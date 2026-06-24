Перемены в окружении Дёмина. Как новички драфта могут повлиять на игру Егора в «Бруклине»

Завершился первый день драфта НБА, по итогам которого составы команд пополнили 30 перспективных новичков. «Бруклин Нетс», где выступает российский разыгрывающий Егор Дёмин, выбрал двух баскетболистов. Кроме того, незадолго до церемонии в результате крупного обмена к команде присоединился звёздный форвард Джулиус Рэндл. О том, как эти изменения скажутся на роли россиянина во втором для него сезоне в лиге и что именно новые игроки принесут «Бруклину» — в материале «Чемпионата».

Микель Браун-младший

Микель Браун-младший Фото: Arturo Holmes/Getty Images

Выбор разыгрывающего «Луисвилл Кардиналс» Микеля Брауна-младшего под высоким шестым номером сразу наводит на мысль о Егоре Дёмине. Однако в данном случае речь идёт не столько о конкуренции, сколько о потенциально удачном сочетании двух разных типов созидателей. Браун — разыгрывающий атакующего плана ростом 196 см, ориентированный на агрессивный набор очков, игру с мячом и создание давления на защиту за счёт дриблинга. Дёмин же со своими 203+ см представляет собой редкий тип габаритного плеймейкера, чья ценность строится на умении читать игру, разгонять атаку передачами и дополнять напарника по бэккорту. Разница в антропометрии и игровом стиле указывает скорее на перспективу формирования взаимодополняющего дуэта: Браун способен взять на себя функции основного атакующего инициатора, тогда как Дёмин добавит пятёрке вариативности за счёт нестандартного паса и преимущества в габаритах на периметре.

Несмотря на неровный дебютный сезон в NCAA, во многом обусловленный травмой спины, Браун сохранил статус лотерейного проспекта благодаря атакующему потенциалу. В составе «Кардиналс» он набирал в среднем 18,2 очка и отдавал 4,7 передачи. Игрок не раз здорово совершал проходы под кольцо вопреки сопротивлению более габаритных соперников, а также атаковал с дистанции. При этом тренерскому штабу «Бруклина» придётся поработать над исправлением его склонности к поспешным броскам и развитием оборонительных навыков.

Джошуа Джефферсон и Джулиус Рэндл

Джошуа Джефферсон Фото: Stacy Revere/Getty Images

Незадолго до драфта в результате трёхстороннего обмена с участием «Чикаго» и «Миннесоты» «Бруклин» расстался с центровым Николасом Клэкстоном, получив взамен 28-й пик драфта и форварда Джулиуса Рэндла. В итоге нью-йоркский клуб взял 22-летнего форварда «Айовы Стейт» Джошуа Джефферсона.

На данном этапе прямой конкуренции между Джефферсоном и Рэндлом за игровое время ожидать не стоит. 31-летний Рэндл присоединился к «Бруклину» в статусе состоявшейся звезды с контрактом на $ 33,33 млн за сезон. Несмотря на нестабильное выступление в плей-офф в составе «Миннесоты», в регулярном чемпионате он оставался элитной атакующей опцией с 21,1 очка, 6,7 подбора и 5,0 передачи. Рэндл должен получить значительную роль на позиции мощного форварда и может стать одним из ключевых адресатов для передач Дёмина.

Джулиус Рэндл Фото: Alex Slitz/Getty Images

Вместо жёсткой конкуренции за минуты присутствие Рэндла создаёт для Джефферсона условия для постепенной адаптации и развития рядом с опытным игроком. Новичок, проведший четыре года в студенческом баскетболе (два – в «Сент-Мэрис» и два – в «Айове Стейт»), выделяется высоким баскетбольным IQ и считается одним из лучших пасующих форвардов своего выпуска. В последнем сезоне NCAA он в среднем набирал 16,0 очка при 7,0 подбора и 5,0 передачи, реализуя 34,5% бросков из-за дуги.

Что касается конкуренции с Дёминым, то о ней в прямом смысле говорить не приходится — игроки выступают на совершенно разных позициях. Дёмин играет на задней линии, тогда как Джефферсон ориентирован на игру в передней. Однако их появление на площадке обещает интересное взаимодействие. Новичок из Айовы обладает качественным для форварда видением площадки и высоким игровым IQ, что делает его потенциально полезным партнёром в атакующих построениях.

Джефферсон способен эффективно разгружать заднюю линию «Нетс», выступая в роли дополнительного организатора атак из верхней части трёхсекундной зоны. Для Дёмина наличие ещё одного пасующего игрока на периметре или вблизи трёхсекундной зоны —дополнительное преимущество, которое позволит делать нападение «Бруклина» более вариативным и непредсказуемым для защиты соперников.

Летние решения фронт-офиса «Бруклина» заметно усилили ротацию и добавили команде вариативности. Для Егора появление таких партнёров выглядит скорее позитивным фактором и создаёт более комфортные условия для развития. Браун-младший способен взять на себя часть функций по набору очков, а приход Рэндла и Джефферсона формирует во фронткорте «Нетс» более мощную и созидательную переднюю линию. Для «Нетс», которые продолжают процесс перестройки, такой баланс молодости и опыта может стать важным фундаментом на предстоящий сезон.