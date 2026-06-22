Будущие звёзды и шансы таланта из России. Гид по главным проспектам драфта НБА — 2026

Сезон НБА-2025/2026 завершился, но расслабляться точно рано. Уже совсем скоро состоится традиционный ежегодный драфт, который пройдёт в уже привычном двухдневном формате. Первый раунд состоится в Бруклине на паркете «Барклайс-центра» 23 июня, а имена игроков, которые будут выбраны во втором раунде, мы узнаем на следующий день. «Чемпионат» проведёт подробную текстовую онлайн-трансляцию события, чтобы вы не пропустили ни одного выбора или обмена.

Перед стартом официальной процедуры полезно освежить в памяти лотерейный порядок команд. Право выбирать первым досталось «Вашингтон Уизардс». Полная очерёдность в топ-10 выглядит следующим образом:

«Вашингтон Уизардс». «Юта Джаз». «Мемфис Гриззлиз». «Чикаго Буллз». «Лос-Анджелес Клипперс» (получен от «Индианы Пэйсерс»). «Бруклин Нетс». «Сакраменто Кингз». «Атланта Хоукс» (получен от «Нью-Орлеан Пеликанс»). «Даллас Маверикс». «Милуоки Бакс».

В чём уникальность драфта-2026

Игроки Мичигана празднуют чемпионство в NCAA Фото: Aaron J. Thornton/Getty Images

Одним из ключевых факторов, заметно повлиявших на преддрафтовые расклады в нынешнем году, стало правило NIL (Name, Image, and Likeness — возможность студентам официально зарабатывать на рекламе и спонсорских контрактах). Прошедший 27 мая дедлайн NCAA на отзыв заявок наглядно продемонстрировал новые реалии: сразу 14 баскетболистов из топ-100 авторитетного рейтинга ESPN предпочли вернуться в колледжи.

Таким образом, многие игроки предпочли переориентироваться на следующий, 2027 год, который, по оценке экспертов, выглядит более ровным. В отсутствие явных фаворитов конкуренция за высокие пики будет открытой, а возвращение в университеты позволит молодым спортсменам получить дополнительное время, чтобы закрепиться в лидерах и заметно укрепить свои позиции через год.

За кем следить

Всеволод Ищенко, сезон-2025/2026 Фото: Единая лига ВТБ

Будут ли на драфте россияне? Безусловно, это один из главных вопросов для наших болельщиков. Всеволод Ищенко, ещё в апреле выставивший свою кандидатуру, снимать её не стал — дедлайн для этого был в ночь с 13 на 14 июня. Шансам 21-летнего спортсмена мы посвятим отдельный большой блок ниже. А пока давайте сосредоточимся на тех, кто прямо сейчас ведёт борьбу за самые высокие пики и составляет элиту этого драфт-класса.

Представляем топ-10 главных молодых талантов, к которым в ближайшие дни будет приковано максимальное внимание скаутов и генеральных менеджеров лиги.

1. Эй Джей Дибанца

Позиция: лёгкий форвард

Колледж: университет Бригама Янга (BYU)*

Возраст: 19 лет

Рост: 206 см

Эй Джей Дибанца Фото: Soobum Im/Getty Images

За последние полгода Дибанца окончательно утвердился в статусе одного из главных претендентов на первый номер драфта. Впечатляющие антропометрические показатели, зафиксированные на комбайне, лишь подтвердили его исключительные физические данные для ориентированного на атаку винга. Услышит ли форвард своё имя под первым номером от «Вашингтон Уизардс» или же окажется в «Юте Джаз» под вторым пиком, в НБА он приходит в статусе потенциального лица франшизы. Этому во многом способствовал его прогресс в качестве универсального атакующего игрока.

В долгосрочной перспективе Эй Джею всё ещё нужно улучшить несколько ключевых компонентов игры. В первую очередь это касается стабильности трёхочкового броска, дриблинга и уровня вовлечённости в оборонительные действия. Дибанцу пока сложно назвать полноценным двусторонним исполнителем, однако лёгкие форварды с подобным набором физических данных и бойцовским менталитетом со временем вырастают в качественных защитников. Плюс заключается в том, что все нынешние слабые стороны игрока поддаются корректировке, и выбравшая его команда сможет точечно работать над их устранением.

При этом нельзя не отметить, что Дибанца никогда не был абсолютно безальтернативным первым номером этого драфт-класса. В лиге по-прежнему сильна поддержка Кэмерона Бузера и Дэррина Питерсона, а некоторые скауты включают в эту же категорию и Калеба Уилсона. Тем не менее большинство фронт-офисов клубов НБА сходятся во мнении, что именно Эй Джей является самым надёжным и безопасным выбором из всей группы топовых проспектов.

2. Кэмерон Бузер

Позиция: тяжёлый форвард

Колледж: Дьюк

Возраст: 18 лет

Рост: 206 см

Кэмерон Бузер Фото: Patrick Smith/Getty Images

Сын двукратного участника Матча звёзд НБА Карлоса Бузера готовится войти в лигу в статусе одного из самых доминирующих и титулованных игроков своего поколения. На студенческом уровне в составе Дьюка он выдал исторический сезон, набирая в среднем 22,5 очка при 10,2 подбора и 4,1 передачи, что принесло ему звание игрока года в NCAA. Кэмерон — невероятно разносторонний исполнитель с блестящим баскетбольным IQ, способный эффективно атаковать с дистанции (39,1% трёхочковых), разыгрывать мяч и продавливать оппонентов в трёхсекундной зоне за счёт физической мощи. Скауты видят в нём готового игрока стартовой пятёрки с железным потенциалом участника Матчей звёзд, а по уровню продуктивности его уже сейчас сравнивают с Алпереном Шенгюном.

Главная причина, почему Бузера не является безоговорочным первым номером, кроется в сомнениях в его атлетизме и оборонительном потенциале. Кэмерону не хватает вертикального прыжка и взрывной резкости, из-за чего он может испытывать трудности при защите на периметре против быстрых соперников. Кроме того, несмотря на отличный размах рук, ему недостаёт элитных габаритов для эффективной защиты трёхсекундной зоны: статистика показывает, что без классического рим-протектора рядом эффективность обороны Бузера под кольцом заметно падает. Тем не менее идеальное чтение игры, мягкая кисть и феноменальное чутьё на подборе делают его одним из самых надёжных проспектов на этом драфте.

3. Дэррин Питерсон

Позиция: разыгрывающий/атакующий защитник

Колледж: Канзас

Возраст: 19 лет

Рост: 198 см

Дэррин Питерсон Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Сезон в Канзасе выдался для защитника довольно неоднозначным, однако он по-прежнему считается одним из главных фаворитов церемонии. На преддрафтовых тестах Питерсон продемонстрировал отличные физические параметры и успешно прошёл собеседования с клубами. Представители команд отмечают, что Дэррин по натуре интроверт, но его высокая самоотдача и нацеленность на результат не вызывают никаких сомнений. На данный момент маловероятно, что защитник опустится ниже второго пика — и «Вашингтон», и «Юта» видятся отличными вариантами для продолжения карьеры в долгосрочной перспективе.

Многие скауты считают Питерсона самым талантливым скорером и исполнителем самых сложных бросков во всём классе драфта-2026. Спортсмен обладает редким талантом реализовывать сложные броски с сопротивлением в потоке игры и ловить кураж, выдавая затяжные серии точных попаданий. В плей-офф НБА, когда игра замедляется, умение самостоятельно создавать себе моменты ценится превыше всего, и у Питерсона этот навык развит великолепно. Главный вопрос для тренеров теперь заключается в том, как помочь молодому защитнику демонстрировать этот элитный уровень стабильно в каждом матче.

4. Калеб Уилсон

Позиция: тяжёлый форвард/центровой

Колледж: Северная Каролина

Возраст: 19 лет

Рост: 208 см

Калеб Уилсон Фото: Peyton Williams/Getty Images

По итогам прошедшего сезона Уилсон заслуженно закрепил за собой место в первой четвёрке проспектов, причём многие скауты лиги в своих персональных рейтингах ставят его даже выше. Скорее всего, на самой церемонии он уйдёт именно под четвёртым номером, поскольку Дибанца, Питерсон и Бузер обладают более солидным и стабильным бэкграундом. Тем не менее у Калеба есть хороший потенциал для прогресса, который он только начинает раскрывать.

Переход в Северную Каролину заметно повысил акции форварда: он стал играть с гораздо бо́льшими самоотдачей и энергией, благодаря чему к привычным эффектным хайлайтам добавилась стабильная продуктивность. Безусловно, Уилсону потребуется время, чтобы превратиться в ключевую опцию команды в атаке и стать по-настоящему надёжным защитником. Однако приглашение такого игрока — отличная ставка. На данный момент тяжело представить, что Калеб выпадет из топ-4, а «Чикаго» выглядит для него идеальным вариантом с точки зрения игровой модели.

5. Китон Ваглер

Позиция: разыгрывающий/атакующий защитник

Колледж: Иллинойс

Возраст: 19 лет

Рост: 198 см

Китон Ваглер Фото: Michael Reaves/Getty Images

Защитник стал главным открытием прошедшего сезона в студенческом баскетболе. Скромный новичок, на которого изначально мало кто ставил, с ходу взял на себя роль ключевого разыгрывающего Иллинойса. Под его руководством команда показала самую результативную игру в нападении среди всех колледжей США и впервые за 21 год вышла в «Финал четырёх». Главное оружие защитника — элитный бросок. Он одинаково опасен и в статике, и после ведения, реализуя из-за дуги около 40% попыток. Кроме того, Китон может похвастаться высочайшим баскетбольным IQ, великолепным видением площадки и молниеносным принятием решений на паркете. При этом всегда играет на команду. Именно сочетание броска, дриблинга, передач и понимания игры делает Ваглера одним из самых интересных молодых защитников своего поколения.

Основными его проблемами на данный момент являются определённый дефицит мышечной массы (вес составляет 85 кг) и нехватка вертикального прыжка — за весь сезон в колледже он не исполнил ни одного данка. Китону критически важно окрепнуть физически, чтобы сохранять преимущество при проходах и увереннее обороняться на уровне НБА. На своей половине площадки он старателен и грамотно выбирает позицию, однако мощные атлеты пока без особых проблем продавливают его в изоляциях. Процесс физического развития займёт определённое время, но даже с учётом нынешней антропометрии уникальный набор игровых качеств делает его крайне ценным активом для любого клуба.

6. Дариус Эйкафф-младший

Позиция: разыгрывающий

Колледж: Арканзас

Возраст: 19 лет

Рост: 190 см

Дариус Эйкафф-младший Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Защитник провёл выдающийся сезон, а на драфт-комбайне показал вполне адекватные для первого номера габариты, что заметно укрепило его позиции. Многие эксперты считают, что в прошедшем сезоне Эйкафф-младший был лучшим разыгрывающим в студенческом баскетболе и сходятся во мнении, что он уйдёт под пятым номером в «Клипперс» или шестым — в «Бруклин», а ниже седьмого пика («Сакраменто») точно не упадёт.

Главный козырь Дариуса — умение эффективно набирать очки с любой дистанции, будь то проходы под кольцо, средние броски или трёхочковые, а также готовность брать на себя роль лидера, двигающего атаку. При огромном объёме игрового времени и высоком уровне задействования (29,5%) защитник продемонстрировал впечатляющую бережливость, совершая всего 2,2 потери за матч. Вдобавок к этому он показал элитную точность из-за дуги, реализуя 44% трёхочковых. Кроме того, в прошедшем сезоне Эйкафф-младший стал гораздо охотнее задействовать партнёров, что значительно повысило его ценность. Слабой стороной игрока остаётся защита. Тем не менее его атакующий потенциал слишком высок, чтобы команды из топ-10 драфта прошли мимо Дариуса.

7. Микель Браун

Позиция: разыгрывающий

Колледж: Луисвилл

Возраст: 20 лет

Рост: 196 см

Микель Браун Фото: Aric Becker/Getty Images

Защитник отлично проявил себя на тестах в Чикаго и продемонстрировал полную готовность на открытой тренировке, развеяв сомнения по поводу травмы спины, которая смазала ему сезон в Луисвилле. На этой неделе Микель получил официальный допуск от врачей ассоциации, уже успел провести индивидуальный просмотр в «Юте», а также планирует приехать в расположение «Чикаго» и «Клипперс». Интерес к нему проявляют многие клубы, выбирающие в конце первой десятки драфта и остро нуждающиеся в укреплении задней линии.

Главными козырями разыгрывающего, за счёт которых он может выделиться на фоне других, остаются прекрасные для его позиции габариты, поставленный бросок и отличное видение площадки. На старте сезона скауты и вовсе рассматривали Микеля как потенциального игрока первой пятёрки драфта. Большинство аналитиков сходится во мнении, что Браун способен атаковать с дистанции гораздо лучше своих скромных студенческих показателей (34%) — особенно с учётом того, что выбор бросков и стабильность со временем придут в норму. Несмотря на то что его рост и снайперские навыки позволят ему в будущем приносить пользу без мяча, комфортнее всего Микель чувствует себя именно в роли главного дирижёра атаки.

8. Кингстон Флемингс

Позиция: разыгрывающий

Колледж: Хьюстон

Возраст: 19 лет

Рост: 193 см

Кингстон Флемингс Фото: Stacy Revere/Getty Images

Преддрафтовые тесты сложились для защитника не совсем удачно. Его рост без обуви составил около 190 см, а размах рук оказался всего на пару сантиметров больше роста. В долгосрочной перспективе это делает его исключительно чистым первым номером без возможности эффективно закрывать другие позиции на паркете. Тем не менее в пользу Кингстона говорят его феноменальная скорость, взрывной проход под кольцо и образцовая самоотдача в обороне.

Несмотря на неидеальную механику броска, Флемингс заметно прибавил как снайпер, и многие клубы считают, что его атакующий арсенал продолжит расширяться на уровне НБА. По мнению различных скаутов и экспертов, в более открытом и быстром баскетболе лиги атакующий потенциал игрока раскроется ещё сильнее. Кроме того, представители клубов остались в восторге от общения с Флемингсом на собеседованиях. Его сильные личные качества и зрелый характер наверняка станут важным козырем на драфте.

9. Брэйден Беррис

Позиция: атакующий защитник

Колледж: Аризона

Возраст: 20 лет

Рост: 193 см

Брэйден Беррис Фото: Michael Reaves/Getty Images

Беррис — крепкий защитник, который провёл мощный дебютный сезон в составе Аризоны и помог команде добраться до «Финала четырёх». На драфт-комбайне он продемонстрировал мощную антропометрию (вес 97 кг при росте 193 см без обуви). Главная сила игрока — универсализм в нападении. Защитник одинаково комфортно чувствует себя как с мячом, так и без него. Не обладает элитной скоростью, но компенсирует это умной сменой ритма и шикарной работой ног.

При проходах он сознательно идёт на контакт с защитниками, за счёт чего зарабатывает много штрафных бросков и реализует их на высоком уровне (82,6%). Кроме того, Брэйден полезен на щитах — в среднем он собирал пять подборов за матч. Благодаря сочетанию результативности, качественного броска и надёжной защиты многие эксперты считают, что у Берриса очень высокий шанс стать успешным игроком НБА

Главным минусом молодого спортсмена считают нехватку прыгучести, что при его скромном росте может усложнить завершение атак из-под кольца в противостоянии с габаритными центровыми. Также Брэйдену не хватает качеств плеймейкера — он нацелен исключительно на кольцо, из-за чего в «Аризоне» отдавал в среднем всего 2,4 передачи при заметном количестве потерь, когда забирался слишком глубоко в краску.

10. Нэйт Амент

Позиция: лёгкий форвард/тяжёлый форвард

Колледж: Теннесси

Возраст: 19 лет

Рост: 208 см

Нэйт Амент Фото: Michael Reaves/Getty Images

Форвард обладает одними из лучших антропометрических данных среди всех игроков своего амплуа на драфте. Его рост без обуви составляет около 208 см при размахе рук в 212 см. Несмотря на то что нестабильная игра Нэйта в прошедшем сезоне и его проблемы в силовой борьбе разделили скаутов на два лагеря, дефицит столь техничных исполнителей с такими габаритами делает его крайне привлекательным активом. Ожидается, что Амент закроет первую десятку лотереи.

Хотя в Теннесси Нэйт временами оставлял чувство недосказанности, его уверенный контроль мяча, пластика при таких размерах и отличные задатки снайпера полностью соответствуют типажу современного универсального форварда. У него есть крепкий фундамент для дальнейшего развития, однако для долгосрочного прогресса Аменту критически важно попасть в правильную команду, где тренерский штаб проявит терпение.

Основная задача для Нэйта на ближайшие годы — окрепнуть физически. Несмотря на его внушительные габариты, у него были сложности с атлетичными соперниками. Если он сможет компенсировать нехватку мышечной массы и адаптируется к жёстким контактам, то станет хорошим вариантом для многих команд.

5 проспектов, за которыми также стоит следить

Яксель Лендеборг и Адай Мара Фото: Michael Reaves/Getty Images

Отдельного внимания заслуживает ещё несколько проспектов, способных преподнести сюрприз — а некоторые из них, вроде Адая Мары или Якселя Лендеборга, вполне могут ворваться и в топ-10. 23-летний Лендеборг (Мичиган) выделяется редкой оборонительной универсальностью (может закрыть любую позицию на своей половине паркета) и зрелостью, но его главным минусом считается солидный для драфта возраст. Его одноклубника центрового Мару скауты выделяют за сочетание отличного роста (221 см), элитного видения площадки и умения защищать кольцо. Однако его подвижность на периметре и бросок с дистанции вызывают вопросы.

Третий представитель чемпионского Мичигана Морез Джонсон подкупает мобильностью, оборонительным потенциалом и готовностью приносить пользу прямо сейчас, хоть его игра и лишена какого-то лоска, а атакующий арсенал вряд ли серьёзно расширится. Немецкий бигмен Ханнес Штейнбах (Вашингтон) заработал репутацию, пожалуй, лучшего подбирающего этого драфта с отличным игровым чутьём, но ему пока не хватает навыков рим-протектора — он редко блокирует броски. Наконец, атакующий защитник Кэмерон Карр (Бэйлор) стал главным триумфатором комбайна благодаря взрывной атлетичности и феноменальной серийной результативности на периметре, хотя нестабильная защита и слабые навыки разыгрывающего пока не позволяют ему рассчитывать на более статусную роль.

Шансы Всеволода Ищенко

Всеволод Ищенко Фото: Единая лига ВТБ

Главной интригой предстоящей церемонии для отечественных болельщиков станет судьба защитника Всеволода Ищенко. По итогам завершившегося чемпионата Единой лиги ВТБ 21-летний баскетболист завоевал титул лучшего молодого игрока и более чем достойно показал себя в составе краснодарского «Локомотива-Кубань». Сам Ищенко после победы в серии с «Зенитом» за третье место признался, что рад завершить сезон на столь мажорной ноте.

Перед драфтом спортсмен начал сотрудничество с авторитетным агентством Octagon, представляющим интересы многих звёзд НБА. Этот шаг вкупе с яркой игрой в плей-офф заставил обратить на россиянина пристальное внимание за океаном. В частности, портал ESPN поместил Всеволода на 54-е место в своём итоговом рейтинге топ-100 проспектов драфта-2026. Главным претендентом на Ищенко, по инсайдерским данным, называют «Даллас». Техасцы обладают 9-м, 30-м и 48-м пиками, так что если клуб действительно захочет забрать разыгрывающего, то вполне может сделать это даже раньше прогнозируемой концовки второго раунда. Или через обмены на денежную компенсацию.

Сам игрок заметно прибавил, что видно не только визуально, но и через сухие цифры. Если в сезоне-2024/2025 Ищенко проводил на паркете чуть больше 10 минут, набирая в среднем 3,2 очка при 1,5 подбора, 1,2 передачи и 40% точности из-за дуги, то в завершившемся сезоне его показатели взлетели до 23,5 минут, 8,7 очка, 4,6 подбора, 2,0 передачи и элитных 45,1% реализации трёхочковых за 48 матчей.

Да, Всеволод не проходил индивидуальные преддрафтовые просмотры перед представителями команд НБА. Кроме того, из-за затянувшейся концовки сезона в Единой лиге защитник пропустил знаменитый лагерь adidas Eurocamp в итальянском Тревизо — ключевую витрину для европейских талантов, куда традиционно съезжаются скауты со всего мира. Однако его игра в серии за бронзу с «Зенитом» говорит сама за себя. Да и в полуфинале с будущим чемпионом, ЦСКА, особенно в первой встрече серии, он смотрелся более чем достойно.

Нынешний список участников ярмарки талантов более чем солидный, и многие из тех, кто сегодня находится в топ-10, вполне могут стать будущими звёздами НБА. Будет ли в их числе 21-летний защитник из России и окажется ли его прогресса и достойной игры на весеннем отрезке достаточно для выбора командами североамериканской лиги, мы узнаем совсем скоро.

*BYU — организация, включённая Министерством юстиции в перечень нежелательных на территории Российской Федерации