Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Ламело Болл перешёл в Миннесоту в результате обмена из Шарлотт: разбор сделки, почему Хорнетс и Тимбервулвз совершили трейд

НБА удивила мощным обменом — Ламело Болл будет играть в «Миннесоте» с Эдвардсом
Артемий Берстенев
Ламело Болл будет играть в «Миннесоте» с Эдвардсом
Комментарии
Неожиданная сделка, но она объяснима.

«Миннесота» и «Шарлотт» завершили одну из самых заметных сделок этого межсезонья. Ламело Болл и Джош Грин переходят в новую команду. В ответ «Шарлотт» получает Наза Рида, незащищённый пик первого раунда 2033 года, три права на обмен пиками первого раунда в 2028, 2029 и 2030 годах, а также три выбора второго раунда. Разбираемся, почему этот обмен стал неожиданностью и что он значит для обеих сторон.

Следите за межсезоньем НБА на «Чемпионате»:
В НБА состоялся неожиданный обмен! Энтони Эдвардс получил себе звёздного союзника — LIVE
Live
В НБА состоялся неожиданный обмен! Энтони Эдвардс получил себе звёздного союзника — LIVE

Расставание «Хорнетс» с Боллом вызывает вопросы прежде всего из-за того, в какой момент было принято это решение. Несколько лет защитника мучили травмы голеностопа, и с 2022 по 2025 год он провёл всего 105 матчей регулярного чемпионата. Но в сезоне-2025/2026 ситуация изменилась. Болл сыграл 72 встречи, набирал в среднем 20,1 очка и 7,1 передачи, а также помог команде мощно провести концовку регулярки с балансом 28 побед и 10 поражений, благодаря чему «Хорнетс» вышли в плей-ин.

Примечательно, что ещё за несколько часов до новостей о сделке не было ощущения, что «Шарлотт» готов отпустить своего лидера. По сведениям американских инсайдеров, клуб не искал варианты обмена в активном режиме, а сам игрок был доволен своим местом в команде, при этом интерес со стороны других клубов оказался достаточно серьёзным. Особенно внимательно ситуацию изучали «Миннесота» и «Торонто», но в итоге стороны договорились именно с «Тимбервулвз». Для «Шарлотт» эта сделка выглядит как попытка добавить в активы больше ресурсов на будущее, потому что ключевая часть компенсации включает будущие драфт пики и права на их обмен, что расширяет возможности клуба при дальнейшей перестройке состава. Наз Рид, со своей стороны, приходит как один из самых надёжных игроков ротации на позиции «большого» — летом он заключил пятилетний контракт, который действует ещё четыре сезона.

Ламело Болл, сезон-2025/2026

Ламело Болл, сезон-2025/2026

Фото: Jordan Bank/Getty Images

У «Миннесоты» в этой ситуации своя логика, потому что после вылета во втором раунде плей-офф руководство продолжает перестройку состава. Президент по баскетбольным операциям Тим Коннелли привычно показывает готовность идти на крупные сделки ради игроков высокого уровня, и приобретение Болла полностью соответствует этому стилю — команда в первую очередь искала усиление на позиции разыгрывающего, поскольку Майк Конли со временем уменьшает игровую нагрузку, Роб Диллингем ранее не смог закрепиться в роли основного первого номера и в феврале был обменян в «Чикаго», а Донте Дивинченцо бóльшую часть прошлого сезона был вынужден действовать не на своей позиции. В плей-офф он получил разрыв ахиллова сухожилия и, по прогнозам, пропустит заметную часть следующего чемпионата, поэтому приход Болла выглядит не просто усилением, а решением конкретной проблемы состава.

С точки зрения игры этот обмен тоже выглядит логичным: в «Миннесоте» рассчитывают, что Болл органично встанет рядом с Энтони Эдвардсом. Его умение много и точно пасовать, ускорять темп и регулярно угрожать с трёхочковой дистанции должно расширить атакующий арсенал команды. При этом «Миннесота» сохраняет ядро обороны во главе с Руди Гобером и Джейденом Макдэниелсом, которого, по сообщениям американских СМИ, в переговорах не рассматривали. Финансово сделка почти не влияет на клуб: зарплаты Болла и Грина в следующем сезоне немного уступают сумме контрактов Джулиуса Рэндла (обменяют в «Бруклин») и Наза Рида, однако новый контракт Айо Досунму почти полностью закрывает эту разницу. В итоге «Миннесота», по всей вероятности, третий год подряд останется в зоне налога на роскошь.

Эта сделка по-разному выгодна обеим сторонам. «Миннесота» получает игрока уровня Матча звёзд и закрывает одну из самых проблемных позиций. «Шарлотт», в свою очередь, забирает солидный пакет драфтовых активов и баскетболиста, который способен принести пользу уже в ближайшие сезоны. Итоговая оценка обмена будет зависеть от того, насколько удачно Болл освоится в новой команде и во что в перспективе превратятся выборы на драфте, полученные «Хорнетс».

Россиянина выбрали в НБА!
Лично ездил за ним в Россию. Кто привёл Всеволода Ищенко в НБА? Лично ездил за ним в Россию. Кто привёл Всеволода Ищенко в НБА?
«Ограбление драфта». Что говорят о лучшем молодом российском игроке Единой лиги за рубежом «Ограбление драфта». Что говорят о лучшем молодом российском игроке Единой лиги за рубежом
Ищенко достался «Далласу» на драфте-2026. Это очень интригует — и вот почему Ищенко достался «Далласу» на драфте-2026. Это очень интригует — и вот почему
Ещё один россиянин выбран на драфте НБА. Что ждёт Всеволода Ищенко дальше? Ещё один россиянин выбран на драфте НБА. Что ждёт Всеволода Ищенко дальше?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android