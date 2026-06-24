С Яннисом «Майами» обречён на успех? Не спешите бронировать чемпионство

В НБА наконец-то завершилась одна из главных саг последних лет: «Милуоки» и Яннис Адетокунбо разошлись. Грек оказался в «Майами» вместе с Бобби Портисом, а в обратном направлении отправились Тайлер Хирроу, Кел'эл Уэйр, Джейми Жакез-младший, Каспарас Якуционис, три пика первого раунда, один пик второго раунда и один свап-пик . Событие громкое, и главный вопрос — что ждёт все стороны в будущем?

По «Милуоки» в целом всё очевидно. «Бакс» выбрали самый мощный пакет, который предлагался. Ещё на горизонте был Джейлен Браун из «Бостона», но ему уже 30 лет, и если бы обмен был один в один, то у Брауна так же не было бы нормального окружения, как и у Янниса. В «Бакс» решили всё же перестраиваться через молодых. Ещё весной «Милуоки» сделал одно из лучших тренерских подписаний, наняв Тейлора Дженкинса. Он известен своей работой в «Мемфисе», где как раз прекрасно развил молодёжь, и при нём команда стала второй в Западной конференции в сезоне-2021/2022. Вдруг кто не знает или забыл, но Тайлер Хирроу родился и вырос именно в Милуоки, поэтому такие истории с возвращением в родные места могут выстрелить. Однако если вынести за скобки сезон-2024/2025, когда он сыграл 77 матчей и поехал на Матч всех звёзд, в среднем Тайлер проводит 52 игры за сезон. И это выглядит, мягко говоря, не очень. Можно попробовать его обменять дальше уже сейчас, но, скорее всего, «Бакс» всё же попробуют пару лет поиграть с ним и в случае чего расстаться позже.

Очевидно, что это не последний обмен «Милуоки». В команде остаются Майлз Тёрнер и Кайл Кузма, которые на двоих занимают в платёжной ведомости $ 47 млн и уже не попадают в возрастной таймлайн команды. Кузму обменять будет непросто, хотя спрос есть всегда и на всех. А вот Тёрнер должен заинтересовать многих. Он может играть в системе и показал это в том числе в свой последний год в «Индиане». Просел он как раз потому, что в «Бакс» той самой системы не было. Последний спорный вопрос — это Райан Роллинз и Якуционис. Они дублируют друг друга, и кто-то окажется на скамейке. Очевидно, это должен быть Каспарас, но нормально ли он это воспримет либо тоже рано или поздно поедет дальше? В целом хороший обмен для «Милуоки». Два года назад пакет мог быть намного мощнее, но и «Бакс», и Яннис зачем-то играли в правильных ребят, в итоге потеряв и время, и возможности.

Яннис Адетокунбо, сезон-2025/2026 Фото: Tomas Diniz Santos/Getty Images

«Майами», в свою очередь, идёт ва-банк. «Хит» отдают будущее и перспективы взамен на возможность побороться за титул здесь и сейчас. В команде всё ещё есть Бэм Адебайо и один из лучших тренеров лиги Эрик Споэльстра. Остались молодые Пелле Ларссон и Никола Йович, скорее всего, будут переподписаны Норман Пауэлл и Эндрю Уиггинс. Не забываем и про Бобби Портиса, который приехал вместе с Яннисом.

Пэт Райли наконец-то совершил громкое приобретение — впервые за 16 лет. За эти годы он упускал Дэмьена Лилларда, Кевина Дюранта, Донована Митчелла, Кайри Ирвинга, Джеймса Хардена, Брэдли Била, Расселла Уэстбрука — во всех случаях «Майами» фигурировал в числе претендентов, но Райли всегда жадничал и не хотел платить много. Всё изменилось этим летом. Давление на Райли со стороны СМИ стало максимальным, ему открыто предъявляли за бездействие и ставили под сомнение его компетенции. По ходу сезона лидер «Хит» Бэм Адебайо открыто заявлял, что устал играть в плей-ин и хочет большего. Теперь это действительно может воплотиться в жизнь.

Вот только достаточно ли этого, чтобы считать «Хит» уже сильнее новоиспечённого чемпиона «Нью-Йорк Никс»? Конечно же, нет. К тому же на Востоке никуда не делись «Бостон», «Детройт» и «Кливленд». Плюс «Майами» нужно время сыграться, и это дело не одного месяца, особенно в случае с дотошностью Споэльстры. «Хит» вновь придётся перестраиваться и отказываться от быстрого и трёхочкового баскетбола и вообще от заточенности на атаку. Скорее всего, «Майами» будет действовать от обороны, и главному тренеру вновь придётся кардинально менять концепцию игры команды.

Параллельно не забываем про непростой характер Адетокунбо, который с каждым годом становился только токсичнее. Сможет ли он сдерживать себя в новой франшизе или, наоборот, разрушит ту самую уважаемую культуру «Хит»? С приходом Янниса гарантий явно не прибавляется, а перспективы команды с ним в составе туманны и неочевидны. У «Майами» есть в запасе пара-тройка лет, чтобы попытаться вернуть Кубок Ларри О'Брайена на пляж Флориды. Но получится ли это сделать — большой вопрос.