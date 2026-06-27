«Нужно грызть паркет». Кириленко — детально о выборе Ищенко на драфте и его шансах в НБА

Прошедший драфт НБА принёс отличные новости для отечественного баскетбола: разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко был выбран клубом «Даллас Маверикс» под 56-м номером. Это событие вызвало массу обсуждений, ведь техасцы не просто забрали игрока, а выплатили «Лос-Анджелес Лейкерс» денежную компенсацию ради него. Перспективы защитника за океаном и внутреннюю кухню всего процесса оценил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко. Именитый форвард в своё время провёл яркую карьеру в НБА, где принимал участие в Матче всех звёзд, поэтому отлично знаком с местной системой и ожиданиями от европейских проспектов.

— Андрей Геннадьевич, «Даллас» не просто выбрал Ищенко под 56-м пиком — клуб выменял этот пик у «Лейкерс», которые до этого выменяли его у «Чикаго». Обе сделки прошли за денежную компенсацию. Что для вас важнее в этой истории: сам факт выбора россиянина или то, что клуб НБА потратил реальные ресурсы, чтобы гарантированно заполучить именно его, а не просто взял того, кто остался?

— Ну, всё выглядит так, что действительно «Даллас» следил за Всеволодом и рассчитывал его получить путём драфта. Вот, собственно говоря, поэтому и выменяли. Конечно, приятно, что за ним следили, и его хотели в команду под конкретную позицию, да, и под конкретную задачу. Это, конечно же, хорошая оценка того, что «Даллас» действительно следил за ним и рассчитывал на него.

— Майкл Шмитц из «Далласа», ещё работая в «Портленде», лично приезжал в Россию смотреть Ищенко в матче с ЦСКА. Получается, скаутинг Ищенко вёл конкретный человек, который потом получил работу в «Маверикс» и привёл игрока за собой. Насколько в НБА вообще распространена такая практика — когда менеджер «тащит» европейского проспекта из предыдущего клуба в новый?

— Практика следить за игроками из Европы очень распространённая, и действительно много людей, скаутов различных, кто следит за разными чемпионатами и, конечно же, за Единой лигой, потому что это один из сильнейших чемпионатов в Европе. Поэтому, конечно, игроки, которые на виду, которые играют в хороший баскетбол, сразу попадают на заметку к заокеанским скаутам и специалистам.

— Ищенко был признан лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026. При этом в мок-драфте ESPN он поднялся с 60-го на 48-е место буквально за короткий промежуток. Как вы оцениваете этот скачок — это реакция скаутов на его реальный прогресс или скорее эффект информационного шума перед драфтом? С какой стороны на это смотреть?

— На самом деле я бы не обращал на это внимания, потому что действительно всё может поменяться за одну какую-то новость. Обычно самые важные новости — это первая десятка драфта, как правило. Первый раунд драфта важен. Второй раунд всё-таки менее важен. Это не значит, что кто-то хуже или лучше. Есть огромное количество примеров баскетболистов, которые попадали со второго раунда и становились лучшими игроками. Никола Йокич, Ману Джинобили — примеров на самом деле много. Поэтому в меньшей степени нужно обращать на это внимание. Наверное, больше нужно отметить, что было целенаправленное внимание «Далласа» к нему. Поэтому, конечно же, это гораздо важнее, нежели просто выбор во втором раунде драфта.

«Возраст Ищенко — это больше плюс»

Всеволод Ищенко Фото: Единая лига ВТБ

— Скауты отмечают, что Ищенко реализовал 45% трёхочковых и 50% с игры в сезоне Единой лиги ВТБ. Но при этом ему 21 год — он на два года старше среднего проспекта драфта. В вашем комментарии «Чемпионату» вы сказали, что возраст — это одновременно и плюс (опыт взрослого баскетбола), и минус (его меньше знают за рубежом). Если выбирать: для «Далласа» его возраст — это аргумент «за» или «против» прямо сейчас?

— Возраст, на мой взгляд, больше плюс с той точки зрения, что у Севы был хороший опыт игры уже во взрослом баскетболе, то есть он уже два года основной игрок своей команды, который играет много времени и проводит его в мужском баскетболе. Минус — конечно, хотелось бы быть помоложе, если бы ему сейчас 16 было — было бы лишних пять лет для того, чтобы закрепиться и играть в НБА.

Но это не такой важный момент, потому что что есть, то есть. Действительно сейчас правильное время, и действительно есть хорошая возможность для того, чтобы уже поехать туда и попробовать сделать следующий шаг в своей карьере, попробовать закрепиться в клубе НБА. Конечно же, это очень важный ход.

Я на самом деле никак не интерпретирую выбор под 48-м или 56-м номером. Мне кажется, это вообще не имеет никакого значения. Главное, что просто его взяли.

— Сообщалось, что представители как минимум трёх клубов НБА были уверены, что у Ищенко есть устная договорённость с «Далласом». При этом «Маверикс» изначально планировали выбрать его под 48-м пиком, но в итоге использовали 56-й. Как вы интерпретируете этот ход — «Даллас» перестраховался или просто решил сэкономить 48-й пик для другого игрока?

— Что касается договорённости — я же не знаю, была договорённость или не было. Если была, значит, она случилась. Если не было, значит, «Даллас» взял его. Мне кажется, это не так важно.

Всеволод Ищенко Фото: Единая лига ВТБ

— Один из известных драфт-порталов сравнил Ищенко с Богданом Богдановичем — сербским снайпером, который тоже пришёл в НБА из Европы уже взрослым игроком. Насколько это сравнение, на ваш взгляд, корректное? И если нет — кто из игроков, которых вы знаете лично, ближе к стилю Ищенко?

— Что касается сравнений с Богдановичем, я бы, наверное, не стал сравнивать. Всё-таки Богданович пришёл в НБА уже готовым игроком, сильным — топовым баскетболистом из Европы. Поэтому сравнение абсолютно некорректное.

Всё-таки Ищенко — более молодой игрок и пока ещё настолько не зарекомендовавший себя, например, в международном баскетболе. У него всё впереди. Очень важный момент — многие не всегда обращают на это внимание — очень важно ещё себя показывать не только в своём чемпионате, но и на международном уровне.

Поэтому здесь, конечно, игры в составе сборной играют очень важную роль. Собственно говоря, Богданович — один из лидеров своей сборной, наряду с Николой Йокичем. Почему он и попадает на какие-то радары, уже будучи готовым игроком. Всё-таки Ищенко в этом плане есть куда расти. Конечно, то, что мы как сборная не участвуем в чемпионатах Европы и мира, очень сильно бьёт — не то чтобы по репутации, а — по шансам игрока быть замеченным ещё на уровне национальных команд.

— Спортивный директор «Локомотива-Кубань» Виктор Мелешенко сказал, что выбор Ищенко клубом НБА станет «большим событием не только для кубанского спорта, но и для всего российского баскетбола». Что этот выбор меняет для российского баскетбола в практической плоскости — в ближайший год, а не в отдалённой перспективе?

— Мне вдвойне и втройне приятнее наблюдать за прогрессом ребят, которые в своё время были в проекте мини-баскетбол, потом — в первенствах России. И вот они за 10-12 лет прошли огромный путь. Поиграв в наших первенствах, поиграв в национальных командах, в детских национальных командах, они попадают в НБА.

Это, конечно же, очень круто. Это огромное событие для нас, для кубанского спорта, конечно же. И, естественно, это огромная надежда на будущее, на будущие несколько лет, потому что те ребята, которые сейчас на этих драфтах себя показывают — это и Голдин, и Дёмин, и Лахин — в этом году Ищенко, потенциально Егор Амосов на следующий год может заходить. Ребята, которые у нас находятся сейчас в Америке, например, тот же [Тимофей] Рудовский, тот же [Илья] Ермаков. Да огромное количество ребят — Фролов в «Реале». Эти ребята могут стать большой ядром для национальной команды.

Самый главный момент

Всеволод Ищенко Фото: Единая лига ВТБ

— Вы говорили, что, в отличие от игроков NCAA, есть «огромное количество минусов» — Всеволода мало знают за рубежом, он не играл в студенческой структуре. При этом «Даллас» выбрал его, несмотря на то что в мок-драфтах он часто вообще не фигурировал в топ-60. Получается, «Маверикс» пошли против общего мнения скаутов. Это делает их выбор более рискованным или, наоборот, более оправданным — потому что они увидели то, чего не увидели другие?

— Конечно, если говорить о том, что мало знают Всеволода, это риск. Это риск для команды. На мой взгляд, риск оправданный. Потому что, действительно, а как по-другому узнаешь игроков, не рискуя? То есть нет игроков, которых выбирают условно в конце второго раунда драфта, и вдруг они должны быть готовыми. Ну почему они должны быть готовыми?

Всё равно команды идут на риск и пробуют попасть в игрока, который подходил бы их команде. И здесь, конечно, самый главный момент — игровое время. Как правило, игроки, которые приходят во втором раунде, не имеют возможности много получать этого игрового времени.

Поэтому здесь очень важна самоотдача, работа — насколько игрок себя сможет зарекомендовать в тренировочном лагере, показать, что он готов работать, готов грызть паркет для того, чтобы получить это игровое время.

— Последний вопрос — по факту. «Даллас» выбрал Ищенко под 56-м номером. За всю историю драфтов НБА игроки, выбранные в диапазоне 50-60, редко становятся твёрдыми игроками ротации. Если вас попросят дать один конкретный прогноз — сыграет ли Всеволод Ищенко хотя бы один матч в регулярном чемпионате НБА до конца 2028 года. Что вы ответите, опираясь только на то, что знаете о нём сегодня?

— Ну, прогноз — дело неблагодарное, и, опять же, говорю о том, что это шанс. Это просто шанс, это риск, и это, с другой стороны, огромная возможность. Если бы меня спросили, я бы сказал, что да, конечно, до конца 2028 года один матч Севе вполне по силам провести. Здесь вопрос даже в другом — попадёт ли он в основную заявку «Далласа». Я бы ставил вопрос так. Потому что сейчас действительно момент Летней лиги, момент предсезонного лагеря. Здесь будет самая большая работа — не риск даже, а самая большая работа — потому что и в летнем лагере, и в предсезонке, как правило, огромное количество баскетболистов, которые голодные, которые готовы отбирать этот хлеб даже у ребят, которые, казалось бы, задрафтованы. В этом плане никто не гарантирует место, и этот драфт — выбор во втором раунде — не гарантирует окончательного места в заявке. Но мы болеем за Всеволода, мы хотим, чтобы у него всё получилось. Для нас, конечно же, это гордость большая. Будем следить.