$ 212 млн после 15 матчей. «Вашингтон» всё равно сделал ставку на Трея Янга

Трей Янг и «Вашингтон» договорились о новом контракте на четыре года и сумму около $ 212 млн. Но окончательно оформить соглашение можно будет только после того, как баскетболист откажется от своей опции игрока на $ 49 млн в сезоне-2026/2027. Для клуба это решение многое меняет: оно определяет вектор развития и закрывает один из самых важных вопросов — что будет дальше с одной из главных звёзд команды. Разбираемся по порядку.

Условия контракта и финансовые детали

Трей Янг, сезон-2025/2026 Фото: Todd Kirkland/Getty Images

Новое соглашение рассчитано на четыре года и включает в себя опцию игрока на заключительный сезон. Контракт предусматривает ежегодное повышение зарплаты на 5% — это максимальная надбавка, которую Янг мог бы получить от любой другой команды на рынке свободных агентов. При этом «Вашингтон» обладал правами Бёрда на игрока и имел возможность предложить пятилетний контракт с ежегодным увеличением зарплаты на 8%. Однако стороны остановились на другой структуре сделки. По расчётам, такой вариант позволит сэкономить около $ 8,9 млн по сравнению с максимально возможным предложением.

В первый год действия контракта Янг заработает $ 49,5 млн — эта сумма соответствует 30% от прогнозируемого потолка зарплат НБА на сезон-2026/2027, который оценивается в $ 165 млн. В случае активации опции игрока на последний сезон его зарплата возрастёт до $ 56,9 млн. В сентябре разыгрывающему исполнится 28 лет, и в руководстве клуба рассчитывают, что весь срок нового соглашения придётся на наиболее продуктивный этап его карьеры.

Хотя в прошлом сезоне у Янга было совсем немного матчей, в «Вашингтоне» по-прежнему считают его одним из важнейших игроков состава. По карьере у защитника в среднем 25,1 очка, 9,8 передачи и 3,4 подбора. В сезоне-2025/2026 он записал на свой счёт 17,9 очка и 8,0 передачи, но из-за травмы выборка получилась слишком небольшой.

От обмена зимой до нового соглашения летом

Трей Янг, сезон-2025/2026 Фото: Todd Kirkland/Getty Images

Янг оказался в «Уизардс» лишь в январе 2026 года. «Атланта» обменяла его в столичный клуб на Си Джей Макколлума и Кори Кисперта. Одной из причин перестройки стала травма защитника в начале сезона — в конце октября Трей получил растяжение медиальной коллатеральной связки правого колена уже в пятом матче чемпионата и вернулся на площадку только в середине декабря. За время его отсутствия руководство «Хоукс» получило дополнительную возможность оценить развитие Джейлена Джонсона и в дальнейшем решило изменить структуру команды.

За весь сезон Янг провёл только 15 игр: 10 — за «Атланту» и пять — за «Вашингтон». После обмена у Трея было совсем немного времени на площадке, однако этого хватило, чтобы клуб приступил к переговорам о долгосрочном контракте.

Подписание нового соглашения сделает Янга одним из самых высокооплачиваемых игроков организации. В сезоне-2026/2027 его зарплата, к слову, будет сопоставима с доходом Энтони Дэвиса, который заработает $ 58,5 млн.

Контракт на фоне исторического для франшизы дня

Трей Янг, сезон-2025/2026 Фото: Greg Fiume/Getty Images

Соглашение с Янгом было достигнуто за день до начала драфта НБА и одного из важнейших событий в современной истории клуба, поскольку впервые за 16 лет «Вашингтон» будет выбирать под первым номером. Его команда получила после победы в лотерее при всего 14% вероятности. Более того, это третий первый выбор в истории франшизы. В 2001 году клуб выбрал Кваме Брауна, а в 2010-м — Джона Уолла.

Тем более что драфт-2026 считается одним из самых сильных за последние годы, а главными претендентами на первый номер называют форварда университета Бригама Янга* Эй Джей Дибанцу, защитника Канзаса Дэррина Питерсона и форварда Дьюка Кэмерона Бузера. Последний по итогам сезона получил приз Нейсмита и награду Associated Press лучшему баскетболисту среди студентов.

Таким образом, в день, когда организация получила возможность добавить в состав ещё одного игрока с максимальным потенциалом, она закрепила это долгосрочным контрактом с уже состоявшейся звездой лиги. Вместе с Энтони Дэвисом, Алексом Сарром, Тре Джонсоном и будущим первым номером драфта Янг станет одной из центральных фигур проекта, который руководство клуба рассчитывает развивать в ближайшие годы.

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