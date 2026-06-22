Их заставили? Громкое признание европейцев, которых вынудили пойти против России

В контексте возвращения на международную арену российский спорт продолжает оставаться в довольно подмороженном состоянии. Однако в последнее время, нельзя не признать, появляется всё больше признаков потепления. Во многих дисциплинах наметились позитивные сдвиги, и баскетбол исключением не стал. Первым реальным успехом в этом направлении стало решение Центрального совета ФИБА, который одобрил возвращение российской сборной U21 в дисциплине 3х3. В результате отечественные спортсмены получили право сыграть в Лиге наций под эгидой международной федерации, этапы которой запланированы на лето 2026 года.

Ожидается, что ФИБА вернётся к комплексному вопросу статуса России и Беларуси на следующем заседании своего исполнительного органа в сентябре 2026 года. На данный момент официальная повестка этой встречи в открытом доступе ещё не опубликована, однако именно начало осени международная федерация обозначила как ориентир для пересмотра ограничений, не затронутых весенним послаблением для молодёжных команд в баскетболе 3х3.

Политический ультиматум

Сборная России по баскетболу Фото: РИА Новости

Подобные намёки на потепление устраивают далеко не всех на международной арене. Баскетбольные функционеры из 10 европейских стран — Украины, Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши и Швеции — недавно попытались сыграть на опережение. Национальные баскетбольные федерации этих государств направили в ФИБА коллективное обращение, в котором выразили категорическое несогласие с возможным возвращением россиян и белорусов к крупным стартам, сделав особый акцент на предстоящей финальной стадии чемпионата мира среди молодёжи (U23). Подписанты ультимативно заявили, что появление наших команд под национальным флагом и с государственной символикой якобы противоречит ценностям мирового спорта. Более того, авторы письма пригрозили ФИБА «дополнительными мерами» и готовностью сниматься с матчей, если к их мнению не прислушаются.

Разумеется, 10 стран не могут диктовать волю всем остальным. Но и внутри самой коалиции, по данным инсайдеров, далеко не всё гладко. Источники утверждают, что среди авторов обращения нет единства: представители сразу трёх европейских федераций кулуарно признались, что их вынудили пойти на этот шаг под давлением властей собственных государств. На деле же руководители этих организаций выступают за скорейшее возвращение российских баскетболистов на паркет. Примечателен и другой момент: в самой ФИБА к подобному демаршу отнеслись крайне негативно, поскольку в руководстве международной федерации не привыкли общаться на языке ультиматумов.

Позиция авторов обращения уязвима и с юридической точки зрения. ФИБА, как и МОК, официально исходит из принципа политической нейтральности спорта и требует неукоснительного соблюдения соревновательных регламентов. Попытки устроить демарш на крупных турнирах могут обернуться против самих же инициаторов бойкота. В случае срыва матча или отказа выходить на площадку регламент предусматривает жёсткие дисциплинарные последствия.

Внимание на это обратили и различные эксперты. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищёв заявил, что бойкоты и шантаж в спорте неприемлемы: «Раньше организации, призывающие к бойкоту, лишались права участвовать в соревнованиях, и, если ты бойкотировал Олимпийские игры, ты пропускал следующие. Очень надеюсь, что ФИБА проигнорирует это требование и всё будет нормально. Ни в коем случае нельзя вестись на провокации».

Схожей позиции придерживается и заслуженный тренер России Сергей Елевич, который считает, что подобные демарши лишь вредят самому европейскому баскетболу: «Не стоит обращать на это внимание. Пусть пишут всякие там заявления: собака лает — караван идёт. Когда большинством голосов примут наше возвращение на международную арену, а это обязательно будет, если они продолжат в том же стиле, своими протестами и бойкотами «баранки» будут получать. Хуже ведь только своему баскетболу делают, только себе вредят».

Неспортивные барьеры

Женская сборная России U20 Фото: РФБ

Впрочем, путь к полноценному возвращению на паркет лёгким не будет — даже при лояльности со стороны ФИБА. Барьером для российских сборных сегодня становятся не только спортивные функционеры, но и технические препятствия. Буквально на днях Российская федерация баскетбола была вынуждена отменить серию запланированных международных товарищеских матчей. Женская сборная России U20 должна была сыграть в Словении и Венгрии, а мужская команда U18 — провести спарринги со словенцами. Несмотря на полное содействие со стороны РФБ, МИД РФ и принимающей словенской баскетбольной федерации, консульство Словении в Москве затянуло процедуру выдачи шенгенских виз.

Тем не менее опускать руки никто не планирует. Глава РФБ Андрей Кириленко подчеркнул, что, несмотря все проблемы, организация продолжит выстраивать международный календарь.

Андрей Кириленко глава РФБ «В нынешней ситуации многие спортивные федерации переживают сложности с международными выездами и сталкиваются с разными обстоятельствами. Но это не значит, что наша работа на этом заканчивается — будем искать другие возможности для игр, оглядываясь на обширный наработанный опыт прошлого года. Выражаю благодарность коллегам из международных баскетбольних федераций за готовность к сотрудничеству и проделанные усилия».

События вокруг письма 10 стран показывают, что лагерь противников возвращения российского баскетбола на международную арену отнюдь не монолитен, а кулуарное давление вызывает раздражение и в самой ФИБА. И пока европейские чиновники пытаются навязать международной федерации собственный политический курс, российская сторона продолжает работу по организации товарищеских матчей и ведёт конструктивный диалог. Сентябрьский исполком ФИБА становится всё ближе. И те решения, которые организация принимает в последнее время, дают веские основания полагать, что итоги предстоящей встречи принесут отечественному баскетболу позитивные новости.