«Точно будет шанс». Наши эксперты оценили перспективы Ищенко на драфте НБА — 2026

В последние годы всё больше молодых российских баскетболистов перебирается за рубеж. Увидеть наших ребят можно было и в Евролиге, и в NCAA, и в сильнейшей лиге на планете — НБА. И в этом году ряды счастливчиков, кому довелось попробовать себя на главной баскетбольной сцене мира, может пополнить ещё один отечественный талант. Речь о Всеволоде Ищенко — защитнике «Локомотива-Кубань», который выставил свою кандидатуру на драфт. По итогам сезона-2025/2026 он был признан лучшим молодым игроком в Единой лиге ВТБ, а также привлёк внимание скаутов из США. Дедлайн для снятия с драфта уже прошёл, а это означает, что Ищенко останется в списке проспектов, доступных командам для выбора.

Согласно последним новостям, представители как минимум трёх клубов НБА уверены, что договорённость со Всеволодом существует у «Маверикс»: они будут выбирать под 9-м, 30-м и 48-м номерами. Майкл Шмитц, генеральный менеджер «Далласа», в этом году приезжал в Россию, чтобы лично просмотреть Ищенко в матче с ЦСКА. На тот момент он занимал должность в штабе «Портленда», но, видимо, порекомендовал подписать россиянина и новой организации.

При этом многие мок-драфты не включают Ищенко в топ-60. Возможно, это связано с возрастом — в феврале Всеволоду исполнился 21 год, что делает его на два года старше среднестатистического проспекта. «Чемпионат» решил опросить экспертов из мира российского баскетбола, чтобы оценить перспективы игрока на предстоящей церемонии.

Андрей Кириленко

Глава Российской федерации баскетбола, №24 на драфте НБА — 1999

Фото: РФБ

— Считаю, что выход на драфт был закономерным. Действительно, в последние два года Сева сделал большой шаг вперёд. Это видно по играм: он получает больше времени и бо́льшую роль на себя берёт. Пришло время для следующего шага.

Помимо того, что он постарше других участников драфта, у него уже есть опыт игры во взрослом баскетболе. Это тоже немаловажный фактор. Большинство ребят, которые будут на драфте, играют в студенческий баскетбол, и мало у кого есть опыт на взрослом уровне. Поэтому здесь у Севы, конечно, есть плюс. Но NCAA — это лучшая студенческая лига в мире. Уровень очень высокий, и внимание прежде всего приковано к парням, которые играют там. Поэтому — да, у Севы есть какие-то плюсы, однако есть и огромное количество минусов. То, что его не знают, что он мало известен за рубежом, что не играл в структуре студенческого баскетбола, как, например, Егор Дёмин. Поэтому с точки зрения восприятия у него гораздо меньше шансов и возможностей.

В ближайшие дни ему нужно сосредоточиться исключительно на себе, своей игре, подготовке. У него была великолепная концовка сезона с «Локомотивом», а сейчас есть шансы и в сборной, которая проведёт две очень хорошие игры. У нас как раз недостаток международного опыта. Поэтому у Севы хорошее, правильное лето. Ему сейчас не нужно отдыхать, восстанавливаться, как бы это ни звучало. После сезона, закончившегося на мажорной ноте, я бы на его месте не брал перерыв, а очень серьёзно пахал. Потому что есть классный шанс быть выбранным на драфте. Если это случится, следующий шаг — НБА. Сейчас важное время для него, на мой взгляд.

Зоран Лукич

Тренер мужской сборной России по баскетболу

Фото: РФБ

— Что касается Всеволода — в принципе, любой талантливый молодой игрок должен стремиться развиваться и в будущем подниматься ступенька за ступенькой на новый уровень. Я не вижу никаких проблем, которые могли бы ему помешать сделать этот следующий шаг. Неважно, будет этой ступенькой НБА, Лига ВТБ или Европа. Это уже зависит от самого игрока, его трудолюбия, понимания, возможностей. Иногда важную роль в развитии играет талант понимать свою роль и место в команде.

Сейчас в НБА происходит специфическая ситуация. Драфт, на котором будет Ищенко, можно назвать одним из самых слабых за последнее десятилетие. Первый раунд ещё более-менее неплохой. Но во втором уже видна нехватка игроков. Причина в том, что баскетболисты остаются в командах NCAA, не уезжают, потому что получают очень серьёзные и хорошие предложения. Для своего возраста они иногда получают контракты даже лучше, чем были бы в НБА. Я на связи с некоторыми командами в лиге, и они даже сами не знают, в каком направлении двигаться, какие решения принимать. Поэтому у Ищенко точно будет шанс. А в каком клубе — тут много очень важных внутренних деталей. Что команда планирует делать с игроком, как развивать его, в каком направлении идти, сколько использовать. Много переменных, так что сложно сказать конкретно. Но если Всеволод будет выбран в этом году, для меня это не будет неожиданностью — просто из-за уровня драфта в этом сезоне.

Всеволод Ищенко и Сергей Кущенко Фото: Единая лига ВТБ

Сергей Кущенко

Президент Единой лиги ВТБ

— Для того чтобы принять решение по конкретному молодому игроку, идущему на драфт, первым делом задаются вопросом — подходит ли он на ту позицию, которую необходимо в клубе усилить. Если одна позиция занята, но на другую нужен игрок с конкретным набором навыков — это тоже подходит. Другое дело — уровень этих навыков. Сегодня есть куча аналитических сайтов, которые оценивают те способности, с которыми молодые игроки идут на драфт. И навыки у Всеволода есть, однако они не такого высокого уровня, как у ребят, которых рассматривают в числе 60 лучших.

Мне кажется, у него очень крутые данные. Тело, атлетизм, несомненно. Есть навыки, в которых он явно прибавил в ходе сезона. Но с таким набором Всеволод, наверное, всё-таки должен за лето поездить по лагерям, по командам, чтобы показать себя и посоперничать с теми игроками, которым сегодня пророчат попадание в топ-30 драфта. Много было случаев, когда игроки из Европы приезжали в лагеря, показывали свой уровень и получали серьёзные контракты. Поэтому решение выйти на драфт я персонально всегда поддерживаю. Это некая оценка твоих навыков, твоего труда, настроя попасть в, несомненно, лучшую лигу мира.

Владимир Гомельский

Авторитетный российский баскетбольный аналитик и комментатор

— Думаю, Ищенко будет выбран в начале второго раунда. Лёгкий форвард и атакующий защитник — эти амплуа на драфтах являются самыми многочисленными. То есть именно в этих амплуа самая высокая конкуренция. К недостаткам Ищенко я отношу нехватку стартовой скорости, плохую передачу левой рукой, нестабильные штрафные и дальний бросок. Считаю, что все эти недостатки легко устранимы. Как игрок ротации на 8-12 минут игрового времени Ищенко может оказаться полезным некоторым командам НБА.

Станислав Рыжов

Баскетбольный агент

— Ментально Всеволод точно готов лучше, чем большинство заходящих на драфт ровесников, ведь он уже имеет опыт участия в одной из топ-лиг Европы — Единой лиге ВТБ, да ещё и будучи одним из лидеров команды. Что касается физики, я не уверен, что атлетизма Всеволода хватит, чтобы прямо сейчас получать какие-то солидные минуты в НБА. Однако у него много других хороших качеств, плюс он ещё молод. Команды НБА вообще на драфте чаще всего оценивают игрока по тому, насколько он прибавит через несколько сезонов.

Опыт участия в драфте — это всегда отлично, но смотря что под этим подразумевается. Было бы здорово, если бы он мог поехать в Чикаго в середине мая и в Тревизо в начале июня — в два самых важных преддрафтовых лагеря. Однако понятно, что с европейским баскетбольным календарём это несовместимо, когда твоя команда борется за высокие места. Надеюсь, у него получится поучаствовать в закрытых тренировках с командами перед драфтом и, возможно, в так называемом Pro day. Его обычно организует агентство, представляющее игрока, приглашая на тренировку представителей команд. Но это вопросы к его представителям. Ведь часто имеет место и стратегия «скрывать» игрока, когда уверены в его шансах или конкретном интересе какой-либо команды.

Всеволод Ищенко в сборной России Фото: РФБ

Дмитрий Базаревич

Тренер-скаут с опытом работы в ЦСКА, «Зените» и сборной России

— Потолок Всеволодом ещё совершенно точно не достигнут. В моём понимании игрок должен развиваться всю карьеру — как физически, тактически, так и ментально. Всеволод физически одарённый, талантливый игрок, которому определённо есть куда расти и над чем работать. Игра в быстром переходе, агрессивные проходы в «краску» и активность на чужом щите — это то, что преобладает в его игре. Но также есть вещи, над которыми ему нужно обязательно работать — это бросок после ведения, стабильность под давлением, ментальная устойчивость в том числе. Однако ключевой момент в его развитии будет как раз зависеть от его будущего — неважно, будет это НБА или нет. Я более чем уверен, что сейчас он мотивирован, при любом исходе продолжит развиваться и будет успешен.

В «Локо» всегда была тенденция играть быстро. Последние два года, которые Всеволод проводит в основной команде, они были в лидерах чемпионата по количеству владений. Если смотреть на статистические данные прошедшего сезона НБА, то в топ-3 самых быстрых команд «Майами Хит», «Чикаго Буллз» и «Юта Джаз». И из этой тройки я бы, наверное, выделил «Чикаго», так как со следующего сезона их будет тренировать Тьяго Сплиттер, пропагандирующий быстрый стиль игры. Этот тренер знаком с европейским баскетболом, он был крайне успешен в «Париже». Антропометрия Всеволода и сходства в стиле игры двух команд определённо намекают, что он мог бы там смотреться хорошо. Но, если честно, любая возможность зацепиться за НБА — будь то Летняя лига или двусторонний контракт — стала бы для Всеволода большим скачком в карьере.

Никита Загдай

Баскетбольный эксперт, автор программы «Вид сверху»

— Всеволод Ищенко — особенный игрок, и он только в начале своего пути. Крупногабаритный защитник — это уникально, потому что он может играть в защите сразу на трёх или четырёх позициях. Он может против первых номеров защищаться на заслонах, и в современном баскетболе это серьёзное преимущество. Такой габаритный и подвижный баскетболист — это всегда огромная помощь для защитных построений. В атаке он также может играть разнообразно. Мы видели, как в этом сезоне он 15 подборов в одном матче взял. И для защитника это ого-го. Он умеет ставить локти, идти на подбор, защищаться — и под кольцом в том числе. И главное, что он умеет выполнять установку тренера. Сказано идти на подбор — он идёт и делает. Всеволод также старается забивать сверху, это тоже важно. При прочих равных, когда игрок идёт на бросок сверху, а не оставляет мяч на лэй-ап, тренеры и скауты обращают внимание на то, насколько он заряжен в каждом эпизоде. С точки зрения профессиональной этики во время игры он не стесняется получать и давать советы — не только российским партнёрам, но и американцам. Он умеет слушать, умеет сам говорить, у него есть мнение. И при этом он очень скромный парень. У него есть воспитание, этика. Тренировки не пропускает, приходит первым в зал. Есть размер, есть трёхочковый, есть желание побеждать. В ключевые моменты он не тушуется и способен бросать издали, через руки, если это необходимо для команды. Он смотрит на табло, знает секунды — играет уже как зрелый баскетболист. Понятно, что сейчас его не могут рассматривать как лидера команды. По 30 минут в стартовой пятёрке — такого счастья даже в фантазиях мы не ждём. Он будет выходить на 10-15 минут, и за это время должен будет выдать 1000% своих возможностей.

Всеволод Ищенко Фото: Единая лига ВТБ

Что касается перспектив, то для начала нужно попасть в команду. Мы видим очень хороший пример Егора Дёмина, когда не только спортивная, но и маркетинговая команда взялась за него. Раскрутили букву «Ё», взорвали рынок и привлекли к нему внимание. Но прежде всего он получил шанс. Егор Дёмин в стартовой пятёрке клуба НБА — год назад мы об этом даже мечтать не могли. И нельзя сказать, что Дёмин ворвался в лигу с двух ног. Однако он получил то доверие, которое просто необходимо любому молодому игроку. Скажем, Лука Дончич 20 лет назад в НБА мог бы и не получить такие шансы. Сейчас же, если в НБА берут европейца, на него делают ставку и дают ему эти шансы.

Такое было с Алексеем Шведом, с Тимофеем Мозговым в некотором смысле. Однако если отмотать назад — таких игроков из России в НБА ещё не уезжало. Андрей Кириленко был доминирующим баскетболистом, но без атаки. Ярослава Королёва брали как прототип Андрея Кириленко, только с броском. Мы видели, как на Сергея Карасёва делали ставку. У него есть интеллект, бросок, баскетбольный IQ, однако нет той физической мощи и защиты, как у Всеволода Ищенко. Моня и Хряпа свои шансы фактически так и не получили. Моня вообще загадка. Форвард с хорошей обороной и атакой, но в НБА просто не знали, что с ним делать. Такое тоже бывает. Сейчас, когда Всеволода зовут на драфт и привлекают к нему внимание, точно знают, какой план и как с ним работать. Сегодня игроками и талантами уже не разбрасываются. А с учётом этики, взросления, физических кондиций и габаритов у Ищенко точно будет шанс. И нам остаётся только предвкушать, как он этим шансом воспользуется. Надеюсь, тот план, который окажется у его американской команды, будет соответствовать его возможностям. Ну и, конечно, всё зависит от партнёров, от ситуации, от тренера. Если совпадут его умение и то, как его хотят использовать — мы увидим добротного игрока в лучшей лиге мира.

С кем сравнил бы его потенциал? Наверное, Всеволода ни с кем нельзя сравнить. Мы помним Дмитрия Домани, который после американского колледжа блистал в российском чемпионате, и его называли лучшим персональным защитником страны в 1990-х. Похожую роль примерял на себя Георгий Жбанов. Но это игроки не формата лучшей лиги мира. У Ищенко длиннее руки, выше рост и более разнообразный арсенал. Поэтому практически в любой команде НБА он может получить шанс. Вопрос только в том, поверят ли в него.

Сравнивать его с российскими баскетболистами, которые уже проявили себя в НБА, наверное, будет некорректно. Но по рабочей этике, желанию и возможностям он близок к звёздам первой величины. Мы не видим большого таланта — именно как у Дончича, Кириленко, Дирка Новицки или Пау Газоля. Однако мы точно видим, что это игрок, способный выступать в НБА.