Дончич — на пороге рекордного контракта. У «Лейкерс» есть два года на ответ

Разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич летом 2028 года может выйти на рынок свободных агентов и претендовать на новый максимальный контракт примерно на $ 417 млн. Такая возможность появилась после того, как в 2025 году он подписал с клубом трёхлетнее продление. Сейчас его соглашение рассчитано на три сезона и оценивается в $ 165 млн. При этом в контракте есть опция игрока на сезон-2028/2029 стоимостью $ 57,7 млн. Если Дончич откажется от неё и не станет активировать опцию, он сможет подписать новый пятилетний контракт, который, по нынешним прогнозам, будет стоить около $ 417 млн.

По данным ESPN, если Дончич подпишет такое соглашение, оно компенсирует часть доходов, которые он потерял после обмена из «Далласа». Раньше, до перехода в «Лейкерс», у словенца был шанс претендовать на пятилетний супермаксимум с техасским клубом — и этот контракт мог бы стать самым крупным в истории НБА. Сейчас рекорд принадлежит Джейсону Тейтуму: форвард «Бостона» заключил пятилетний договор на $ 314 млн. При этом рекорд по средней годовой зарплате в лиге держит Стефен Карри — $ 62,5 млн за сезон-2026/2027.

Лука Дончич, сезон-2025/2026 Фото: Getty Images

Тем не менее с точки зрения игры основания для такого контракта выглядят вполне очевидно, ведь в прошлом сезоне Дончич в среднем набирал 33,5 очка, делал 7,7 подбора и 8,3 передачи за матч, оставаясь одним из главных претендентов на звание MVP регулярного чемпионата. Для «Лейкерс» вопрос будущего Дончича связан не только с финансами клуба, поскольку организация действительно может предложить ему максимальные условия, но то же самое право летом 2028 года будет и у других команд, если игрок выйдет на рынок свободных агентов. После обмена Дончича клуб дважды заканчивал регулярный чемпионат как минимум с 50 победами, затем в 2025 году вылетел в первом раунде плей-офф, а в 2026 году добрался до финала Западной конференции.

При этом «Лейкерс» по-прежнему не считаются главным фаворитом лиги — на фоне «Оклахомы» и «Сан-Антонио», у которых более глубокие составы, команда всё ещё заметно зависит от своих лидеров, включая 41-летнего Леброна Джеймса. Для руководства клуба ближайшие два сезона станут ключевыми. До того, как Дончич может стать свободным агентом, организации важно не только оставаться конкурентоспособной, но и показать игроку, что у проекта есть долгосрочная перспектива. Именно это во многом может повлиять на его решение о следующем контракте.