Чемпионский успех быстро дал о себе знать. «Оклахома» решилась на важный шаг

«Атланта» договорилась с «Оклахомой» об обмене защитника Аарона Уиггинса. Взамен чемпион НБА 2025 года получит два выбора во втором раунде драфта — выбор «Хоукс» в 2030 году и менее выгодный из пиков «Атланты» и «Лейкерс» в 2032-м. На первый взгляд сделка не кажется громкой, но для обеих команд она вписывается в планы на ближайшие сезоны. Для «Оклахомы» главным фактором стал не спортивный, а финансовый. Как сообщает ESPN, обмен поможет клубу существенно снизить налоговую нагрузку. После чемпионского сезона руководству пришлось куда внимательнее следить за расходами на фоне растущей платёжной ведомости и будущих контрактных обязательств.

«Тандер» не только расстались с игроком, но и освободили место в составе. Теперь у клуба 14 баскетболистов с действующими контрактами, а впереди ещё драфт, на котором у них есть 12-й и 17-й пики первого раунда. Такая свобода при сборке команды может стоить не меньше, чем сами драфт-пики. И если смотреть именно на игровую составляющую, то уход Уиггинса не выглядит большой проблемой. Он был полезен в ротации, однако не относился к числу лидеров или системообразующих игроков. В чемпионском сезоне-2024/2025 он в среднем набирал 12 очков и 3,9 подбора за игру, а в минувшем регулярном чемпионате отметился 9,4 очка в 65 матчах.

При этом глубина состава по-прежнему остаётся одним из главных преимуществ «Оклахомы». На тех позициях, где раньше играл Уиггинс, у команды есть несколько вариантов, так что руководство могло обсуждать обмен почти без спортивных потерь. Для «Атланты» же смысл сделки другой, ведь клуб получает игрока, который сразу может претендовать на стабильное место в ротации. К тому же Уиггинс уже играл в плей-офф, способен закрывать несколько позиций на периметре и не требует много владений, чтобы приносить пользу.

Аарон Уиггинс, сезон-2025/2026 Фото: Sarah Stier/Getty Images

Обмен удачно ложится в недавние кадровые решения «Хоукс», потому что до этого клуб уже добавил Жонатана Кумингу, усилил заднюю линию Никилом Александер-Уокером и продлил контракт с защитником Си Джеем Макколлумом на один год и $ 21 млн. Похоже, в «Атланте» сознательно делают ставку на глубину состава и на игроков, которые в прошлых командах по разным причинам не были на первых ролях. Отдельно здесь стоит Уиггинс. В 27 лет он уже успел поиграть в команде чемпионского уровня, но при этом остаётся баскетболистом, у которого ещё есть пространство для прогресса. Для «Атланты» это хороший способ сделать состав крепче без серьёзных трат и без расставания с ценными пиками первого раунда.

Интерес «Хоукс» во многом понятен — да и по самой цене сделки два выбора второго раунда выглядят относительно скромной компенсацией за игрока, способного приносить пользу уже в следующем сезоне. Для команды, которая закончила прошлый чемпионат поражением в первом раунде плей-офф после преимущества 2-1 над будущим чемпионом «Нью-Йорком», расширение качественной ротации остаётся одной из ключевых задач. Поэтому стороны закрыли разные проблемы. «Оклахома» получила финансовую и кадровую свободу перед драфтом и дальнейшими шагами по составу: прогнозируемый налоговый платёж клуба снизится с $ 213 до 152 млн. «Атланта» получила готового игрока ротации, который способен усилить команду уже в ближайшем сезоне.