Драфт НБА — 2026. Первый раунд. LIVE!

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В ночь с 24 на 25 июня в 3:00 мск состоится драфт НБА 2026 года. Мероприятие пройдёт в двухдневном формате: в первый день будет проведён первый раунд, а во второй — второй. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию события и расскажет обо всех самых важных моментах.
Но главная интрига по-прежнему остаётся в нескольких вопросах: кто станет первым номером драфта — Эй Джей Дибанца или Дэррин Питерсон? Или команды всё же преподнесут сюрприз? Окажется ли форвард «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко в «Далласе» — или на него претендует другой клуб? И будет ли вообще он выбран?