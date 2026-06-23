В команду Егора Дёмина пришёл звёздный форвард. Как это отразится на россиянине?

«Миннесота» договорилась о трёхстороннем обмене с «Бруклином» и «Чикаго». Джулиус Рэндл и 28-й пик драфта 2026 года отправятся в «Нетс», «Тимбервулвз» получат 33-й выбор, а «Буллз» заберут Николаса Клэкстона, задействовав свободное под потолком зарплат место. Сделка закрывает сразу несколько задач для всех сторон. Разбираемся, почему «Миннесота» рассталась с одним из лидеров, зачем Рэндл нужен «Бруклину» и как этот обмен может сказаться на роли Егора Дёмина.

Для «Миннесоты» в этой сделке ключевой стала именно финансовая сторона. Клуб полностью убрал зарплату Рэндла на следующий сезон, которая составляла $ 33,3 млн, и в сумме освободил примерно $ 36 млн. Параллельно «Тимбервулвз» получили обменное исключение на $ 33 млн, крупнейшее в лиге, и теперь находятся примерно на $ 50 млн ниже первого налогового апрона. К слову, такой запас под потолком обычно делают не ради экономии, а под последующие шаги.

Обменное исключение — это право бесплатно подписать нового игрока на сумму ушедшей зарплаты без нарушения потолка. Апрон — жёсткий порог над налогом на роскошь. Нахождение ниже апрона спасает клуб от штрафов лиги, запрета на обмен игроков и позволяет проводить новые крупные сделки.

Освободив два оставшихся по контракту Рэндла года, руководство серьёзно улучшило свои позиции на рынке. Теперь клуб может и сохранить Айо Досунму (ему уже предложили пятилетний контракт на $ 112 млн), и воспользоваться полным средним исключением для команд без налога на роскошь, и применить двухгодичное исключение — чего до обмена просто не было. В регулярном чемпионате Рэндл играл качественно: 21,1 очка, 6,7 подбора и 5,0 передачи в среднем за матч. Но в плей-офф он заметно сдал: «Миннесоте», которая собирает состав под Энтони Эдвардса и нацелена на борьбу за титул, этого, вероятно, оказалось достаточно, чтобы решиться на обмен.

Для «Бруклина» логика сделки была иной, потому что клуб находится в перестройке и использует свободное место под потолком зарплат, чтобы одновременно получить сильного игрока и дополнительный актив в виде 28-го пика первого раунда. В таких случаях команды с запасом в платёжной ведомости, по сути, превращают своё пространство под потолком в деньги. Финансово обмен тоже выглядит разумно, поскольку до сделки у Клэкстона оставалось примерно $ 44 млн на два сезона, включая $ 23 млн в следующем регулярном чемпионате. Контракт Рэндла рассчитан ещё на $ 69 млн, а второй год в нём является опцией игрока. При этом зарплатная ведомость «Нетс» вырастет всего на ~$ 10-13 млн в следующем сезоне, тогда как уровень полученного баскетболиста объективно заметно выше.

Джулиус Рэндл, плей-офф НБА — 2026 Фото: David Berding/Getty Images

А теперь к вопросу, который особенно интересен русскоязычной аудитории. Появление Рэндла никак не меняет статус Дёмина в проекте «Бруклина», а скорее делает его положение более удобным — в НБА крупные контракты возрастных игроков нередко используют как способ собрать активы, так что в долгосрочной перспективе на Рэндла в «Нетс» вряд ли делают ставку. «Бруклин» получил форварда вместе с 28-м выбором на драфте именно потому, что взял его контракт на место под потолком зарплат. Самый вероятный вариант развития событий следующий: Рэндл проведёт часть сезона в «Нетс», после чего клуб попробует обменять его в команду, которая борется за титул. Один гарантированный год по контракту на $ 33 млн делает его удобным активом для таких переговоров.

Важнее для Дёмина сейчас другое. Он уже показал себя как игрок, который может организовывать нападение, но у молодого баскетболиста не хватало партнёров, способных стабильно доводить атаки до завершения в передней линии. Рэндл закрывает именно этот пробел. Он играет тяжёлого форварда, регулярно получает мяч в трёхсекундной зоне и за счёт физики умеет продавить соперника и создать преимущество. Его функции почти не пересекаются с задачами Дёмина, который продолжит развиваться в роли плеймейкера. Плюс после обмена основной центровой покинул клуб, поэтому самым опытным игроком фронткорта становится Джулиус. И даже если летом «Бруклин» усилит эту зону на драфте, значение форварда в предстоящем сезоне всё равно останется высоким.

В этой сделке для российского защитника скорее открываются новые возможности, нежели появляется дополнительная конкуренция. Рэндл способен заметно разгрузить атаку, стянуть на себя защитников и предоставить молодому плеймейкеру больше вариантов в организации игры. А если со временем «Нетс» расстанутся с форвардом ради новых активов, это просто продолжит ту линию перестройки, которой команда придерживается уже не первый год.