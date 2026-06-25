Ещё один россиянин выбран на драфте НБА. Что ждёт Всеволода Ищенко дальше?

Российский защитник Всеволод Ищенко был выбран на драфте НБА — 2026 под 56-м номером. Права на игрока в течение нескольких минут прошли через две сделки, после которых оказались у «Даллас Маверикс». Сам выбор не стал неожиданностью: интерес техасского клуба к баскетболисту проявился задолго до драфта.

Разбираемся, как «Даллас» получил Ищенко, почему клуб решил приобрести именно этот пик, какие качества россиянин может предложить команде и по какому сценарию, вероятнее всего, будет развиваться его карьера после драфта.

Почему «Даллас» покупал именно этот пик

Всеволод Ищенко, сезон-2025/2026 Фото: Единая лига ВТБ

На первый взгляд, выбор под 56-м номером выглядит рядовым эпизодом второго раунда. Однако последовательность сделок показывает, что «Маверикс» действовали целенаправленно.

Изначально 56-й пик принадлежал «Чикаго». Затем его приобрели «Лейкерс», рассчитывавшие использовать выбор в дальнейших переговорах. После этого права были проданы «Далласу», который и выбрал Ищенко.

Для поздних пиков подобные сделки — обычная практика, однако клубы редко тратят деньги исключительно ради самого номера. Обычно приобретается возможность выбрать конкретного игрока. В случае с Ищенко именно так всё и выглядело.

Интерес «Маверикс» возник не за несколько дней до драфта. Генеральный менеджер клуба Майкл Шмитц ещё во время работы в системе «Портленда» лично просматривал российского баскетболиста. Кроме того, до начала второго раунда появлялась информация, что представители нескольких клубов ожидали выбор Ищенко именно «Далласом».

Почему Ищенко заинтересовал клубы НБА

Всеволод Ищенко, сезон-2025/2026 Фото: Единая лига ВТБ

Один сезон заметно повлиял на его репутацию. Год назад баскетболиста рассматривали как перспективу уровня Единой лиги ВТБ, а к июню 2026-го он вошёл в число наиболее привлекательных международных кандидатов на поздний выбор.

Главный козырь Ищенко — редкое для его позиции сочетание габаритов и эффективности. При росте 203 см он реализует 45% трёхочковых, 51% бросков с игры и 78% штрафных. Для игрока периметра такого роста это именно те цифры, которые неизбежно цепляют скаутов НБА.

Причём сильные стороны Ищенко не ограничиваются броском. В его адрес часто звучат похвалы за баскетбольный интеллект, умение действовать без длительного владения мячом и защитную универсальность на нескольких позициях. Поэтому некоторые аналитики проводили параллель с Богданом Богдановичем — не по уровню, а по игровому профилю.

При этом понятно, что Ищенко всё ещё проект на развитие. Ему предстоит адаптироваться к более быстрому темпу игры, добавить в защите против атлетичных соперников и стать стабильнее в создании моментов с мячом.

Второй россиянин в истории «Далласа»

Всеволод Ищенко, сезон-2025/2026 Фото: Единая лига ВТБ

Выбор Ищенко сразу вошёл в историю российского баскетбола.

Всеволод стал 11-м россиянином, выбранным на драфте НБА.

Примечательно, что под тем же 56-м номером в 2008 году был выбран Александр Каун. Кроме того, Ищенко стал вторым российским игроком в истории «Маверикс». Первый — Павел Подкользин, права на которого клуб также специально выменял непосредственно во время драфта в 2004 году.

Полный список российских игроков, выбранных на драфте НБА:

По данным американских инсайдеров, наиболее вероятный следующий шаг — драфт с сохранением игрока в прежнем клубе, то есть формат «драфт-энд-стэш». Для баскетболистов, выбранных во втором раунде ближе к концу, это обычная практика: клуб закрепляет за собой права на игрока, а сам он ещё какое-то время продолжает выступать в Европе, пока не будет готов побороться за место в составе клуба НБА. При этом в «Локомотиве-Кубань» пожелали удачи игроку, а значит, Всеволод точно отправится в США и как минимум примет участие в Летней лиге.

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев поздравил Ищенко и отметил, что выход на драфт стал итогом многолетней работы игрока и важным событием для российского баскетбола. По его словам, клуб рассчитывает, что воспитанник академии сумеет проявить себя уже в летнем тренировочном лагере «Далласа», а сам «Локомотив» в любом случае останется для него открытой площадкой.

Андрей Ведищев президент «Локомотива-Кубань» «От всей души поздравляю Всеволода Ищенко! Наш воспитанник отправляется покорять лучшую баскетбольную лигу мира, пройдя все этапы подготовки системы «Локомотива-Кубань». В сезоне-2025/2026 Всеволод проявил себя как настоящий лидер и помог клубу увезти домой бронзовые медали Единой лиги ВТБ, став одним из ключевых игроков команды. Рад, что именно воспитанник академии «Локо» воплощает свою мечту. Решение Севы попробовать свои силы на драфте и затем подписать контракт с клубом «Даллас Маверикс» — это результат упорной работы, а также большой и важный шаг не только для кубанского, но и для всего российского баскетбола. Желаю, чтобы Сева в летнем тренировочном лагере «Далласа» доказал, что достоин места в заявке основной команды. «Локомотив» же всегда будет для Севы родным домом, двери которого для него открыты. При любом сценарии мы будем рады видеть его в составе нашей команды. Всеволоду удачи, ярких моментов за океаном и побед в новой главе его карьеры — в НБА!»

Сам по себе драфт, разумеется, не отвечает на главный вопрос, когда Ищенко дебютирует в НБА. Он говорит о другом: в лиге нашёлся клуб, который поверил в российского защитника и готов вложить в его развитие несколько лет. А мы будем следить за Всеволодом и, конечно, пожелаем ему удачи!