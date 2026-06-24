Самые интересные итоги драфта НБА — 2026

В Бруклине завершился первый раунд драфта НБА — 2026. Первые четыре выбора, как и ожидалось, обошлись без неожиданностей, но дальше начались сюрпризы: несколько команд получили игроков, которых уже не рассчитывали увидеть доступными. В то же время отдельные решения вызвали вопросы — и с точки зрения подбора состава, и с точки зрения стратегии, и с точки зрения того, насколько выбранные баскетболисты вообще соответствуют своей рыночной стоимости.

Разбираем главных победителей и неудачников первого раунда.

Кто удивил

«Вашингтон», «Юта», «Мемфис» и «Чикаго»

Эй Джей Дибанца, драфт НБА — 2026 Фото: Caleb Bowlin/Getty Images

Главными бенефициарами верхней части драфта стали четыре команды, владевшие первыми выборами. «Вашингтон» под первым номером ожидаемо выбрал Эй Джей Дибанцу. Форвард BYU* считался лучшим игроком класса на протяжении большей части сезона и в итоге не оставил сомнений относительно статуса первого номера.

«Юта» получила Дэррина Питерсона. По оценкам ряда скаутов, защитник Канзаса был единственным игроком, которого рассматривали как реальную альтернативу Дибанце в борьбе за первый пик.

«Мемфис» без дополнительных обменов получил Кэмерона Бузера, а «Чикаго» — Калеба Уилсона. Оба игрока оказались в диапазоне, который прогнозировался большинством аналитиков ещё до начала плей-офф NCAA. Да и для организаций, завершивших сезон в нижней части таблицы ради высоких выборов, такой результат можно считать максимально близким к ожидаемому.

«Чикаго»

Дейлин Свейн, драфт НБА — 2026 Фото: Arturo Holmes/Getty Images

Помимо четвёртого номера, «Буллз» располагали ещё и 15-м пиком, полученным ранее от «Портленда».

Под этим номером клуб выбрал Дейлина Свейна. Защитник считается одним из наиболее интересных игроков периметра в нынешнем классе благодаря сочетанию размеров, способности создавать моменты с мячом и универсальности в нападении.

В итоге «Чикаго» завершил первый раунд с двумя игроками, которых многие аналитики уже сегодня видят как возможных членов стартовой пятёрки в будущем. Для команды, которая сейчас выстраивает новое ядро, это один из самых удачных исходов первого раунда.

«Оклахома»

Адай Мара, драфт НБА — 2026 Фото: Arturo Holmes/Getty Images

Действующий чемпион получил одного из самых интересных игроков, оставшихся за пределами первой десятки.

Центровой Мичигана Адай Мара рассматривался многими экспертами как кандидат на выбор в диапазоне от 6-го до 10-го номера. Его падение до 12-й строчки позволило «Тандер» добавить в состав одного из самых габаритных игроков драфта без необходимости подниматься выше через обмен.

Дополнительно «Оклахома» приобрела Беннетта Стиртца, поднявшись с 17-й на 16-ю строчку. Стоимость сделки оказалась умеренной по меркам клуба, располагающего большим количеством будущих выборов.

С учётом текущего состава «Тандер» получили двух игроков, которые закрывают конкретные кадровые потребности без необходимости жертвовать ключевыми активами.

«Милуоки»

Нэйт Амент, драфт НБА — 2026 Фото: Caleb Bowlin/Getty Images

Обмен Янниса Адетокунбо остаётся главным событием межсезонья, однако последствия сделки стали заметны уже на драфте.

Благодаря 13-му пику, который «Бакс» получили от «Майами», команда смогла взять Нэйта Амента и сделать первый шаг к обновлению состава за счёт молодых игроков. А дополнительные активы из обмена оставляют организации больше вариантов для будущих решений.

Уход баскетболиста уровня Янниса автоматически снижает шансы команды на успех в ближайшей перспективе, однако по итогам драфта «Милуоки» удалось заметно быстрее ожидаемого усилить систему перспективными активами.

Кто больше всего разочаровал

«Сакраменто»

Дариус Эйкафф, драфт НБА — 2026 Фото: Caleb Bowlin/Getty Images

Выбор Дариуса Эйкаффа-младшего под седьмым номером стал одним из наиболее обсуждаемых решений лотереи.

Атакующий потенциал защитника практически не вызывает сомнений. При этом вопросы к его игре без мяча и действиям в защите сопровождали Дариуса на протяжении всего преддрафтового процесса.

Дополнительное внимание к этому выбору привлекает история «Кингз» с развитием молодых защитников. За последнее десятилетие организация неоднократно расставалась с игроками периметра до того, как получала от них максимальную отдачу.

Поэтому оценка решения будет напрямую зависеть от того, насколько быстро Эйкафф сможет устранить наиболее очевидные недостатки в своей игре.

«Даллас»

Морез Джонсон, драфт НБА — 2026 Фото: Arturo Holmes/Getty Images

Под девятым номером «Маверикс» выбрали Мореза Джонсона-младшего.

Сам игрок входит в число наиболее перспективных «больших» нынешнего класса, однако большинство публичных рейтингов размещали его ниже Якселя Лендеборга и Адая Мары.

Дополнительный контекст связан с новым главным тренером клуба Дасти Мэем, который до перехода в НБА работал с Джонсоном в Мичигане.

По этой причине выбор сразу оказался под более пристальным вниманием, чем большинство других решений в лотерее. Любое сравнение с игроками, выбранными позже, неизбежно будет использоваться как аргумент при оценке работы «Далласа».

«Нью-Йорк»

«Нью-Йорк», сезон-2025/2026 Фото: Ronald Cortes/Getty Images

Действующие чемпионы вошли в первый раунд с 24-м выбором, однако завершили сессию без единого новичка первого раунда в системе.

Более того, клуб последовательно поучаствовал в нескольких сделках, обменяв права на выбранных игроков и получив взамен дополнительные активы.

С точки зрения управления ресурсами подобная стратегия имеет объяснение. Однако отказ от возможности добавить молодого игрока на контракте новичка делает «Никс» одним из наиболее необычных участников первого раунда.

Окончательная оценка этих решений будет зависеть от того, во что превратятся полученные активы.

Кэмерон Карр

Кэмерон Карр, драфт НБА — 2026 Фото: Arturo Holmes/Getty Images

Среди игроков наиболее заметное падение пережил Кэмерон Карр.

Защитника Бэйлора регулярно включали в лотерейный диапазон и рассматривали как одного из самых готовых игроков периметра в классе. В итоге он был выбран лишь под 24-м номером, после чего права на него сразу перешли к «Лейкерс».

С учётом преддрафтовых ожиданий именно Карр стал главным игроком первого раунда, чья позиция оказалась существенно ниже прогнозов.

Первый раунд драфта-2026 прошёл без громких сенсаций в верхней части, но несколько команд всё же сумели выжать из этого максимум — за счёт удачных падений игроков и грамотных обменов. Особенно удачно всё сложилось для «Чикаго» и «Оклахомы», тогда как решения «Сакраменто», «Далласа» и «Нью-Йорка» ещё долго будут обсуждать — по крайней мере, до старта сезона и первых игр новичков в НБА.

*BYU — организация, включённая Министерством юстиции в перечень нежелательных на территории Российской Федерации