказывают. Всегда на титул претендуют сразу несколько команд с разной пропорцией в зависимости от конференции. Их и логично называть фаворитами. И «Нью-Йорк», конечно же, входит в их число. Претендент ли на титул «Нью-Йорк» относительно «Вашингтона»? Да. Фаворит ли «Оклахома» относительно «Юты»? Тоже да.

Можно называть таких «фаворитов» контендерами, кому как нравится. Но выделять одну команду заранее, почти за год, особенно спустя несколько дней после завершения предыдущего чемпионата — крайне нелогично. Даже если тебя зовут Стивен Эй Смит и ты можешь нести абсолютно любую чушь за огромные деньги. Эй Смит как раз и знаменит своими колкими и порой далёкими от объективизма и логики тезисами. Сам президент США Дональд Трамп отмечал это, реагируя на выпад Стивена в свой адрес. Трамп подверг сомнению уровень IQ Эй Смита во время финальной серии между «Нью-Йорком» и «Сан-Антонио».

«Нью-Йорк», финал НБА — 2026 Фото: Ronald Cortes/Getty Images

Конечно же, «Нью-Йорк» является фаворитом предстоящего сезона — наравне с «Оклахомой», «Сан-Антонио» и, возможно, «Денвером» с «Бостоном», в зависимости от того, как последние две франшизы проведут межсезонье. «Нью-Йорк» только что выиграл титул, сделал это на классе и точно не случайно. «Никс» планомерно к этому шли, выстраивая мощную и рабочую систему, которая никуда не денется и в следующем сезоне. Безусловно, травмы никто не отменял, и тогда расклады могут кардинально поменяться. Но это совершенно другой разговор.

«Оклахома» и «Сан-Антонио» всё ещё молодые команды, у которых точно будут изменения если не сейчас, то максимум в дедлайн. Это же касается и «Денвера» с «Бостона». Всем этим коллективами нужно будет время на адаптацию и сыгранность. У «Нью-Йорка» же эта проблема не появится. Брансону вот-вот исполнится 30 лет, Таунс, Харт, Бриджес — в этом же возрастном диапазоне. Также у команды один из самых топовых тренеров лиги — Майк Браун. У «Никс» точно есть впереди три-пять лет праймового баскетбола, в то время как у других коллективов — свои определённые трудности, и порой дело не в баскетболе. «Нью-Йорк» ни в коем случае нельзя списывать со счетов, наоборот — с «Никс» придётся считаться. Возможно, эта команда не станет де-факто сильнее, но точно будет куда более опытной и в критические моменты сможет справляться куда лучше, чем другие соперники.

А вот Стивену Эй Смиту явно не помешало бы подумать, что он выпускает в эфир и как будет выглядеть в дальнейшем, если что-то пойдёт по кардинально другому сценарию относительно того, который он предрёк.