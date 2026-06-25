НБА удивила мощным обменом — Ламело Болл будет играть в «Миннесоте» с Эдвардсом

«Миннесота» и «Шарлотт» завершили одну из самых заметных сделок этого межсезонья. Ламело Болл и Джош Грин переходят в новую команду. В ответ «Шарлотт» получает Наза Рида, незащищённый пик первого раунда 2033 года, три права на обмен пиками первого раунда в 2028, 2029 и 2030 годах, а также три выбора второго раунда. Разбираемся, почему этот обмен стал неожиданностью и что он значит для обеих сторон.

Расставание «Хорнетс» с Боллом вызывает вопросы прежде всего из-за того, в какой момент было принято это решение. Несколько лет защитника мучили травмы голеностопа, и с 2022 по 2025 год он провёл всего 105 матчей регулярного чемпионата. Но в сезоне-2025/2026 ситуация изменилась. Болл сыграл 72 встречи, набирал в среднем 20,1 очка и 7,1 передачи, а также помог команде мощно провести концовку регулярки с балансом 28 побед и 10 поражений, благодаря чему «Хорнетс» вышли в плей-ин.

Примечательно, что ещё за несколько часов до новостей о сделке не было ощущения, что «Шарлотт» готов отпустить своего лидера. По сведениям американских инсайдеров, клуб не искал варианты обмена в активном режиме, а сам игрок был доволен своим местом в команде, при этом интерес со стороны других клубов оказался достаточно серьёзным. Особенно внимательно ситуацию изучали «Миннесота» и «Торонто», но в итоге стороны договорились именно с «Тимбервулвз». Для «Шарлотт» эта сделка выглядит как попытка добавить в активы больше ресурсов на будущее, потому что ключевая часть компенсации включает будущие драфт пики и права на их обмен, что расширяет возможности клуба при дальнейшей перестройке состава. Наз Рид, со своей стороны, приходит как один из самых надёжных игроков ротации на позиции «большого» — летом он заключил пятилетний контракт, который действует ещё четыре сезона.

Ламело Болл, сезон-2025/2026 Фото: Jordan Bank/Getty Images

У «Миннесоты» в этой ситуации своя логика, потому что после вылета во втором раунде плей-офф руководство продолжает перестройку состава. Президент по баскетбольным операциям Тим Коннелли привычно показывает готовность идти на крупные сделки ради игроков высокого уровня, и приобретение Болла полностью соответствует этому стилю — команда в первую очередь искала усиление на позиции разыгрывающего, поскольку Майк Конли со временем уменьшает игровую нагрузку, Роб Диллингем ранее не смог закрепиться в роли основного первого номера и в феврале был обменян в «Чикаго», а Донте Дивинченцо бóльшую часть прошлого сезона был вынужден действовать не на своей позиции. В плей-офф он получил разрыв ахиллова сухожилия и, по прогнозам, пропустит заметную часть следующего чемпионата, поэтому приход Болла выглядит не просто усилением, а решением конкретной проблемы состава.

С точки зрения игры этот обмен тоже выглядит логичным: в «Миннесоте» рассчитывают, что Болл органично встанет рядом с Энтони Эдвардсом. Его умение много и точно пасовать, ускорять темп и регулярно угрожать с трёхочковой дистанции должно расширить атакующий арсенал команды. При этом «Миннесота» сохраняет ядро обороны во главе с Руди Гобером и Джейденом Макдэниелсом, которого, по сообщениям американских СМИ, в переговорах не рассматривали. Финансово сделка почти не влияет на клуб: зарплаты Болла и Грина в следующем сезоне немного уступают сумме контрактов Джулиуса Рэндла (обменяют в «Бруклин») и Наза Рида, однако новый контракт Айо Досунму почти полностью закрывает эту разницу. В итоге «Миннесота», по всей вероятности, третий год подряд останется в зоне налога на роскошь.

Эта сделка по-разному выгодна обеим сторонам. «Миннесота» получает игрока уровня Матча звёзд и закрывает одну из самых проблемных позиций. «Шарлотт», в свою очередь, забирает солидный пакет драфтовых активов и баскетболиста, который способен принести пользу уже в ближайшие сезоны. Итоговая оценка обмена будет зависеть от того, насколько удачно Болл освоится в новой команде и во что в перспективе превратятся выборы на драфте, полученные «Хорнетс».