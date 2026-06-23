Почему Янниса Адетокунбо отправили в «Майами», а не в «Бостон»? Объяснений несколько

«Милуоки» и «Майами» согласовали обмен, в результате которого Яннис Адетокунбо продолжит карьеру во Флориде. Вместе с ним в «Хит» переходит Бобби Портис. «Бакс» получают Тайлера Хирроу, Кел'эла Уэйра, Джейми Жакеза-младшего, Каспараса Якуциониса, три пика первого раунда, пик второго раунда и право обмена драфтовыми выборами.

На протяжении последних недель одним из основных конкурентов «Майами» в борьбе за Адетокунбо считался «Бостон». По информации американских СМИ, руководство «Селтикс» также сделало официальное предложение. В итоге «Милуоки» выбрал другой вариант. На данный момент известны несколько причин такого решения.

«Милуоки» предпочёл пакет из нескольких активов

Яннис Адетокунбо, сезон-2025/2026 Фото: Tomas Diniz Santos/Getty Images

По данным ESPN, центральной частью предложения «Бостона» был Джейлен Браун. Также в сделку входили два пика первого раунда.

Предложение «Майами» было построено иначе. Вместо одного игрока звёздного уровня «Бакс» получили сразу четырёх баскетболистов, которым ещё не исполнилось 26 лет.

Такой подход соответствует логике перестройки. После сезона с результатом 32-50 руководство клуба сосредоточилось на накоплении молодых активов, а не на сохранении статуса команды, претендующей на высокие места уже сейчас.

С этой точки зрения пакет «Хит» предоставлял больше вариантов для формирования состава в ближайшие годы.

Разница в драфтовой компенсации

Яннис Адетокунбо, сезон-2025/2026 Фото: Patrick McDermott/Getty Images

Существенным фактором стала структура драфтовых активов.

«Бостон» предлагал два пика первого раунда. «Майами» включил в сделку три пика первого раунда, включая 13-й выбор драфта 2026 года, а также пики 2031 и 2033 годов.

Дополнительно «Бакс» получили право обмена пиками и выбор второго раунда.

Для клуба, который начинает обновление состава, количество контролируемых драфтовых активов имеет большое значение. Они могут использоваться как для выбора молодых игроков, так и в качестве инструмента для будущих обменов.

По имеющейся информации, именно объём компенсации стал одним из ключевых аргументов в пользу предложения «Хит».

Контрактная ситуация также имела значение

Яннис Адетокунбо, сезон-2025/2026 Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Ещё до завершения сезона вокруг будущего Адетокунбо сохранялась неопределённость. У форварда остаётся действующий контракт, однако в соглашении предусмотрена опция игрока на сезон-2027/2028.

Американские журналисты сообщали, что представители баскетболиста уже продолжительное время не давали «Милуоки» оснований рассчитывать на новое долгосрочное соглашение.

При этом потенциальные претенденты на игрока понимали, что готовы обсуждать с ним дальнейшее сотрудничество после обмена.

Поэтому в финальной стадии переговоров для «Бакс» на первый план вышел не вопрос сохранения игрока, а объём компенсации, которую можно получить за одного из самых ценных активов на рынке.

Решение стало следствием результатов последних лет

Яннис Адетокунбо, сезон-2025/2026 Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

После чемпионства 2021 года результаты «Милуоки» постепенно ухудшались.

Команда выиграла только одну серию плей-офф за последующие пять сезонов. Затем последовали три вылета в первом раунде подряд, а сезон-2025/2026 завершился без попадания в плей-офф.

На этом фоне руководство клуба приступило к изучению возможных сценариев перестройки. Переговоры по Адетокунбо велись не несколько дней и не несколько недель. По данным североамериканских СМИ, различные варианты обсуждались на протяжении многих месяцев.

К слову, на момент принятия окончательного решения руководство уже рассматривало обмен не как чрезвычайную меру, а как часть долгосрочного плана по обновлению состава.

Почему проиграл «Бостон»

Яннис Адетокунбо, сезон-2025/2026 Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Судя по имеющейся информации, причиной не стала позиция самого Адетокунбо. Форвард был готов рассматривать долгосрочное сотрудничество как с «Майами», так и с «Бостоном».

Решающим оказался набор активов, который получал «Милуоки».

Предложение «Селтикс» включало более статусного игрока, однако «Хит» предоставил больше молодых баскетболистов, больше драфтовых активов и больше инструментов для дальнейшей перестройки. Тем более на выборе в пользу флоридцев настоял владелец «Бакс» Джимми Хаслам, который не хотел рисковать и брать игрока, который через год мог бы задуматься об уходе — речь про Джейлена Брауна.

Именно эта комбинация позволила «Майами» завершить переговоры успешно и оформить один из крупнейших обменов последних лет.