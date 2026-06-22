Молодой российский талант решил покинуть «Парму». Где продолжит карьеру Глеб Фирсов

Летнее межсезонье Единой лиги ВТБ наступило относительно недавно, но громкие инфоповоды появляются регулярно. Одной из главных тем последних дней стало будущее Глеба Фирсова. Центровой «Бетсити Пармы» воспользовался предусмотренной контрактом опцией выхода и покидает Пермь. Ожидается, что 21-летний баскетболист продолжит карьеру в краснодарском «Локомотиве-Кубань» — клубы уже согласовали трансфер, а пермяки получат за своего игрока внушительную денежную компенсацию.

Ранее сообщалось, что краснодарцы пытались заполучить талантливого бигмена ещё в январе 2026 года, но тогда стороны не сошлись в цене. В марте Фирсов продлил соглашение с «Пармой» до 2029 года, что заметно увеличило сумму выкупа, однако «Локо» это не остановило. Южане выиграли конкуренцию у топовых программ NCAA, которые, как писали инсайдеры в США, активно интересовались игроком сборной России. В итоге Фирсов предпочёл остаться в Единой лиге, сменив Урал на родной для себя южный регион (Глеб родился в Ростове-на-Дону).

От глубокого резервиста до Матча звёзд

Глеб Фирсов Фото: Единая лига ВТБ

Прогресс Глеба в минувшем сезоне и вправду впечатляет. Ещё год назад он был глубоким резервистом, проводившим на паркете чуть больше пяти минут. Однако за одну предсезонку центровой совершил качественный рывок, превратившись в ключевую фигуру ротации Евгения Пашутина. Статистика наглядно подтверждает эволюцию игрока:

игровое время : подскочило более чем в три раза — с 5.43 до 17.35 минуты;

: подскочило более чем в три раза — с 5.43 до 17.35 минуты; результативность : выросла со скромных 2,2 очка до солидных 10,6;

: выросла со скромных 2,2 очка до солидных 10,6; эффективность бросков : реализация двухочковых поднялась с 50% до 58,7%, а точность штрафных для классического пятого номера стала и вовсе чуть ли не отменной — 77,6%;

: реализация двухочковых поднялась с 50% до 58,7%, а точность штрафных для классического пятого номера стала и вовсе чуть ли не отменной — 77,6%; работа на щитах и защита: Глеб стал собирать ровно по пять подборов за матч (против 1,3 в сезоне-2024/2025), из которых 2,1 — в атаке, и выписывать 1,1 блок-шота.

В итоге средний коэффициент полезности взлетел с 2,2 до внушительного 13,1 балла. Главным же перформансом Фирсова в сезоне стал февральский матч как раз с «Локомотивом-Кубань», в котором молодой центровой показал эффектную линейку: 33 очка, 12 подборов, одна передача, один перехват и три блок-шота при 46 баллах эффективности. Символично, что та игра имела место незадолго до дебютного для Глеба Матча всех звёзд в Москве, где он укрепил позиции перспективного игрока чемпионата.

Новый вызов

Глеб Фирсов Фото: Единая лига ВТБ

Переход в «Локомотив-Кубань», если он действительно случится, выглядит логичным шагом как со спортивной, так и с личной точки зрения. Фирсов, хоть и состоялся как профессионал в Перми, возвращается на родной юг, откуда до Ростова-на-Дону всего несколько часов на машине. К тому же в структуре кубанского клуба работает Антон Катаев, под руководством которого центровой в своё время выступал на молодёжном уровне.

С точки зрения карьерных перспектив «Локомотив» — удачное место для молодого россиянина. Краснодарцы славятся своим умением развивать молодёжь и доверять ей в ключевые моменты матчей. Свежий пример Всеволода Ищенко, ради которого в марте в Россию прилетал на тот момент ассистент генерального менеджера «Портленд Трэйл Блэйзерс» Майк Шмитц, — тому лишнее подтверждение.

Потенциал краснодарского клуба позволяет Фирсову выйти на совершенно иной уровень и бороться за самые высокие места. Разумеется, на юге Глебу никто не гарантирует место в старте — конкуренция в составе топ-клуба будет колоссальной, а требования тренерского штаба заметно возрастут. Но если центровой продолжит интенсивно работать над собой, как делал это в «Парме», у него будут все шансы вырасти в основного бигмена новой команды и стать одним из лидеров сборной на годы вперёд.