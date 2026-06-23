Сыновья звёзд, международный десант и россиянин. Все интриги драфта НБА — 2026

Драфт НБА – 2026 вот-вот состоится: первый раунд пройдёт в ночь на 23 июня, а второй — на 24 июня. Мероприятие примет спортивный комплекс «Барклайс-центр» в Бруклине. Впервые с 2021 года команды поборются за 60 пиков. Драфт-2026 считается одним из самых сильных за последние годы: его отличает не только мощная группа потенциальных звёзд во главе класса, но и редкая глубина по всей первой половине первого раунда. В отличие от драфтов, где всё внимание сосредоточено на одном-двух фаворитах, в нынешнем году команды видят сразу несколько проспектов с потенциалом игроков уровня франшизы, а также широкий пул универсальных, современных по стилю баскетболистов, способных принести пользу уже на старте карьеры.

Интриги лотереи и кадровый капитал

Потенциальный первый пик драфта – 2026 Эй Джей Дибанца Фото: Caleb Bowlin/Getty Images

Обладателем права первого выбора на драфте 2026 года в результате лотереи стал «Вашингтон Уизардс». Для столичной франшизы это третий подобный случай в истории (после 2001 и 2010 годов). Имея стартовые 14,0% шансов на успех, «Вашингтон» стал первой командой со времён реформы лотереи 2019 года, которая финишировала с худшим балансом побед и поражений в сезоне и при этом действительно выиграла первый пик.

Следом за «Уизардс» высокие пики получили «Юта Джаз» (второй выбор впервые с 1980 года, когда под ним взяли Даррелла Гриффита) и «Мемфис Гриззлиз» (третий выбор впервые с 1996 года, когда клуб забрал Шарифа Абдур-Рахима). Наибольшими драфт-активами в этом году располагают «Чикаго Буллз» (обладающие четвёртым, 15-м, 38-м и 56-м выборами) и «Сан-Антонио Спёрс» (пики 20, 35, 42 и 44) — оба клуба имеют максимальные для лиги четыре драфт-пика. При этом сразу шесть команд, включая «Хьюстон», «Индиану» и «Финикс», полностью лишены выборов в первом раунде, что вынуждает их искать усиление через другие активы.

Университетские династии и семейные узы

Кэмерон Бузер Фото: Patrick Smith/Getty Images

Исторические рекорды в этом году может обновить студенческий баскетбол. У Кэмерона Бузера, представляющего университет Дьюк, есть все шансы стать шестым в истории учебного заведения первым пиком, что выведет команду на единоличное первое место по этому показателю среди всех колледжей. Кроме того, Кэмерон — сын двукратного участника Матча звёзд НБА Карлоса Бузера. Примечательно, что Эй Джей Дибанца может принести первый в истории статус первого номера драфта для университета Бригама Янга (BYU)*.

Преемственность поколений вообще стала главным маркером класса 2026 года. Помимо Бузера-младшего, на драфт выходят Кэмерон Карр (сын экс-игрока НБА Криса Карра), Коа Пит (брат ветерана НФЛ Эндруса Пита), Даррин Питерсон из «Канзаса» (чей брат Дэррил Питерсон-третий недавно подписал контракт с клубом НФЛ «Лос-Анджелес Рэмс») и Отега Оуэ (чей брат Одафе Оуэ выступает в НФЛ за «Вашингтон Коммандерс»). Семейные спортивные традиции характерны и для европейских проспектов. Так, Адай Мара, претендующий на выбор в первом раунде в составе чемпионского «Мичигана», — сын профессионального испанского баскетболиста Хавьера Мары и волейболистки национальной команды Хели Гомес.

Международный масштаб

Всеволод Ищенко Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Глобализация лиги — ещё один важнейший тренд нынешнего года. Внимание скаутов приковано к целому ряду иностранных проспектов, не проходивших через систему американских колледжей: Джеку Кайилу (Германия), Серхио де Ларреа (Испания) и Ноаму Яакову (Израиль). При этом у форварда Карима Лопеса, отыгравшего два сезона в чемпионате Австралии по программе Next Stars, есть все шансы переписать историю как первому рождённому в Мексике баскетболисту, выбранному в первом раунде драфта НБА.

Отдельное внимание отечественных болельщиков приковано к Всеволоду Ищенко. Незадолго перед церемонией защитник «Локомотива-Кубань» заметно укрепил свои позиции: сразу несколько авторитетных американских изданий включили россиянина в свои финальные мок-драфты с прогнозом на выбор во втором раунде. Статистика неумолима: начиная с 2000 года клубы стабильно выбирают не менее 10 международных игроков на каждой церемонии, и нынешний класс не станет исключением.

Эффективность второго раунда

Никола Йокич Фото: AAron Ontiveroz/Getty Images

Возвращение к формату 60 пиков акцентирует внимание на глубине выбора. Начиная с 1989 года, когда драфт зафиксировали в рамках двух раундов, сразу 22 игрока, выбранных во втором, становились участниками Матча звёзд НБА. Хрестоматийным примером остаётся трёхкратный MVP Никола Йокич (41-й пик), однако и свежие примеры вроде Максима Рейно (42-й пик драфта-2025, попавший в сборную новичков) доказывают, что вторая половина церемонии — это не формальность, а полноценный поиск элитных ролевиков и скрытых суперзвёзд.

При этом тем, чьё имя так и не прозвучит со сцены «Барклайс-центра», отчаиваться точно не стоит. История лиги знает немало случаев, когда баскетболисты оставались без внимания на церемонии, но впоследствии добивались колоссального успеха в НБА. Особенно показательны судьбы Бена Уоллеса и Юдониса Хаслема. Уоллес после игнорирования на драфте сумел стать чемпионом лиги, четырежды признавался лучшим оборонительным игроком сезона и четыре раза принимал участие в Матче звёзд. Хаслем же всю карьеру преданно отдал «Майами Хит», где завоевал три титула и превратился в ментора и живой символ культуры франшизы. Как в итоге распределятся молодые таланты, мы узнаем уже совсем скоро. «Чемпионат» будет внимательно освещать оба раунда драфта.

*BYU — организация, включённая Министерством юстиции в перечень нежелательных на территории Российской Федерации.