«Просто хотим играть по-другому». Каким был последний год тренера Карасёва в МБА-МАИ

При подготовке к сезону-2025/2026 в МБА-МАИ скорректировали курс: если раньше ставка делалась преимущественно на молодых россиян и их развитие, то после двух подряд сезонов, завершённых в шаге от плей-офф, было решено добавить команде опыта. Результат нужен был здесь и сейчас, поэтому москвичи пригласили сразу несколько проверенных отечественных баскетболистов и, что самое главное, сохранили Андрея Зубкова — он был и остаётся лучшим игроком МБА-МАИ, несмотря на статус ветерана. В обновлённом составе команда начала сезон с шести побед в восьми матчах. Столичному клубу даже начали пророчить попадание в пятёрку сильнейших на турнире, но по итогам регулярного чемпионата эти ожидания всё же не оправдались. Разбираемся почему.

Итоги МБА-МАИ в сезоне-2025/2026 Фото: «Чемпионат»

Сезон МБА-МАИ начала действительно неплохо. В первый месяц были обыграны конкуренты по второй половине таблицы, в волевую концовку получилось затащить «Локомотив-Кубань». Где-то москвичи побеждали уверенно, где-то — не очень. Например, «Енисей» был обыгран только благодаря трёхочковому приехавшего из «Басконии» Павла Савкова на последних секундах. Тренер Василий Карасёв отмечал: были ошибки, страдали то реализация, то подбор, то оборона. Иногда недоставало отдачи — а для того, чтобы выигрывать без особого напряжения, команда, по его словам, не обладала должным качеством. При этом игра МБА-МАИ во многом держалась именно на ветеранах: на Зубкове, Трушкине, Зайцеве, даже 39-летний Евгений Воронов периодически тащил на себе команду. Но несколько поражений от грандов из топ-4 окончательно умерили энтузиазм москвичей, а травма Андрея Зубкова только усложнила ситуацию под конец календарного года.

В январе МБА-МАИ ждал непростой календарь, и тогда в команде наступил и физический, и ментальный спад. К перерыву на Матч звёзд москвичи одержали всего три победы в 10 матчах, пускай и сенсационно одолели «Бетсити Парму» в овертайме, да ещё и на выезде. С февраля по апрель положение немного выровнялось, удалось добыть ещё несколько побед, но на этом отрезке усугубились проблемы с физическими кондициями, из-за чего отдельные встречи были проиграны в сложных концовках. Где-то подойти к матчу в полной боеготовности мешали травмы, где-то игроки ротации не оправдывали тренерских ожиданий, из-за чего основная нагрузка ложилась на пять-семь человек, которых, конечно же, не хватало на все 40 минут интенсивной борьбы. Однако буквально за пару дней до окончания регулярки МБА-МАИ вселила в болельщиков надежду: в столичном дерби у подопечных Василия Карасёва до последних секунд оставались шансы обыграть ЦСКА, которому за несколько недель до этого они уступили «-35». Но в итоге во второй половине сезона МБА-МАИ записала на свой счёт столько же побед, сколько в первой — девять. С балансом 18-22 команда стала на турнире только седьмой и в плей-офф вышла на будущего финалиста — казанский УНИКС.

К сожалению для москвичей, к плей-офф вышеупомянутые кадровые проблемы так и не решились. К серии первого раунда с УНИКСом готовились всего 9-10 игроков, некоторые из которых — например, Сергей Балашов — были вынуждены играть на уколах. Справедливости ради и в таком состоянии МБА-МАИ удалось периодически сдерживать казанцев в обороне и даже отвечать им в нападении. Но нехватка глубины не позволила тягаться с оппонентом из топ-4 всерьёз. Отсутствие Зубкова во втором и третьем матчах серии окончательно развалило ротацию, особенно во встрече с мощной, габаритной командой УНИКСа. Серия завершилась со счётом 0-3, и все три встречи были проиграны москвичами с двузначной разницей.

Василий Карасёв бывший главный тренер МБА-МАИ «Надо отталкиваться от тех реалий, в которые мы попали. В сезоне-2025/2026 у нас было обилие травм. Опять же, концовка, где мы могли обеспечить себе место в топ-6, получилась смазанной из-за того, что мы остались без центровых. Кто играл, тот выходил на площадку на уколах. Но даже в этой ситуации всё зависело от нас. Обыграй мы ЦСКА, были бы шестыми. В плей-офф же мы понимали, что будет очень сложно — тем более с такой командой, как УНИКС. У казанцев два доминирующих центровых, и мы вряд ли могли что-то противопоставить им без Гудумака, Зубкова, Балашова. Задней линией мы набирали по 60+ очков, однако этого мало, чтобы обыгрывать топ-клубы. Для меня важно, что мы смогли выиграть сезонную серию «Уралмаша», одолев их четыре раза из четырёх. Равный счёт у нас в серии с «Пармой» (2-2). Поэтому, наверное, сезон можно записать в плюс. Всегда хочется большего, но есть что есть».

Но мириться с неудовлетворительными результатами в МБА-МАИ не намерены. Вскоре после окончания плей-офф в клубе начались перестановки, и самой значимой из них, конечно же, стала тренерская. Василий Карасёв покинул команду после четырёх лет у руля. В клубе такое решение объяснили сменой игровой концепции. «Мы просто хотим играть по‑другому. Мы все прекрасно знаем, уважаем и благодарим Василия Николаевича. Мы понимаем, что это сложившийся тренер со своим подходом к тренировочному процессу и игре определённого стиля. Когда мы приглашаем того или иного тренера, мы приблизительно понимаем, в какой баскетбол будем играть», — сказал генеральный директор Игорь Кочарян.

Вакантное место в итоге занял Сергей Вознюк — тренер из штаба МБА-МАИ, который до этого возглавлял женское «Динамо» Курск, а также был ассистентом в сборной России при Сергее Базаревиче, в «Зените» при Хавьере Паскуале, а также в ряде зарубежных женских команд. Специалист хорошо знаком с изнанкой МБА-МАИ и является большим сторонником вертикальной системы развития воспитанников. При этом уже после назначения он заявил, что конкурентоспособное выступление в Единой лиге ВТБ остаётся одной из главных задач, стоящих перед командой на предстоящий сезон.

МБА-МАИ, сезон-2025/2026 Фото: Единая лига ВТБ

Что касается перестановок в составе, официально было сообщено об уходе Артёма Комолова и Вячеслава Зайцева — контракты с ними не стали продлевать. Максим Барашков сменил клубную прописку и присоединился к «Локомотиву-Кубань», а вот Александр Хоменко вернулся в МБА-МАИ из «Нижнего Новгорода». По слухам, в команде также должны остаться Сергей Балашов и Евгений Воронов, предложения были сделаны и Андрею Зубкову с Владиславом Трушкиным. Помимо прочего, в прессе сообщали об интересе московского клуба к Дмитрию Сонько («Енисей»), Дмитрию Хвостову («Пари НН») и Андрею Малинину («Темп-СУМЗ»).

Можно сказать, что для МБА-МАИ начинается новая глава. Это первая смена тренера с дебютного сезона в Единой лиге, первая смена игровой идеологии. Что из этого получится, будет во многом зависеть от селекции и трансферной кампании, которую проведут москвичи. Клуб, очевидно, продолжает придерживаться определённого вектора развития, однако в это межсезонье был сделан первый шаг в новом направлении. Отказавшись от подписания легионеров, в МБА-МАИ пошли по долгому, тернистому пути — но в первый же год на турнире показали, что могут и умеют удивлять.