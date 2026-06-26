Какой идеальный сценарий для Ищенко в НБА? Всё теперь зависит от Севы

Драфт НБА уже второй год подряд радует российских болельщиков баскетбола. Сначала Егор Дёмин был выбран «Бруклином» под восьмым номером, затем «Даллас» под 56-м номером забрал Всеволода Ищенко. Если выбор Егора в первом раунде так высоко давал ему гарантированный контракт и некую стабильность в своей карьере, то Севе придётся этого добиться. Какой идеальный сценарий для игрока «Локомотива-Кубань»?

21-летний Ищенко после выбора «Далласом» точно получит место в заявке от команды в Летней лиге НБА. Это отправная точка его заокеанской карьеры, где нужно будет проявить себя. Во многом от этого и будет зависеть его дальнейшее будущее. В Лас-Вегасе все команды проверяют на деле своих новичков в период с 9 по 19 июля, где каждый участник турнира проведёт минимум по четыре игры. Вот в этих матчах Севе и необходимо показать себя с лучшей стороны.

Если ему удастся заявить о себе хорошо, то дальше клуб вызовет его в тренировочный лагерь основной команды перед стартом сезона-2026/2027. Здесь уже придётся проявлять себя ещё сильнее, так как в составе «Далласа» есть очень опытные и мастеровитые игроки на позиции Ищенко — Клэй Томпсон, Макс Кристи, Наджи Маршалл. Конечно, к моменту сборов всё может измениться, так как совсем скоро открывается рынок обменов — состав уже может быть другим.

Всеволод Ищенко Фото: Единая лига ВТБ

Обычно только после сборов клубы НБА решают, что делать дальше с игроками, выбранными во втором раунде. Давать ли молодому парню полноценный контракт или двусторонний (возможность выступать как в НБА, так и в Лиге развития), или вовсе Exhibit 10 . Именно поэтому будущее Ищенко в НБА ещё совсем неопредёленно, у «Далласа» есть простор для манёвра, и многое будет зависеть от того, как Сева проявит себя. Самым идеальным сценарием будет получение полноценного контракта новичка.

Самым суровым сценарием будет возвращение обратно в Единую лигу (в «Локо»). Таким образом «Даллас» будет следить за прогрессом Ищенко и держать руку на пульсе. Сева получит возможность дальше развиваться в комфортных для себя условиях, а если руководство «Маверикс» решит, что игрок достоин включения в их состав, тогда вернёт себе его после окончания сезона.