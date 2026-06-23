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Драфт НБА — 2026: текстовая онлайн-трансляция первого и второго раундов, во сколько начало и где смотреть

Драфт НБА — 2026. Первый раунд. LIVE!
Артемий Берстенев Никита Бирюков
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Драфт НБА — 2026. Первый раунд. LIVE!
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Куда уйдёт Эй Джей Дибанца? И выберут ли Всеволода Ищенко?

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь с 24 на 25 июня в 3:00 мск состоится драфт НБА 2026 года. Мероприятие пройдёт в двухдневном формате: в первый день будет проведён первый раунд, а во второй — второй. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию события и расскажет обо всех самых важных моментах.

Но главная интрига по-прежнему остаётся в нескольких вопросах: кто станет первым номером драфта — Эй Джей Дибанца или Дэррин Питерсон? Или команды всё же преподнесут сюрприз? Окажется ли форвард «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко в «Далласе» — или на него претендует другой клуб? И будет ли вообще он выбран?

В России сейчас нет ни одной легальной платформы с правами на трансляцию драфта НБА. Смотреть его можно только через зарубежные сервисы вроде NBA League Pass, а также стриминговые платформы с пакетами каналов ABC и ESPN: YouTube TV, Hulu + Live TV, Sling TV или FuboTV — все они доступны по платной подписке.
Главное о ярмарке талантов в 2026 году:
Будущие звёзды и шансы таланта из России. Гид по главным проспектам драфта НБА — 2026
Будущие звёзды и шансы таланта из России. Гид по главным проспектам драфта НБА — 2026
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