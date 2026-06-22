Ради «Нью-Йорка» Таунс готов уступить огромные деньги. Но удержать всех почти нереально

Карл-Энтони Таунс признался, что готов отказаться от $ 100 млн, если это поможет сохранить чемпионский состав «Нью-Йорка». Его слова прозвучали в преддверии межсезонья, которое может определить дальнейшее будущее действующих чемпионов НБА. По словам Таунса, ради сохранения нынешнего костяка игрокам придётся принимать совместные решения. В качестве примера он назвал Джейлена Брансона, летом 2024 года подписавшего четырёхлетнее продление на $ 156,5 млн.

Карл-Энтони Таунс центровой «Нью-Йорка» «Если мы сможем всё это удержать, если мы все вместе зайдём в одну комнату и скажем: «Да, мы это сделаем». Я имею в виду Джейлена Брансона — респект ему. Это большие деньги. Но, знаете, невозможно оценить деньгами тот факт, что он находится там, где сам хочет быть. И, думаю, это очень важная вещь, о которой многие просто не задумываются. Он рядом с отцом. Ему там по-настоящему комфортно. У него команда, которая в него верит. И, на мой взгляд, такая вера со стороны команды и организации — это то, что стоит очень, очень, очень больших денег. И они дают ему эту веру, и мне кажется, он почувствовал, что это для него лучший вариант. И я, конечно, болею за него».

Брансона нередко приводят в пример как игрока, который поставил интересы команды выше максимально возможного заработка. Но на деле его отказ от денег оказался ещё существеннее, чем те $ 100 млн, о которых говорил Таунс. Если бы защитник дождался следующего межсезонья, он смог бы рассчитывать на пятилетний супермаксимальный контракт примерно на $ 269 млн. В итоге разница составила не менее $ 113 млн.

Для «Никс» это решение имело большое значение, потому что высвободившиеся деньги помогли сохранить конкурентоспособный состав, который позже взял чемпионство в сезоне-2025/2026. Сам Брансон при этом не раз говорил, что в его выборе дело было не только в финансах — он получил статус главной звезды команды, работает в организации, где его отец входит в тренерский штаб, и играет в системе, выстроенной под его сильные стороны. И с финансовой точки зрения он тоже вряд ли оказался в проигрыше, тем более что уже в 2028 году сможет претендовать на новый пятилетний контракт на сумму до $ 417,8 млн. А это потенциально выведет его в число самых высокооплачиваемых игроков в истории лиги.

Важно понимать, что ситуация Таунса заметно отличается от ситуации Брансона, а главная проблема для «Никс» связана не с будущими уступками игрока, а с его текущим контрактом. В сезоне-2026/2027 Таунс заработает $ 57,1 млн, а на 2027/2028 у него есть опция игрока на $ 61 млн. При этом уже этим летом центровой может подписать четырёхлетнее продление примерно на $ 272 млн — в таком случае его средняя годовая зарплата превысит $ 68 млн. На первый взгляд это выглядит как вполне обычная история для игрока уровня Матча звёзд, но нынешние правила коллективного соглашения делают такие сделки куда более сложными для команд-претендентов.

«Нью-Йорк», финал НБА — 2026 Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Платёжная ведомость «Никс» на сезон-2026/2027 уже приблизилась к $ 209 млн. При этом потолок зарплат НБА прогнозируется лишь на уровне $ 165-166 млн. Но в случае с «Нью-Йорком» ключевое значение имеет не сам потолок, а второй «апрон» — ориентировочно в районе $ 222 млн. Если клуб его превысит, последствия будут серьёзными: команда потеряет доступ к нескольким механизмам укрепления состава, получит дополнительные ограничения при обменах и не сможет использовать часть инструментов для комплектации ростера. Для клуба, который нацелен на борьбу за титул не один сезон, это может оказаться особенно болезненно.

Контрактная ситуация Таунса загоняет «Никс» в неудобное положение. Если клуб не договорится о продлении, уже через два года игрок сможет выйти на рынок свободных агентов. Но если подписать максимальное продление уже сейчас, команда почти наверняка окажется вплотную к зоне второго «апрона» или даже перейдёт её. И здесь особенно важно то, что недавно сказал владелец клуба Джеймс Долан — в интервью он прямо дал понять, что не рассматривает вариант с превышением второго «апрона».

Джеймс Долан владелец «Нью-Йорка» «Мы не можем заходить во второй апрон. Я выпишу самый большой чек, на который способен, но я не могу выписать чек, который приведёт нас во второй «апрон».

С учётом драфт-пика и опции Хосе Альварадо на $ 4,5 млн зарплатная ведомость «Никс» уже подбирается к $ 205,5 млн на девять игроков. До прогнозируемого второго апрона остаётся меньше $ 17 млн, а заполнить состав нужно ещё как минимум пятью игроками. После учёта минимальных контрактов свободный резерв фактически сжимается примерно до $ 4,63 млн. В такой ситуации вернуть своих свободных агентов становится крайне сложно — прежде всего это касается Митчелла Робинсона и Ландри Шамета.

Поэтому слова Таунса о готовности пожертвовать частью будущих доходов ничего принципиально не меняют. Главная проблема «Нью-Йорка» — не в том, согласятся ли игроки на уступки, а в самой конструкции контрактов и в правилах коллективного соглашения. Именно они и будут определять, насколько клуб сможет сохранить чемпионское ядро в ближайшие годы.