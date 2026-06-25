Ищенко достался «Далласу» на драфте-2026. Это очень интригует — и вот почему

«Даллас» получил права на Всеволода Ищенко под 56-м номером. Для российского защитника это первый шаг к попаданию в сильнейшую лигу мира, однако сам драфт в его случае представляет собой лишь промежуточный этап. В ближайшие месяцы Ищенко предстоит пройти через Летнюю лигу, тренировочный лагерь и конкуренцию за место в составе.

«Маверикс» сейчас находятся в положении, которое нельзя не отметить отдельно. Команда осталась за бортом плей-офф, продолжает обновлять состав и при этом не располагает большим запасом средств. В таких условиях ставка на молодых игроков с недорогими контрактами выглядит не просто логичной, а необходимой. Разбираемся, почему «Даллас» обратил внимание на Ищенко, насколько его стиль игры подходит команде и что может ждать Всеволода уже в следующем сезоне.

Новый этап перестройки «Далласа»

Всеволод Ищенко, сезон-2025/2026 Фото: Единая лига ВТБ

Результат 26-56 по итогам сезона-2025/2026 не оставил «Маверикс» шансов на участие в плей-офф. Однако внутри организации этот год рассматривался прежде всего как переходный. При этом Купер Флэгг остаётся главным активом клуба. Первый номер драфта-2025 с самого начала получил роль центральной фигуры проекта и в дебютном сезоне набирал в среднем 21,0 очка при 6,7 подбора и 4,5 передачи. Теперь перед командой стоит следующая задача — вернуть в состав Кайри Ирвинга, пропустившего бóльшую часть прошлого сезона из-за тяжёлой травмы колена.

Более того, перестройка состава продолжается параллельно, ведь на драфте 2026 года клуб взял четырёх баскетболистов, среди которых Морез Джонсон младший, Серхио де Ларреа, Тоби Лавал и Ищенко. Такой подход полностью соответствует курсу нового менеджмента во главе с Масаи Уджири и Майклом Шмитцем, ориентированного на молодых игроков и долгосрочные активы. К тому же Шмитц ещё в бытность в «Портленде» следил за Ищенко.

При этом нельзя забывать и о финансах, так как из-за накопленных обязательств клубу значительно сложнее работать на рынке свободных агентов — при потолке зарплат в $ 154,6 млн платёжная ведомость «Маверикс» в сезоне-2025/2026 практически достигла порога налога на роскошь — $ 187,3 млн против $ 187,9 млн. В такой конфигурации особенно важны игроки второго раунда, поскольку правило Second-Round Pick Exception позволяет адаптировать их под систему с минимальными расходами и без серьёзных рисков для бюджета. Но ситуация на сезон-2026/2027 относительно спокойная в финансовом плане — поэтому делать на этом акцент точно не стоит.

Почему Ищенко заинтересовал скаутов

Всеволод Ищенко, сезон-2025/2026 Фото: Единая лига ВТБ

На первый взгляд, сезон Ищенко в «Локомотиве-Кубань» не поражает воображение. По цифрам у него 8,7 очка, 4,6 подбора, 2,0 передачи и 1,3 перехвата за матч. Однако при оценке международных талантов в НБА статистикой дело не ограничивается. Скаутов особенно заинтересовало то, как его рост и эффективность сочетаются между собой. Ищенко при 203 см роста завершил сезон с 51% попаданий с игры и 45% — из-за дуги, а для игрока его габаритов это весьма приметный уровень.

Не менее важную роль сыграл и опыт игры на взрослом уровне, ведь, в отличие от многих драфт-пиков из NCAA, Ищенко несколько сезонов провёл в профессиональном баскетболе, а для клубов НБА это дополнительный ориентир, позволяющий понять, как игрок адаптируется к системному баскетболу, реагирует на физический контакт и выполняет тактические задачи. Да и сами скауты пишут об одном и том же: Ищенко ценен прежде всего своей универсальностью. Он полезен без мяча, опасен после передачи и способен помогать в защите за счёт размеров. Как правило, именно с таких качеств и начинается путь ролевика в НБА.

Где он может найти игровое время

Всеволод Ищенко, сезон-2025/2026 Фото: Единая лига ВТБ

Теперь к главному. Для Ищенко наиболее серьёзная конкуренция ожидается на позициях второго и третьего номеров. На краях у «Далласа» сейчас находятся Клэй Томпсон, Макс Кристи и Наджи Маршалл, но состав команды ещё нельзя считать окончательно собранным. По сведениям американских инсайдеров, руководство изучает возможность обмена нескольких опытных баскетболистов, включая Томпсона. Поэтому к началу тренировочного лагеря нынешняя расстановка вполне может измениться довольно заметно.

Если же говорить о наиболее вероятной роли Ищенко, то речь идёт о формате 3&D. Да, подобные игроки не являются основными создателями атак, зато обеспечивают качественную защиту на периметре и реализуют открытые броски. И с учётом бросковой статистики и физических данных именно в этом направлении выглядит наиболее логичным его дальнейшее развитие.

Тем временем универсальность Всеволода в защите остаётся дополнительным козырем, ведь рост и размах рук дают ему возможность играть против игроков с нескольких позиций. Для современной НБА с частыми сменами и большим количеством атак через периметр это особенно важно.

Ближайшие месяцы будут определяющими

Всеволод Ищенко, сезон-2025/2026 Фото: Единая лига ВТБ

Ищенко получил возможность попробовать пробиться в клубную систему через драфт, но контракта с основной командой это само по себе не гарантирует. Дальше россиянина ждёт Летняя лига НБА, где штаб впервые сможет оценить, как его сильные качества выглядят в условиях более быстрой и атлетичной игры. После этого начнётся тренировочный лагерь, и там уже будет решаться вопрос о месте в составе на сезон.

Для «Далласа» этот ход выглядит вполне разумным. Клуб получает молодого игрока с уже каким-никаким профессиональным опытом, хорошими физическими данными и броском, у которого есть потенциал — и всё это без серьёзных финансовых рисков. Для Ищенко же ситуация тоже складывается неплохо: он попадает в команду, только собирающую новый состав, и «Маверикс» явно не прочь поискать молодых игроков в ротацию. Превратится ли этот шанс в реальные минуты в НБА, станет понятно уже в ближайшие месяцы.