«Ограбление драфта». Что говорят о лучшем молодом российском игроке Единой лиги за рубежом

«Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» вновь провернули сделку. Ставки в этот раз, конечно, оказались куда ниже масштабов культового соглашения по Луке Дончичу и Энтони Дэвису, но для болельщиков из России именно нынешний ход представляет особый интерес. Клубы договорились на самом флажке второго раунда драфта НБА 2026 года, в результате чего в Техас отправился Всеволод Ищенко, которого калифорнийцы изначально выбрали под 56-м номером.

«Лейкерс» выкупили этот пик у «Чикаго Буллз» за наличные, и многие ожидали от их менеджмента дальнейших шагов по продвижению вверх. Как сообщали инсайдеры, «озёрники» предпочли занять выжидательную позицию в надежде, что до них дойдёт центровой Хенри Веэсаар из Северной Каролины, чьи котировки неожиданно упали. Однако бигмена перехватила «Атланта Хоукс». Оставшись без главной трансферной цели на этот раунд, «Лейкерс» решили обменять пик на денежную компенсацию и отправили Ищенко в Техас.

Для самого россиянина путь на этот драфт получился непростым. Ищенко не смог прилететь в США, чтобы пройти традиционные просмотры в лагерях команд. Тем не менее его яркое выступление в Единой лиге ВТБ и признание лучшим молодым игроком чемпионата заставило скаутов обратить на него пристальное внимание, а некоторые незадолго до церемонии называли его одним из главных «международных скрытых талантов» этого года.

Взгляд из Техаса и из-за рубежа

Всеволод Ищенко Фото: Единая лига ВТБ

В местной прессе к приобретению отнеслись с умеренным оптимизмом. Обозреватели Mavs Moneyball называют этот выбор «броском дротика в темноту» (dart throw) и признают, что Ищенко пока остаётся крайне «сырым» проспектом. При этом антропометрия защитника впечатляет американских специалистов: при росте 203 см его размах рук составляет внушительные 213 см. Скауты видят в нём классного игрока, который сможет приносить пользу на обеих сторонах площадки, но сходятся во мнении, что ему необходим серьёзный опыт игры против более габаритных и сильных соперников.

Главным фактором в пользу россиянина стали его снайперские навыки. В материале Sports Illustrated Ищенко характеризуют как «международного шутера» и перспективного снайпера. В прошедшем сезоне его точность из-за дуги составила впечатляющие 45,1%. Журналисты обратили внимание, что генеральный менеджер «Маверикс» Майк Шмитц, ранее работавший в «Портленде», давно следил за прогрессом защитника и лично летал за океан, чтобы оценить его в деле.

«Маверикс» действительно нуждаются в дальнем броске, и Ищенко в какой-то момент, вероятно, поможет именно в этом компоненте, однако на первом этапе его трудно представить кем-то бо́льшим, чем игроком на двустороннем контракте. Поэтому вполне логично дать ему ещё минимум год на развитие за пределами США, прежде чем привозить его в систему клуба», — отмечается в статье на сайте.

Авторитетное местное издание The Dallas Morning News также обращает внимание на переход Всеволода, отмечая, что техасцы получают в конце второго раунда 21-летнего защитника, который совершил мощный прорыв в российской системе баскетбола. А обозреватели портала BasketNews подчёркивают, что после прорывного сезона Ищенко стал одним из самых перспективных иностранных игроков драфта.

«Ограбление» драфта»

Всеволод Ищенко Фото: Единая лига ВТБ

Не остался без внимания ход «Далласа» и в соцсетях, где за драфтом следили профильные эксперты и болельщики. Скаутский аккаунт DraftDeeper обратил внимание на бросковые умения россиянина, отметив, что для команды игрок может представлять интерес: «Всеволод Ищенко переходит в «Даллас» в результате позднего обмена с «Лейкерс»… Его связывали с «Маверикс» ещё перед драфтом, и этот сценарий реализовался. Неочевидно атлетичный винг из России, который действительно умеет бросать. Надо полагать, это вариант под развитие за рубежом, но тем не менее крайне интересный».

В самом Техасе фанаты и вовсе настроены максимально оптимистично. Крупный фан-агрегатор сообщества «Далласа» Mavs Nation в своей публикации на платформе X назвал этот переход едва ли не главной аферой всей церемонии: «Даллас Маверикс», возможно, только что провернули одно из главных «ограблений» драфта НБА» .

Ищенко стал уже четвёртым игроком, выбранным «Далласом» на драфте 2026 года. Очевидно, что обновлённое руководство клуба высоко ценит драфтовые активы и стремится, как говорят в прессе, «максимально расширить количество возможностей», пробуя разные варианты без значимого риска для будущих ресурсов.

Забавно, что после недавнего назначения на пост главного тренера «Далласа» Дасти Мэя, работавшего с центровым Владиславом Голдиным в NCAA, в Сети некоторые болельщики стали ждать в составе именно Голдина. Теперь в команду из Техаса приходит другой россиянин. Получится ли у Всеволода в «Маверикс», станет понятно в ближайшее время. У защитника точно есть всё, чтобы заиграть в сильнейшей лиге мира.