«Ожидал морозы, а тут люди в купальниках!» Как в Норильске смотрят баскетбол и ЧМ-2026

У баскетбольного ЦСКА есть добрая традиция — конец сезона команда проводит на крайнем севере, в Норильске. Так клуб благодарит своих болельщиков и партнёров, а для игроков это возможность посмотреть на один из самых необычных городов России. Когда ещё лучший игрок последних двух сезонов Единой лиги Мело Тримбл оказался бы в шахте?

К ребятам из ЦСКА в рамках Заполярного матча звёзд часто присоединяются видные баскетболисты других команд. И хотя профессионального баскетбола в городе нет, интерес огромный. Как и в целом к спорту.

Мело Тримбл с Кубком Белова в Норильске Фото: Роман Кручинин, пресс-служба «Норникеля»

Идут две бабушки к супермаркету и обсуждают между собой последний матч сборной Португалии. Мимо них пробегает девушка в купальнике, а рядом проходит масштабный уличный фестиваль. Тёплое, даже обжигающее солнце, вокруг зелень и благодать. Нет, мы сейчас не про Лиссабон или Сочи. Это Норильск летом 2026 года. Здесь аномально жаркое лето, а так как в Заполярье полярный день, да и часовой пояс +4 от Москвы куда удобнее для просмотра футбольного ЧМ в Америке, нежели для европейской части России, разговоров о первенстве планеты среди прохожих гораздо больше, чем, например, в Казани. И всё же интерес бабушек к команде Криштиану Роналду всё равно удивляет. А как были удивлены ветераны нашего баскетбола, когда вышли на прогулку по городу!

Нет, для знающих людей Павел Подкользин, Захар Пашутин, Алексей Саврасенко и Николай Падиус — настоящие герои спорта. Но проведите их по улицам Москвы или Санкт-Петербурга, и большинство их даже не заметит в толпе бегущих по своим делам столичных жителей. В Норильске люди не избалованы большим количеством знаковых событий (хотя в последнее время их количество и растёт), зато каждый визит спортсменов экстра-класса с «материка» обсуждают всем городом. Причём люди здесь не только смотрят спорт, но хватает и тех, кто сам им здесь занимается. Так, собрать желающих сыграть в стритбол с игроками ЦСКА за день до Заполярного матча звёзд проблем не составило, а Мело Тримбл потом удивлялся навыкам местной детворы. Следующим утром Тримбл с остальными гостями провёл мастер-класс для учащихся спортшколы, и в какой-то момент пришлось также включаться по-максимуму.

Игроки ЦСКА в шахте «Ангидрид» Фото: Роман Кручинин, пресс-служба «Норникеля»

Вообще, если говорить о каких-то спортивных итогах, отметим в очередной раз потрясающую форму Мело и его желание побеждать всегда и везде. Он стал лучшим даже в таком мероприятии, этот человек просто не умеет играть плохо и по-настоящему кайфует от своего звёздного статуса. Но и от самой поездки в Норильск он кайфанул. «Я тут в первый раз и не знал, чего ожидать. Конечно, я взял куртку и кофту, но тут жара, почти как у меня дома в Майами!» — восхищался американский легионер армейцев. Впечатлила его и экскурсия на шахту «Ангидрид», где Тримбл вместе с партнёрами по команде Антониусом Кливлендом, Самсоном Руженцевым и Александром Ганькевичем увидели, как работают металлурги. Руженцев честно потом сказал, что считает необходимым проводить такие экскурсии для всех молодых спортсменов — чтобы они знали, какой бывает жизнь, и ценили свою.

В Норильске невозможно быть слабым духом. Таких этот город не примет, пусть условия в наше время несравнимы с теми, что были 90 лет назад, когда разработка местных недр только начиналась, Заполярье есть Заполярье. Экстремальные морозы, шквальные ветра, девять месяцев зимы — ко всему привыкаешь, однако такая жизнь требует определённых ментальных качеств. Самолёты летают регулярно, полётная сетка максимально разнообразная, есть навигация через Енисей — но всё равно от большой земли город отрезан, и быт тут отличается от привычного нам. Однако есть и плюсы: когда живёшь как на острове, не сильно беспокоишься о безопасности. Какие могут быть кражи, если практически все друг друга знают, а бежать, по сути, некуда — вокруг непроходимая тундра? Разговоры о том, что люди на севере добрее, также возникают не на пустом месте. Одному тут не выжить, только в кооперации.

Мело Тримбл участвует в Заполярном матче звёзд Фото: Роман Кручинин, пресс-служба «Норникеля»

В результате даже в суровые сталинские годы Норильлаг существенно отличался от других исправительных учреждений НКВД. Здесь практически не было суровых наказаний и пыток, важно было ценить людей — ведь других нет и не будет. Вместо кнута — пряник, за помощь в реализации плана заключённым улучшали их быт и даже ставили на руководящие должности комбината. А что ещё было делать, если вольные специалисты такого класса в Заполярье не ехали, а среди осуждённых по политическим статьям тогда было много видных учёных. И они вместе творили в Норильске историю, впервые развернув предприятия такого масштаба в условиях крайнего севера и построив полноценный город более чем для 200 тысяч человек. Аналогов нет ни в Канаде, ни в Норвегии, ни в других странах региона.

Сейчас завлекать людей и убеждать их оставаться нужно уже методами рынка, но стоит сюда стоит хотя бы раз приехать, чтобы разрушить для себя многие стереотипы. И туристы в Норильске уже не редкость, здесь активно развивается промышленный туризм, много желающих посмотреть на арктический Енисей, познакомиться с бытом народов крайнего Севера и пойти в поход на плато Плуторана. Пока что это отдых не для всех, хотя бы по экономическим соображениям — порог входа в те же вертолётные туры на Плуторана весьма высокий. Но это не значит, что спроса нет — он есть, и стабильный. Поэтому и баскетболисты рады, что приезжают поиграть не в очередной мегаполис, от которых они уже устали, а в совершенно новую для себя локацию. Так что ещё большой вопрос, для кого это больший праздник — для местных или же для гостей.