Историческая связь. «Лейкерс» взяли новичка, чей отец устроил битву Коби Брайанту в 1997-м

На каждом драфте НБА находятся команды, которые умеют выжать максимум даже из скромных активов. В 2026 году такой шанс не упустил «Лос-Анджелес Лейкерс». Имея лишь 25-й пик, калифорнийцы прямо по ходу первого раунда договорились с действующими чемпионами «Нью-Йорк Никс» и поднялись на одну строчку вверх. Цена вопроса — денежная компенсация, а награда — защитник университета Бэйлора Кэмерон Карр. Сделка сама по себе смотрится выигрышной, но становится ещё интереснее, если узнать одну любопытную историческую деталь, связывающую новичка с легендой клуба — Коби Брайантом.

Звёздный уикенд 1997 года

Коби Брайант Фото: John W. McDonough/Getty Images

Подобные семейные пересечения в спорте случаются нечасто. Кэмерон оказался именно в той франшизе, с которой связан самый памятный эпизод карьеры его отца – Криса Карра. Карр-старший не был звездой НБА: за шесть сезонов в лиге он сменил шесть команд, в среднем набирая 6,7 очка за матч, а затем продолжил карьеру в Европе. Но в 1997 году спортсмен оказался в центре всеобщего внимания.

Тогда, на Матче всех звёзд в Кливленде, Крис заявился на конкурс по броскам сверху. В соперниках у него были Рэй Аллен, Майкл Финли и будущий главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм. Карр-старший пробился в финал, где выдал шикарный перформанс, заслужив от судей 45 баллов из 50 возможных. Планку перебил лишь один человек — 18-летний амбициозный паренёк из «Лейкерс» по имени Коби Брайант, получивший за свой культовый данк между ног 49 баллов. Спустя почти 30 лет в НБА появится сын Криса и примерит джерси той самой команды, которую представлял главный соперник его отца на слэм-данк-контесте-1997.

Помощник для Луки Дончича

Кэмерон Карр во время броска Фото: Sam Hodde/Getty Images

В «Бэйлоре» Карр вырос в полноценного лидера и звезду студенческого баскетбола. Многие эксперты до драфта отмечали, что этот парень готов давать результат в НБА без долгой раскачки. От отца Кэмерон унаследовал отличный прыжок и пластику, к которым добавились навыки персональной защиты на дуге и умение мощно завершать быстрые отрывы сверху. По игровому стилю его всё чаще сравнивают с Дерриком Джонсом-младшим времён его отрезка за «Даллас». Для Дончича молодой игрок может стать отличным помощником: атлетичный, готовый пахать в обороне, забирать подборы и стабильно попадать из углов после скидок словенца.

Как себя проявит Кэмерон в составе «Лос-Анджелеса», скоро узнаем. Если для Карра-старшего то соперничество с Коби Брайантом так и осталось главным хайлайтом в лиге, то перед сыном сейчас открываются совершенно другие перспективы — превзойти достижения отца и доказать, что его падение в конец первого раунда было лишь счастливой случайностью для «Лейкерс».