Его называли тираном. В «Зените» новый тренер уровня Евролиги!

В сезоне-2025/2026 «Зенит» не сумел пробиться в финал, уступив УНИКСу в семи матчах (3-4). Не удалось и взять бронзу в противостоянии с «Локомотивом-Кубань» (2-3). Причём питерцы уверенно начали и полуфинал (со счёта 3-1), и серию за бронзу (2-0), однако не добрались до наград.

Это далеко не тот результат, на который настраивается один из лучших клубов России, но так бывает. Теперь «Зенит» находится в новой стадии под названием межсезонье, когда приходится укомплектовывать состав и думать насчёт тренера, если в этом есть необходимость.

БК «Зенит» в последнем матче сезона-2025/2026 Фото: Единая лига ВТБ

А как вы понимаете, у сине-бело-голубых такая необходимость была, так как клуб разошёлся с Деяном Радоньичем прямо перед серией за бронзу, и заканчивал сезон у руля команды Ростислав Вергун, у которого подошёл к концу контракт сразу после противостояния с «Локо». Питерцы остановили свой выбор на очень опытном тренере Душко Ивановиче. Соглашение с черногорским специалистом рассчитано до конца сезона-2028/2029.

1 сентября Ивановичу стукнет 69 лет. За свою очень продолжительную тренерскую карьеру, которая началась в 1993 году, Душко успел поработать в «Барселоне», «Панатинаикосе», «Химках», «Басконии», «Црвене Звезде» и «Виртусе». А это очень именитые команды уровня Евролиги. Иванович со своими командами по три раза становился чемпионом Испании и Швейцарии, по разу побеждал во Франции, Италии, Сербии. Душко является обладателем кубков Греции, Сербии, Франции, Швейцарии (дважды) и Испании (четырежды). При этом Иванович добирался до двух финалов Евролиги с «Басконией», но так и не сумел взять заветный трофей.

Душко Иванович Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Послужной список у черногорца огромный, но в последнее время надолго (более чем на три года) он нигде не останавливался. Скорее всего, это связано с тем, что Душко — тренер старой закалки, у которого не забалуешь. Дисциплина, самоотдача, закалка — всё это про Ивановича. Сейчас многие игроки привыкли видеть в тренере прежде всего друга, а с черногорским специалистом такой трюк не пройдёт, потому что он приверженец другого стиля. Он главный, и все должны слушаться его беспрекословно.

Что ещё известно о новом тренере «Зенита»? Душко — любитель многочасовых тренировок. Как говорится, тяжело в учении, легко в бою — именно такого подхода придерживается Иванович. Некоторые из бывших подопечных называли его тираном, как раз из-за серьёзных физических нагрузок. Экс-игрок «Химок» Егор Вяльцев в одном из своих интервью говорил, что некоторые баскетболисты подписывали контракт с подмосковным клубом только с условием, что тренером будет не черногорец. И всё по той же причине…

Возможно, «Зениту» как раз это и нужно: жёсткий и требовательный тренер, который попытается выжать из каждого 110% возможностей. Интересно будет посмотреть на Ивановича в деле. Спустя девять лет Душко возвращается в Россию!