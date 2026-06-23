От Казахстана до Тихого океана — всё о новых контурах чемпионата.

Изменения формата и расширение до Владивостока: какой будет Единая лига в сезоне-2026/2027

Сезон-2025/2026 Единой лиги ВТБ уже две недели как завершён — чемпионский титул взял московский ЦСКА. И хотя до следующего розыгрыша ещё есть время, руководство лиги уже сформировало контуры на сезон-2026/2027. По итогам прошедшего в Москве Совета лиги были официально утверждены состав участников, формат и регламент грядущего чемпионата. Обновлённая структура предусматривает разделение на группы на втором этапе и открывает новые географические точки на баскетбольной карте.

Возвращение к системе шестёрок

УНИКС — ЦСКА Фото: Единая лига ВТБ

Главным организационным изменением регулярного чемпионата станет возвращение к схеме с разделением команд на две группы после первого этапа. Такой формат лига уже практиковала ранее. На первом этапе 12 команд сыграют между собой в два круга. После этого клубы разделятся на две шестёрки — группу «А» и группу «Б», внутри которых проведут ещё по два круга. Таким образом, суммарно в регулярном чемпионате каждый коллектив проведёт по 32 матча.

Все представители группы «А» напрямую обеспечат себе место в плей-офф. Клубы, занявшие в группе «Б» места с первого по четвёртое, оспорят оставшиеся путёвки в постсезон через стадию плей-ин.

Что касается решающей стадии, чемпион сезона-2026/2027 определится в привычном формате: четвертьфиналы пройдут до трёх побед, а полуфинальные и финальная серии — до четырёх. Серия за третье место продлится до двух побед.

В плотном графике также заложено специальное окно под проведение внутрисезонного турнира — Winline Basket Cup, состав участников которого сформируют позднее. Кроме того, в календаре уже зафиксированы даты предсезонного Суперкубка Единой лиги. Турнир откроет баскетбольный год в Москве и пройдёт с 14 по 19 сентября 2026 года.

Возвращение Казахстана и дебют Приморья

«Астана» в сезоне-2025/2026 Фото: БК «Астана»

Если в сезоне-2025/2026 в чемпионате участвовали 11 команд, то в новом их будет 12. При этом география лиги претерпит серьёзные изменения. Из-за затянувшихся финансовых сложностей и отсутствия подтверждённого бюджета в турнире не сможет выступить «Пари Нижний Новгород». Проведя аудит возможностей, нижегородский клуб сосредоточится на выступлении в чемпионате молодёжной Лиги.

Зато состав участников пополнят сразу два клуба, предоставившие руководству чемпионата максимальный пакет документов в установленные сроки и подтвердившие стабильную структуру финансирования:

«Астана» (Казахстан) — столичный коллектив возвращается на паркет Единой лиги после годичного перерыва. Предыдущий игровой год команда посвятила внутреннему чемпионату. Там астанинцы без особых проблем финишировали первыми в регулярке, однако в затяжной финальной серии до пяти матчей сенсационно проиграли золото клубу «Каспий» из Актау. Таким образом, в международный турнир флагман казахстанского баскетбола заходит на правах вице-чемпиона своей страны;

— столичный коллектив возвращается на паркет Единой лиги после годичного перерыва. Предыдущий игровой год команда посвятила внутреннему чемпионату. Там астанинцы без особых проблем финишировали первыми в регулярке, однако в затяжной финальной серии до пяти матчей сенсационно проиграли золото клубу «Каспий» из Актау. Таким образом, в международный турнир флагман казахстанского баскетбола заходит на правах вице-чемпиона своей страны; «Динамо» Владивосток — дальневосточники уже несколько лет претендовали на повышение в классе, особенно после золотых медалей в Суперлиге сезона-2023/2024. В минувшем году командой в качестве директора и главного тренера одновременно руководил Эдуард Сандлер. И хотя в плей-офф Суперлиги клуб неожиданно оступился в первом же раунде, финансовые гарантии от спонсоров и попечительского совета полностью устроили руководство Лиги ВТБ. Приход приморцев сильно расширит географические границы турнира, пусть это и добавит остальным участникам сложных перелётов.

«Динамо» Владивосток в сезоне-2025/2026 Фото: БК «Динамо» Владивосток

Ситуация с «Самарой», чьё выступление из-за старых долгов долгое время оставалось под вопросом, в итоге завершилась благополучно. Менеджмент вовремя предоставил лиге все финансовые документы, и сейчас команда готовится к следующему сезону.

Полный состав участников Единой лиги ВТБ в сезоне-2026/2027 выглядит следующим образом:



«Автодор», «Астана», «Динамо» Владивосток, «Енисей», «Зенит», «Локомотив-Кубань», МБА-МАИ, «Бетсити Парма», «Самара», УНИКС, «Уралмаш», ЦСКА.

Предстоящий сезон Единой лиги существенно расширит географию и может стать одним из самых непредсказуемых за последние годы. Возвращение к структуре с «шестёрками» позволит увидеть более плотную борьбу: зрителей ждут максимальная концентрация топ-матчей на верхнем этаже таблицы и бескомпромиссное соперничество в группе «Б» за оставшиеся путёвки в плей-офф. Остаётся набраться терпения и дождаться сентября.