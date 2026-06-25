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Всеволод Ищенко был выбран Даллас Маверикс на драфте НБА — 2026: какую роль в этом сыграл Майк Шмитц, перспективы россиянина

Лично ездил за ним в Россию. Кто привёл Всеволода Ищенко в НБА?
Никита Бирюков
Кто привёл Всеволода Ищенко в НБА?
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Этот управленец давно следил за нашим талантом.

Во втором раунде драфта НБА — 2026 под 56-м номером был выбран защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко. Этот пик сначала принадлежал «Чикаго», затем его выменяли «Лейкерс», а уже после всего этого у клуба из Лос-Анджелеса его взял «Даллас» в обмен на деньги. В итоге Ищенко оказался в стане «Маверикс», но кто стоит за всем этим?

В марте мало кому известный Майк Шмитц, помощник генерального менеджера в «Портленде», летал в Россию, чтобы лично посмотреть на Ищенко в игре с ЦСКА. «Трэйл Блэйзерс» всегда изучали европейский рынок и готовы рисковать. Правда, пиков у клуба на этом драфте не было. Если бы они и хотели забрать Всеволода, то им пришлось бы обменивать выбор на деньги, а с приходом нового владельца Тома Дандона, который экономит буквально на всём, об этой идее в целом можно было забыть.

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Благо что Шмитц, явно впечатлившись потенциалом, антропометрией и высоким баскетбольным IQ Ищенко, ушёл из «Портленда» после некой зачистки в клубе, под которую попал даже Тьяго Сплиттер, выведший клуб в плей-офф. Майка подобрал «Даллас». В Техасе уже давно назревал процесс трансформации, а когда на пост президента по баскетбольным операциям назначили Масаи Уджири и был уволен Джейсон Кидд, стало понятно, что в «Маверикс» в скором времени появится новый генеральный менеджер. Им как раз и стал Шмитц!

Уджири всегда давал добро на приглашение интернациональных игроков — во времена работы в «Торонто» у него собралась целая россыпь малоизвестных молодых баскетболистов из Европы. Поэтому можно сказать, что в этом они со Шмитцем сошлись. Майк на протяжении всей скаутской и менеджерской карьеры активно наблюдал за талантами из Старого Света.

Выбор Ищенко — игра вдолгую. Практически каждый выбор во втором раунде драфта НБА нацелен на дальнейшее развитие в той или иной степени, там нет полностью готовых игроков. При этом «Даллас» отлично умеет работать с молодёжью, что нам показали не только последние кейсы (Лука Дончич, Купер Флэгг, Джейлен Брансон) — исторически «бродяги» хороши в этом аспекте.

Всеволод Ищенко

Всеволод Ищенко

Фото: Единая лига ВТБ

В общем, у Всеволода будет шанс проявить себя в Летней лиге НБА, и, если удастся продемонстрировать свои умения во всей красе, он может получить не двусторонний контракт, а полноценный. «Даллас» также может использовать игрока в Лиге развития НБА (G-лиге), чтобы он набрался опыта и иногда помогал главной команде, как это сейчас происходит с Владиславом Голдиным. А может и вовсе оставить права на игрока за собой и отправить его играть за родной «Локо», пока не станет ещё сильнее.

Самое настоящее раздолье для «Маверикс» как поступить с Ищенко. Как будет складываться карьера Всеволода за океаном зависит только от него. В Единой лиге ВТБ он показал, что, несмотря на молодость, является очень сильным игроком уровня стартовой пятёрки, умеющим приносить пользу на всех участках паркета за счёт различного комплекса навыков и ментальной составляющей. Характера Ищенко точно не занимать. Летняя лига станет главным рубежом для нашего таланта, после которого «Даллас» будет делать непростой или же очевидный выбор. Желаем удачи Всеволоду!

Подробнее о драфте НБА:
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