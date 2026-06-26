Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Перспективы и возможные сценарии карьеры Всеволода Ищенко в НБА: драфт, контракт, Летняя лига, Локомотив-Кубань, баскетбол

Какой идеальный сценарий для Ищенко в НБА? Всё теперь зависит от Севы
Никита Бирюков
Идеальный сценарий для Ищенко в НБА
Комментарии
Как сложится карьера Всеволода за океаном?

Драфт НБА уже второй год подряд радует российских болельщиков баскетбола. Сначала Егор Дёмин был выбран «Бруклином» под восьмым номером, затем «Даллас» под 56-м номером забрал Всеволода Ищенко. Если выбор Егора в первом раунде так высоко давал ему гарантированный контракт и некую стабильность в своей карьере, то Севе придётся этого добиться. Какой идеальный сценарий для игрока «Локомотива-Кубань»?

Подробнее о драфте Ищенко:
«Ограбление драфта». Что говорят о лучшем молодом российском игроке Единой лиги за рубежом «Ограбление драфта». Что говорят о лучшем молодом российском игроке Единой лиги за рубежом
Лично ездил за ним в Россию. Кто привёл Всеволода Ищенко в НБА? Лично ездил за ним в Россию. Кто привёл Всеволода Ищенко в НБА?

21-летний Ищенко после выбора «Далласом» точно получит место в заявке от команды в Летней лиге НБА. Это отправная точка его заокеанской карьеры, где нужно будет проявить себя. Во многом от этого и будет зависеть его дальнейшее будущее. В Лас-Вегасе все команды проверяют на деле своих новичков в период с 9 по 19 июля, где каждый участник турнира проведёт минимум по четыре игры. Вот в этих матчах Севе и необходимо показать себя с лучшей стороны.

Если ему удастся заявить о себе хорошо, то дальше клуб вызовет его в тренировочный лагерь основной команды перед стартом сезона-2026/2027. Здесь уже придётся проявлять себя ещё сильнее, так как в составе «Далласа» есть очень опытные и мастеровитые игроки на позиции Ищенко — Клэй Томпсон, Макс Кристи, Наджи Маршалл. Конечно, к моменту сборов всё может измениться, так как совсем скоро открывается рынок обменов — состав уже может быть другим.

Всеволод Ищенко

Всеволод Ищенко

Фото: Единая лига ВТБ

Обычно только после сборов клубы НБА решают, что делать дальше с игроками, выбранными во втором раунде. Давать ли молодому парню полноценный контракт или двусторонний (возможность выступать как в НБА, так и в Лиге развития), или вовсе Exhibit 10. Именно поэтому будущее Ищенко в НБА ещё совсем неопредёленно, у «Далласа» есть простор для манёвра, и многое будет зависеть от того, как Сева проявит себя. Самым идеальным сценарием будет получение полноценного контракта новичка.

Самым суровым сценарием будет возвращение обратно в Единую лигу (в «Локо»). Таким образом «Даллас» будет следить за прогрессом Ищенко и держать руку на пульсе. Сева получит возможность дальше развиваться в комфортных для себя условиях, а если руководство «Маверикс» решит, что игрок достоин включения в их состав, тогда вернёт себе его после окончания сезона.

Все сделки межсезонья НБА:
В НБА состоялся неожиданный обмен! Энтони Эдвардс получил себе звёздного союзника — LIVE
Live
В НБА состоялся неожиданный обмен! Энтони Эдвардс получил себе звёздного союзника — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android