«Даллас» сделал громкий выбор, доверившись чемпиону NCAA. Кто такой Дасти Мэй?

«Маверикс» нашли нового главного тренера. ESPN сообщает, что клуб завершает подписание соглашения с Дасти Мэем, который недавно привёл Мичиган к чемпионству в NCAA. Это один из самых заметных тренерских ходов межсезонья — не только в НБА, но и в студенческом баскетболе. Ниже — о том, как Мэй оказался в этой точке и почему в «Далласе» сделали ставку именно на него.

От Флориды до чемпионства с Мичиганом

Дасти Мэй, сезон-2023/2024 Фото: Ethan Miller/Getty Images

Мэй вошёл в число наиболее востребованных тренеров студенческого баскетбола ещё во время работы во Флоридском атлантическом университете. Именно там он добился первого крупного успеха, выведя команду в «Финал четырёх» NCAA в 2023 году.

Тогда его команда, получившая лишь девятый номер посева, остановилась в шаге от выхода в финал, уступив «Сан-Диего Стэйт» одно очко. Успех не оказался разовым. Под руководством Мэя программа провела ещё один сильный сезон, после чего тренер получил приглашение от Мичигана — одного из крупнейших брендов студенческого баскетбола.

В Энн-Арборе всё сложилось очень быстро: за два сезона команда одержала 64 победы при 13 поражениях. В 2025 году Мичиган дошёл до Sweet 16, а уже год спустя выиграл национальный чемпионат. И на следующий сезон команда входила в число фаворитов, сохранив бóльшую часть чемпионского состава.

Поэтому уход Мэя стал для университета неожиданностью: ещё весной спортивный директор Уорд Мануэль сообщил о договорённости по новому долгосрочному контракту, но в итоге соглашение так и не было подписано.

Что привлекло «Маверикс»

Дасти Мэй, сезон-2025/2026 Фото: Michael Reaves/Getty Images

В последние годы Мэй выстроил репутацию тренера, который умеет не только придумывать схемы, но и собирать под них состав. Его команды почти всегда отличались хорошей организацией игры и умением выгодно раскрывать сильные стороны баскетболистов.

Особое внимание специалисты обращали и на его работу с ростером. Когда многие клубы делали ставку на скорость, мобильность и маленькие пятёрки, Мичиган, наоборот, успешно играл крупными сочетаниями с несколькими высокими одновременно. При этом в такой модели не было ничего архаичного, это был просто прагматичный поиск преимущества в конкретных условиях.

За последние четыре сезона команды Мэя одержали 124 победы при 26 поражениях — такой результат сделал его одним из самых успешных тренеров NCAA текущего поколения. Для «Далласа» этот фактор имеет особое значение, так как после нескольких неудачных сезонов и масштабных изменений в руководстве клуб находится на этапе формирования нового проекта вокруг Купера Флэгга, который в прошлом сезоне стал лучшим новичком НБА и набирал в среднем 21 очко за матч.

Новый этап карьеры

Дасти Мэй, сезон-2025/2026 Фото: Michael Reaves/Getty Images

Карьера Мэя развивалась без резких скачков. Он начинал менеджером баскетбольной программы университета Индианы, затем работал видеокоординатором в Университете Южной Калифорнии и занимал должности ассистента в ряде университетов, включая Восточно-Мичиганский университет, Университет штата Мюррэй, Университет Алабамы в Бирмингеме, Луизианский технологический университет и Флоридский университет.

Лишь в 2018 году он впервые получил должность главного тренера, возглавив Флоридский атлантический университет. За восемь лет Мэй превратился из наставника команды среднего уровня NCAA в тренера чемпионского коллектива и претендента на пост в НБА.

Таким образом, для «Далласа» это назначение означает выбор в пользу тренера без профессионального опыта на уровне лиги, но с одним из наиболее сильных резюме в студенческом баскетболе. Для Мичигана — необходимость искать замену наставнику, который за два сезона вернул программу в число лидеров NCAA.