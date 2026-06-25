Проверка лидерами мирового баскетбола. Что известно о предстоящих матчах сборной России

У мужской сборной России по баскетболу по-прежнему нет возможности участвовать в официальных матчах под эгидой ФИБА. Зато команда под руководством Зорана Лукича в скором времени проведёт ряд товарищеских встреч. Двухнедельный сбор игроки начинали в подмосковном Новогорске, откуда переместились на учебно-тренировочную базу «Юг Спорт» в Сочи. А уже 26 июня россияне в гостях встретятся со сборной Турции. Через день, 28-го числа, запланирована ещё одна игра — с Венгрией. В условиях изоляции от официальных турниров каждый такой спарринг имеет для подопечных Лукича особое значение.

На предстоящие матчи тренерский штаб вызвал как баскетболистов, которые играли заметную роль в своих командах, так и молодых спортсменов, которые пока не так известны широкому кругу болельщиков. В список защитников вошли Глеб Бухалов, Кирилл Григорий, Антон Карданахишвили, Владимир Карпенко, Максим Личутин и Александр Щербенёв. Линию форвардов составили Максим Барашков, Михаил Беленицкий, Андрей Лопатин, Александр Петенев, Павел Рябков и Павел Савков. Среди центровых практику получат Кирилл Елатонцев, Илья Кривых, Максим Огарков, Глеб Фирсов и Илья Фролов.

Сборная России по баскетболу Фото: РФБ

Для россиян встречи с соперниками такого калибра — прежде всего проверка на прочность и возможность объективно оценить свои силы на фоне качественной оппозиции. Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко в интервью ТАСС отдельно подчеркнул высокий уровень оппонентов: «Сборной предстоит сыграть с Турцией и с Венгрией, а это очень сильные соперники. Не сомневаюсь, что команда подготовится хорошо. Конечно, мы немного «заржавевшие» и не находимся в регулярном тренировочном цикле. Любая игра важна, особенно с Турцией, которая является одним из лидеров европейского и мирового баскетбола».

В турецких и венгерских спортивных СМИ информация об этих товарищеских играх практически отсутствует. Местная пресса полностью сосредоточена на официальном календаре. Для соперников встреча с Россией — прежде всего этап ранней подготовки к матчам квалификации чемпионата мира 2027 года, которые пройдут уже в июле.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 28 июня 2026, воскресенье Россия Не начался Венгрия Кто победит в основное время? П1 X П2

Сборная Турции в настоящий момент уверенно лидирует в группе C первого раунда европейской квалификации с четырьмя победами в четырёх матчах и уже гарантировала себе выход в следующую стадию. Впереди у турок две встречи: 2 июля они на выезде сыграют с Боснией и Герцеговиной, а 6 июля встретятся со Швейцарией в Стамбуле. На официальные матчи турецкий тренерский штаб вызвал внушительный расширенный состав, включающий представителей Евролиги (из «Анадолу Эфес», «Фенербахче», «Панатинаикоса» и «Реала») и игроков НБА, среди которых выделяется центровой «Хьюстон Рокетс» Алперен Шенгюн.

Сборная России по баскетболу Фото: РФБ

Встреча со сборной России позволит туркам оценить форму игроков после клубного сезона и проверить резерв. В аналогичной ситуации находится и Венгрия, которая в группе G имеет баланс в две победы и два поражения и также обеспечила себе продолжение борьбы за путёвку на чемпионат мира в Катаре.

Несмотря на разную мотивацию, предстоящие матчи могут принести большую пользу всем участникам. Российские баскетболисты получат столь необходимый международный опыт, а тренерский штаб — пищу для размышлений и объективную оценку готовности ближайшего резерва.