Фаворит драфта НБА поступил нестандартно. Почему Эй Джей Дибанца отказался от просмотров?

За несколько дней до драфта НБА один из главных проспектов класса Эй Джей Дибанца подтвердил, что не провёл ни одной индивидуальной тренировки для клубов лиги. Форвард ограничился встречами с представителями команд и посещением тренировочных баз. При этом он по-прежнему рассматривается как один из основных кандидатов на первый номер драфта. Рассказываем, почему его решение оказалось необычным и как оно может повлиять на распределение первых пиков.

Дибанца отказался от стандартного преддрафтового процесса

Эй Джей Дибанца перед драфтом НБА — 2026 Фото: Getty Images

В подкасте Baseline Banter Дибанца рассказал, что не видел необходимости участвовать в воркаутах перед драфтом.

Эй Джей Дибанца экс-форвард BYU* «Я ни для кого не тренировался, только посещал города. Покажите мне базу, сводите на ужин, поговорим. Мне не нужно тренироваться. Они и так знают, что я умею».

Для большинства игроков индивидуальные просмотры являются обязательной частью подготовки к драфту. Клубы получают возможность оценить физическую форму, уровень игровых навыков и лично пообщаться с кандидатом. Даже баскетболисты, которым прогнозируют выбор в первой тройке, обычно проводят несколько подобных тренировок.

Дибанца решил отказаться от этой практики. Его позиция основана на том, что клубы уже располагают достаточным объёмом информации по итогам сезона в NCAA.

Статистика действительно подтверждает его статус одного из сильнейших игроков нынешнего класса. В составе BYU форвард провёл 35 матчей, набирая в среднем 25,5 очка, 6,8 подбора и 3,7 передачи при 51% реализации бросков с игры.

Эй Джей Дибанца, сезон-2025/2026 Фото: Soobum Im/Getty Images

При этом сезон оказался историческим сразу по нескольким показателям. Дибанца набрал 894 очка — это третий результат среди первокурсников за всю историю студенческого баскетбола. Средняя результативность позволила ему стать лучшим снайпером первого дивизиона NCAA, а 229 реализованных штрафных бросков при 296 попытках стали лучшим показателем страны.

По итогам сезона форвард единогласно вошёл в первую символическую сборную NCAA (consensus All-American) и был признан лучшим новичком конференции Big 12. Завершил сезон он серией из 14 матчей с 20 и более очками, включая игру первого раунда турнира NCAA с Техасом, в которой набрал 35 очков.

Несмотря на такие показатели, вопрос о первом номере драфта остаётся открытым. Так, в финальной версии Mock Draft от ESPN на первое место поднялся защитник Университета Канзаса Даррин Питерсон, тогда как Дибанца переместился на вторую строчку рейтинга. Правом первого выбора располагает «Вашингтон Уизардс», затем будут выбирать «Юта Джаз» и «Мемфис Гриззлиз». Сам драфт, напомним, состоится в двухдневном формате: первый раунд пройдёт в ночь на среду в «Барклайс-центре» в Бруклине, второй — в ночь на четверг.

Карьерой игрока управляет отец

Эй Джей Дибанца с отцом, сезон-2025/2026 Фото: Chris Gardner/Getty Images

Необычным остаётся и подход семьи Дибанцы к вопросам представительства.

Форвард до сих пор не нанял агента. Всеми вопросами занимается его отец Эйс Дибанца-старший, который самостоятельно вёл переговоры по NIL-контрактам с Nike, Red Bull и Fanatics.

По словам Эйса Дибанцы, в услугах агента нет практической необходимости, поскольку размер контракта новичка заранее определяется коллективным соглашением НБА.

«Все и их матери знают, сколько Эй Джей заработает. Эй Джей получит максимальный контракт новичка. Вы знаете это, я знаю это, так зачем мне нанимать агента, чтобы он рассказал мне то, что я уже знаю?»

При этом семья пользуется консультациями специалистов. В частности, с Дибанцей сотрудничает Леонардо Армато, ранее представлявший интересы Шакила О'Нила. Однако окончательные решения по всем вопросам продолжает принимать отец игрока. Для потенциального первого номера драфта подобная модель остаётся крайне редкой.

У НБА уже были похожие случаи

Энтони Дэвис и Бен Симмонс, сезон-2018/2019 Фото: Mitchell Leff/Getty Images

Полный отказ от преддрафтовых воркаутов нельзя назвать чем-то беспрецедентным, хотя у нынешнего случая всё же есть свои особенности. В 2012 году Энтони Дэвис, которого тогда безоговорочно считали первым номером драфта, тоже не проводил полноценную тренировку для «Нью-Орлеана», а его визит в тренировочный центр ограничился встречами с представителями клуба, без работы на площадке. Однако тогда в организации практически не сомневались в своём выборе.

Показательно, что нечто похожее уже происходило в 2016 году, когда Бен Симмонс почти весь преддрафтовый период отказывался от просмотров для клубов и лишь за пару дней до церемонии провёл единственный закрытый воркаут для «Филадельфии», которая затем взяла его под первым номером. Дибанца, впрочем, пошёл ещё дальше и не провёл ни одной тренировки, в том числе возможного просмотра для «Вашингтона», владеющего первым выбором. По сути, клубам остаётся принимать решение, ориентируясь только на его игру в NCAA, медицинские обследования и личные встречи.

Окончательные выводы будут сделаны уже на драфте. Несмотря на пересмотр некоторых прогнозов и серьёзную конкуренцию со стороны Даррина Питерсона за первый номер, Дибанца по-прежнему остаётся одним из главных претендентов на первый общий пик.

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