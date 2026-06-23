Яннис Адетокунбо — в «Майами»! Как развивался один из самых громких обменов в истории НБА?

«Милуоки» отправил Янниса Адетокунбо в «Майами», а вместе с двукратным MVP в новую команду переходит и Бобби Портис. Взамен «Бакс» получат Тайлера Хирроу, Кел'эла Уэра, Джеймса Жакеза-младшего, Каспараса Якуциониса, три выбора в первом раунде драфта, право обмена пиками и пик второго раунда. Эта сделка поставила точку в переговорах, которые длились больше года и не раз заходили в тупик.

Несмотря на размах обмена, к нему шли заранее, а не под давлением момента. Представители Адетокунбо ещё в мае 2025 года предупредили руководство «Бакс» о нежелании игрока подписывать новый долгосрочный контракт и его намерении сменить клуб, и эта линия не менялась на протяжении всего сезона. В «Милуоки» всё равно рассчитывали переубедить звезду, поэтому тянули с рассмотрением предложений до последнего. Однако очередной слабый сезон всё перевернул. После чемпионского 2021 года команда выиграла лишь одну серию плей-офф, затем трижды подряд завершала выступление в первом раунде, а в прошлом регулярном чемпионате показала результат 32-50 и не вышла в постсезон. После этого у клуба уже не осталось выбора, кроме как искать наиболее выгодный вариант компенсации.

Генменеджер Джон Хорст начал предметные переговоры ещё по ходу сезона, и к финалу в списке осталось всего два варианта — «Майами» и «Бостон». По данным американских СМИ, «Селтикс» были готовы включить в сделку Джейлена Брауна и два выбора первого раунда, но в «Милуоки» выбрали другой путь. «Хит» предложили клубу более широкий пакет активов. Вместо одного игрока уровня Матча всех звёзд «Бакс» получили сразу четырёх баскетболистов младше 26 лет, а также несколько ценных драфт-пиков. Такой расклад лучше вписывался в долгосрочные планы организации и в идеи нового главного тренера Тейлора Дженкинса, который приступает к работе уже с обновлённым составом.

Статистика Янниса Адетокунбо в «Милуоки» Фото: «Чемпионат»/Patrick McDermott/Getty Images

Немаловажным фактором стала и контрактная ситуация Адетокунбо. До возможного выхода на рынок свободных агентов оставалось совсем немного времени, поэтому каждый клуб, претендовавший на форварда, хотел заранее знать, готов ли он подписать новое соглашение. Это усиливало его переговорные позиции и сужало круг возможных покупателей. Сам Адетокунбо публично происходящее почти не комментировал — даже на фоне неудачного сезона он не выносил переговоры в медиапространство. Однако в «Бакс» постоянно получали один и тот же сигнал, что игрок больше не связывает своё будущее с организацией, а после завершения чемпионата стало очевидно, что прежний порядок вещей сохранить уже не удастся.

Для «Майами» эта сделка означает возвращение в число главных фаворитов Востока. Пэт Райли воспользовался редким шансом заполучить суперзвезду, которая решила сменить клуб. Теперь Адетокунбо составит пару с Бэмом Адебайо, и именно вокруг этой связки Эрик Споэльстра будет выстраивать систему. Для «Милуоки» же смыслы совсем другие — впервые с 2013 года клуб начинает собирать состав без игрока, вокруг которого строилась вся стратегия. Молодые баскетболисты и драфт-пики дают «Бакс» возможность запустить полноценную перестройку и отказаться от попыток любой ценой сохранить прежний курс.

Вот так завершились 13 сезонов совместной истории — за это время Адетокунбо успел дважды стать MVP, выиграть награду лучшему защитнику сезона, привести «Бакс» к первому за полвека чемпионству и превратиться в главное лицо в современной истории клуба. Теперь и он, и «Милуоки» начинают новый этап. Но уже по разным сценариям.