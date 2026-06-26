«Лейкерс» выдали рекордный контракт. Но главное в этой истории не деньги

«Лейкерс» договорились с Остином Ривзом о новом четырёхлетнем максимальном контракте на $ 185 млн. Защитник откажется от опции игрока на сезон-2026/2027 с зарплатой $ 14,9 млн и продолжит карьеру в клубе на новых условиях. При этом последний год соглашения тоже будет оформлен как опция игрока. Для руководства «озёрников» эта сделка была одной из главных целей в нынешнее межсезонье, а сам Ривз входил в число самых востребованных игроков, что могли выйти на рынок свободных агентов. Сохранение защитника внутри клуба считалось приоритетом, тем более за последние сезоны он стал одним из ключевых баскетболистов команды и выстроил прочную связку с Лукой Дончичем.

К слову, минувший сезон стал для Ривза самым результативным в карьере. В среднем он набирал 23,3 очка при 5,5 передачи и 4,7 подбора за матч, реализовывал 49% бросков с игры, 36% трёхочковых и 87,1% штрафных. Даже несмотря на то что из-за травм защитник сыграл только 51 матч в регулярном чемпионате, его рыночная стоимость летом 2026 года почти не вызывала вопросов. Как сообщали американские инсайдеры, серьёзный интерес к игроку проявляли «Бруклин» и «Детройт» — оба клуба были готовы к крупному предложению, и «Лейкерс» решили не доводить ситуацию до полноценной конкуренции на рынке, закрыв вопрос до начала переговорного периода.

Новый контракт Ривза важен не только тем, что укрепляет его статус в команде. Четырёхлетнее соглашение на $ 185 млн делает его самым высокооплачиваемым незадрафтованным игроком в истории НБА. Ранее рекорд принадлежал Фреду Ванвлиту, который летом 2023 года подписал с «Хьюстоном» контракт на три года и $ 130 млн. На третьем месте — ныне бигмен «Шарлотт» Наз Рид, ранее заключивший с «Миннесотой» пятилетнюю сделку на $ 125 млн. Иными словами, Ривз своим контрактом буквально прокладывает новую дорогу для всех недооценённых парней, проскользнувших мимо драфта.

Лука Дончич и Остин Ривз, сезон-2025/2026 Фото: Alex Slitz/Getty Images

Показателен здесь и другой момент: среднегодовая зарплата по новому соглашению составит $ 46,25 млн — это самый высокий показатель среди всех незадрафтованных игроков в истории лиги. Для баскетболиста, который ещё в 2021 году пришёл в НБА по двустороннему контракту, такой рывок выглядит исключительным даже по меркам нынешней системы развития игроков, и при этом Ривз в итоге согласился не на максимально возможный контракт от «Лейкерс». По «правам Бёрда» клуб мог предложить ему пятилетнее соглашение на $ 239,25 млн, включая дополнительный сезон с зарплатой $ 54,5 млн.

Остин и его представители выбрали четырёхлетний контракт с опцией игрока на последний сезон, и с точки зрения долгосрочного планирования это решение выглядит вполне здраво. Такое соглашение позволит Ривзу снова выйти на рынок свободных агентов летом 2030 года, когда ему исполнится 32 года. Дополнительным преимуществом стало и то, что «Лейкерс» могли предложить более выгодные условия, чем другие клубы. Для них максимальная сумма по такому контракту составляла $ 177,38 млн за четыре сезона. Это ограничение закреплено коллективным соглашением НБА, согласно которому свой клуб может ежегодно повышать зарплату на 8% — остальные команды ограничены 5%.

Самое существенное здесь не сумма контракта, а его влияние на межсезонье «Лейкерс». На первый взгляд, он кажется ограничивающим, однако на деле не мешает клубу работать на рынке свободных агентов. Причина проста: «капхолд».

Схема с «капхолдом» работает так: до официального подписания нового контракта Ривза в расчётах «Лейкерс» будет фигурировать сумма в $ 20,91 млн. Именно столько удерживается за него в платёжке — почти на $ 20,3 млн меньше, чем его ожидаемая стартовая зарплата по новому договору, которая составляет около $ 41,25 млн. Это даёт клубу возможность сначала распорядиться свободным пространством под потолком зарплат, подписать нужных игроков, а потом уже оформить новый контракт с Ривзом через «права Бёрда». Проще говоря, «Лейкерс» могут сначала зайти на рынок как команда с местом под потолком, а затем превысить его, чтобы сохранить своего игрока.

Такая схема может дать клубу до $ 50 млн пространства под усиление состава, поэтому продление Ривза не воспринимается как помеха для дальнейших кадровых шагов. Наоборот, организация получила шанс сохранить одного из своих ключевых игроков, по-прежнему располагая широким набором вариантов на межсезонье. О серьёзности подхода к переговорам говорит и то, что после финала НБА владельцы вместе с представителями фронт-офиса встретились с Ривзом и его агентами в тренировочном центре команды. Для них подготовили отдельную комнату, включили любимую кантри-музыку игрока и положили на кресла персональные подушки с инициалами AR. По данным СМИ, так клуб хотел показать особое отношение к защитнику и подчеркнуть, насколько важное место он занимает в будущем команды.

В итоге «Лейкерс» удержали у себя одного из самых востребованных игроков ещё до старта рынка свободных агентов. Для Ривза эта сделка стала новым финансовым рекордом среди незадрафтованных игроков. Для клуба — возможностью сохранить важную часть состава и при этом не потерять пространство для усиления летом 2026 года.