Переход Янниса в «Майами» может создать ещё один блокбастер-обмен. И вновь на Востоке

Мелодрама между Яннисом Адетокунбо и «Милуоки Бакс» наконец-то завершилась. Греческая звезда оказалась в «Майами Хит», а франшиза из Висконсина уходит в перестройку. Однако двукратный MVP мог оказаться совершенно в другом месте — Массачусетсе. «Милуоки» вёл очень активные переговоры с «Бостон Селтикс», и в потенциальном обмене в «Бакс» должен был перейти MVP финала 2024 года — Джейлен Браун. Однако сторонам не удалось договориться, и Яннис оказался во Флориде.

Но эти переговоры, очевидно, будут иметь серьёзные последствия для «Бостона». «Селтикс» очень активно торговали своей звездой, и это явно не может не сказаться на внутреннем состоянии Джейлена Брауна. На самом деле такое происходит уже не первый раз. В 2022 году «Селтикс» очень хотели Кевина Дюранта, когда тот уходил из «Бруклина».

Уже тогда предлагался Браун — сделка также не состоялась. В тот момент было ясно, что это звоночек и что «Селтикс» готовы разменять свою доморощенную звезду. Неудобную ситуацию удалось сгладить новым контрактом на пять лет и $ 304 млн. В следующем сезоне-2023/2024 Браун станет MVP Восточной конференции, а также MVP финальной серии, принеся «Бостону» рекордный 18-й титул в истории франшизы.

Джейлен Браун Фото: Maddie Meyer/Getty Images

В 2025 году Джейсон Тейтум порвёт ахиллово сухожилие и пропустит бóльшую часть сезона-2025/2026. Вся ответственность должна была лечь на Джейлена Брауна. Эксперты не верили в «Селтикс» с ним и прогнозировали команде регулярный чемпионат на стыке плей-офф и плей-ин — примерно шестое-седьмое место в рамках Восточный конференции. Однако Браун взвалил на себя весь груз ответственности и дотащил команду до второго места в конференции — выше новоиспечённого чемпиона «Нью-Йорка», а также «Кливленда», который играл в финале конференции.

Джейлен провёл лучший сезон в карьере — 28,7 очка за игру, вторая сборная сезона, поездка на пятый Матч всех звёзд и шестое место в гонке за MVP. Перед завершением регулярного чемпионата на паркет вернулся Джейсон Тейтум, пропустивший чуть менее года. «Бостону» пришлось перестраиваться, отходить от игры только через Брауна. Чем это обернулось? Поражением от «Филадельфии» в седьмом матче первого раунда плей-офф.

Джейсон Тейтум Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Фронт-офис «Бостона» решил что-то менять, однако той самой разменной монетой вновь выбрали именно Джейлена Брауна, а не Джейсона Тейтума, который пропустил много времени и после возвращения которого «Селтикс» стали играть в более хаотичный и нестабильный баскетбол. Безусловно, НБА — это большой коммерческий продукт и в нём решает не только сам баскетбол, но и медийная составляющая вокруг него. Глупо спорить, что медийно Джейсон Тейтум более выгодная единица, чем Джейлен Браун, который, наоборот, может выдать очень неудобные высказывания как для франшизы, так и для самой лиги.

Но сможет ли он вновь закрыть глаза на неуважительное отношение к себе со стороны руководства команды, которое, несмотря на все его заслуги, готово распрощаться с ним?

Шэмс Чарания главный инсайдер НБА «Бостону» и Джейлену Брауну предстоят непростые разговоры в дальнейшем о последствиях несостоявшегося обмена. Это уже второй раз за четыре года, когда Брауна предлагали в обмен на другого игрока. Разница между 2022 годом и сейчас в том, что Браун провёл сезон, в котором стал кандидатом на MVP. А всего два года назад он был MVP финала и, возможно, одним из лучших игроков НБА. Если ты «Селтикс» и ставишь на кон такого игрока, как Джейлен Браун, нужно доводить сделку до конца. В противном случае неизбежны последствия. «Бостон» готов выслушивать заинтересованные команды и предложения по Джейлену Брауну. Я бы не сказал, что они активно ищут обмен прямо сейчас, но они открыты к диалогу. Несколько команд уже начали выходить на связь и вести обсуждения с «Селтикс».

Где может оказаться Джейлен Браун? В том и прелесть, что практически в любой команде, и спрогнозировать что-то почти нереально. Пока не до конца понятно, чего хотят «Селтикс». Молодых? Тогда вряд ли на что-то смогут претендовать несколько сезонов. Опытных под титул — тогда пул команд на Брауна значительно сужается. В идеале попутно найти «большого» — тоже задачка. И всё это открытые вопросы. А может, вообще ничего не произойдёт, Джейлен вновь подпишет продление, которое станет ему доступно в июле, и все всё забудут. Но в это верится с трудом. Сложилось ощущение, что Браун и «Бостон» прошли точку невозврата и рано или поздно их пути разойдутся.

В этом и прелесть НБА, что каждое решение может запустить настоящий эффект домино и лига способна кардинально измениться на глазах буквально за несколько дней. Ещё пару недель назад никто не говорил о «Бостоне» и Брауне, но сага Янниса Адетокунбо и «Милуоки Бакс» настолько всё перевернула, что подталкивает и другие команды к кардинальным изменениям. Яркий пример возможных последствий — «Бостон Селтикс» и Джейлен Браун.