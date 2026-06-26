«Я молод, на пике формы, почему нет?» Лучший новичок Единой лиги готовится к прыжку в НБА

Главным открытием сезона в Единой лиге ВТБ стал Маркус Бингэм. УНИКС нашёл 25-летнего центрового в «Хапоэле», и после переезда из Тель-Авива в Казань американец показывает совершенно другой уровень игры. В паре с Джаленом Рейнольдсом он стал той самой силой, против которой даже у ЦСКА не всегда находились аргументы.

И хоть финал у Бингэма, как и у всего татарстанского клуба не задался, после такого прорывного сезона интерес к Маркусу велик по обе стороны океана. В интервью «Чемпионату» лучший дебютант сезона-2025/2026 честно признаётся, что вряд ли останется в России — есть серьёзные предложения как от сильнейших клубов Евролиги, так и от клубов НБА.

25 июня стало известно, что Маркус Бингэм покинул казанский клуб.

В финале нам не хватило сил — в регулярке доказали, что можем играть с ЦСКА на равных

— Сезон завершён. Как оцените результат для УНИКСа — серебряные медали — это успех или разочарование?

— Мы бились до самого конца, и с таким результатом остаётся только смириться. Но в целом год был хорошим. Мы практически всю регулярку держались на втором месте в лиге, преодолевали трудности. Этим можно гордиться.

— Ключевой причиной поражения в финале стали травмы, вы согласны с этим?

— Да, безусловно. Мы показали в регулярном чемпионате, что можем играть с ЦСКА на равных. Дважды обыграли их дома, у нас было равенство по победам. Не хочется, чтобы это звучало как оправдание, но в финале нам действительно не хватило сил, ресурсов. Тем не менее все выложились по максимуму, ребята выходили на паркет с повреждениями. Равнодушных не было.

— Что скажете о полуфинальной серии с «Зенитом»? Это было настоящее спортивное чудо.

— В той серии мы продемонстрировали характер и силу духа, доказали, что достойны финала. Мы были лучше. Отыгрались с 1-3, а выиграть три матча подряд в таком положении — это невероятно сложно. Но мы сделали это. Это говорит о том, что мы способны на многое.

— Было ли в вашей карьере ранее нечто подобное? Подобный камбэк в плей-офф?

— Нет, это мой третий профессиональный сезон, так что для меня это первый подобный опыт. Однако я всегда следил за такими моментами со стороны и очень рад, что теперь стал их частью. Это особый опыт для спортсмена.

Маркус Бингэм Фото: unics.ru

— Вы первый год в Единой лиге ВТБ. Что думаете об уровне турнира и качестве баскетбола в России?

— Лига ВТБ очень конкурентная. Некоторые команды, например, «Парма» и «Автодор», могут преподнести сюрприз, хотя изначально не думаешь о них как о прямых конкурентах. Так что это хороший чемпионат, мне понравилось здесь играть, и я рад, что получил этот опыт. Здесь я вырос как игрок, сделал важный шаг вперёд.

— Что скажете об УНИКСе, атмосфере в раздевалке?

— Всё было здорово. Мне очень понравилось. Я молодой игрок, пришёл в команду, и ребята приняли меня с распростёртыми объятиями. Я им очень благодарен. Здесь я нашёл друзей на всю жизнь.

— С кем-то особенно близко удалось подружиться?

— Да, конечно. Это Джален Рейнольдс. Я зову его своим старшим братом. Ещё Пэрис Ли, Дишон Пьерр — в общем, почти все ребята. Я счастлив, что познакомился с ними.

— Как оцените свою роль в команде? Вы стали одним из лучших игроков турнира.

— Я очень ценю свою роль. С самого начала сезона я показал, что достоин находиться в гонке за звание MVP и других наград. Доказал, что один из лучших в Единой лиге ВТБ, и благодарен лиге за то, что мой статус признали.

Маркус Бингэм Фото: unics.ru

— Что думаете о своём будущем? Ходят слухи, что вы не против попробовать силы в НБА.

— Конечно, а почему бы и нет? Я молод, я на пике своей формы и хочу воспользоваться каждой возможностью, которая представится. НБА — это лучший из вариантов.

— При этом вы хотите играть именно в НБА? G-лигу или Летнюю лигу для себя не рассматриваете?

— Я ищу контракты именно в НБА. В G-лигу не хочу. В Летней лиге уже участвовал. У меня есть два хороших предложения из НБА, мы работаем с агентом, всё обсуждаем. Если не сложится, лучше оставаться в Европе, а не играть в G-лиге. Это моё мнение.

Буду рад когда-нибудь вернуться в Казань — мне здесь всё понравилось, не прощаемся

— Вы уже были в «Далласе» три года назад, хоть и недолго. Что можете рассказать об этом опыте?

— Это был классный момент. Пусть я и недолго пробыл в НБА, но увидел, как устроена жизнь в сильнейшей лиге мира, как проходят тренировки, какие взаимоотношения в команде. Я бы не променял этот опыт ни на что. И я стану лучше, обязательно вернусь. Уже скоро, ждите!

— Вы хотите вернуться именно в «Даллас» или рассмотрите и другие варианты?

— Я поеду туда, где буду нужен. Насколько знаю, с «Далласом» мой агент тоже разговаривал, но ключевое для меня — перспективы для карьеры, возможность проявить себя. Это даже важнее денег.

— Что вам нужно улучшить в своей игре, чтобы закрепиться в НБА?

— Просто быть более стабильным и стать сильнее. Глобально во всех аспектах. Но я уверен, что это придёт с возрастом. Думаю, главное — это сила. Всё остальное уже на месте: у меня хороший бросок, игра в посте, я семифутовый игрок (213 см. — Прим. «Чемпионата»), умею вести мяч, бороться на подборе и защищаться против любой позиции, с первой по пятую. Так что я готов к НБА, нужно только найти подходящее место, команду, которой буду нужен.

— Слышал также, что у вас есть предложения от клубов Евролиги. Это правда?

— Всё верно, они звонят, мне ещё по ходу сезона звонили из разных клубов. Мне и моему агенту, предложений много приходило, но пока ничего официального. Я рассматриваю все варианты. Нужно всё внимательно изучить и оценить.

Маркус Бингэм Фото: РИА Новости

— Есть ли шанс, что вы останетесь в УНИКСе на следующий сезон?

— Шанс всегда есть. Я подписал контракт по схеме «1+1», так что у клуба есть право меня продлить. Посмотрим, как всё сложится. Вообще, мне здесь всё понравилось: город, команда, болельщики. Поэтому, даже если уеду, буду рад когда-нибудь вернуться. Точно не прощаемся.

— В чём главное различие между НБА и европейским баскетболом? Многие говорят, что в Европе сложнее проходить оборону, а в НБА упор на атаку. Это правда?

— В НБА больше пространства на площадке, поэтому талантливым игрокам проще себя проявить в нападении. В Европе площадка меньше и нет правила трёх секунд в защите. Это делает игру более плотной и вязкой.

В результате можно стоять в «краске» сколько угодно, что даёт преимущество таким игрокам, как я, потому что я хорошо защищаю трёхсекундную зону. Соперникам сложнее выманить меня оттуда из-за этого правила.

— Кто из игроков НБА вам больше всего нравится? Есть любимый баскетболист?

— Любимый — Кевин Дюрант. Также мне нравится следить за Виктором Вембаньямой, Леброном Джеймсом — он навсегда. Ещё за Энтони Эдвардсом, Яннисом Адетокумбо. В НБА много сильных индивидуально игроков.

— Леброн показывает невероятный уровень в своём возрасте. Многие не понимают, как он это делает. У вас есть ответ?

— Он величайший баскетболист в истории игры. Вы всё верно услышали — я ставлю его выше Майкла Джордана и остальных. Леброн всем уже доказал, на что способен, в том числе и этим долголетием. Это талант, помноженный на работу — чтобы оставаться в форме в 40 с лишним лет, нужно работать в три раза больше, нежели молодым.

Леброн Джеймс Фото: РИА Новости

В Израиле идёт война — схожая ситуация с тем, что видим в России, но воспринимается иначе

— «Нью-Йорк» недавно стал чемпионом НБА, в городе было грандиозное празднование. Как вы отнеслись к этому событию?

— НБА растёт и расширяется с каждым годом, и интересно наблюдать за этим развитием. Финал был интересным, вся Америка обсуждала, это большое событие. Но я не особо внимательно следил за плей-офф НБА, так как у меня был свой сезон.

— Когда вы получили предложение из России, не было страха? Вам не говорили близкие, знакомые, друзья, что это плохая идея?

— Я даже не знал, что Россия так далеко и что здесь так холодно (смеётся). Но теперь, когда прожил здесь 10 месяцев, рад, что приехал сюда. И благодарен болельщикам за внимание ко мне.

— До России вы играли в Израиле. Что думаете об этой стране и ситуации там?

— Всё совсем по-другому ощущается. Там идёт война, ситуация в целом схожая с тем, что мы видим в России, но при этом всё иначе воспринимается. Жить было можно, однако разговоров о том, что происходит в Палестине, гораздо больше. И было ощущение близости войны. Здесь же все довольно спокойно мыслят, хотя из-за санкций и есть свои сложности. Но нет уныния и беспокойства, в России люди как-то проще всё воспринимают. Жизнь идёт своим чередом.

— У вас были в Израиле тревожные моменты, когда приходилось спускаться в укрытия? Не было подобного опыта в Казани?

— Здесь мне не пришлось через это проходить, и я очень рад. В Израиле такое случалось несколько раз, я через это проходил, однако страха не было, там это было просто протоколом, но здесь подобного не происходило. В Казани всё спокойно, ситуация в мире не особо ощущается.

Маркус Бингэм Фото: РИА Новости

— Почему вы в принципе выбрали баскетбол? У вас ведь были другие планы в детстве, пробовались в разных видах спорта?

— Потому что я семи футов ростом. Если бы я занимался сейчас чем-то другим, это выглядело бы странно (смеётся). Уже поступая в старшую школу, я вымахал за лето выше шести футов. Так что здесь я на своём месте. Мне нравится то, что я выбрал баскетбол, это дело моей жизни.

— Слышал, что вы учились в католической школе? Расскажите поподробнее.

— Это не была полноценная церковная школа, если вы об этом. Мы не учили строки из Библии каждый день. Но обучение было строгим, упор на дисциплину. Вообще, почти ничего не помню из школы. Я был просто ребёнком с большими мечтами, думал только о баскетболе. Учиться не особо и хотелось. Изначально у меня были серьёзные проблемы с учёбой, поэтому меня и перевели в другую школу, где был строгий контроль, оценки стали лучше, однако баскетбол всё равно был на первом месте.

— То есть вы сидели за партой и мечтали стать игроком НБА?

— Да, это моя мечта, и я всё ещё иду к ней. Сейчас это уже не мечта, а цель, я знаю, как её достичь. Иду к своей цели шаг за шагом. Главное — верить в себя, и тогда всё будет, это моё жизненное кредо.