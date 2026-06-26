До последнего жил игрой. Умер Сергей Иванов — он стоял у истоков Единой лиги и любил ЦСКА

Ещё буквально несколько дней назад почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов активно участвовал в пресс-конференции по итогам Совета лиги, рассуждая о будущем турнира. «Разделение на две группы привлечёт дополнительное зрительское внимание», — делился он планами на новый сезон, подробно разбирая возвращение формата плей-ин и изменение структуры чемпионата ради обострения конкуренции. Однако сегодня, 26 июня, пришло трагическое известие: Сергей Борисович Иванов скончался в возрасте 73 лет. О причинах смерти пока не сообщается.

Единая лига выразила глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Сергея Борисовича. В официальном заявлении турнира подчёркивается масштаб его личности:

«Сергей Борисович стоял у истоков создания Единой лиги ВТБ и внёс ключевой вклад в становление и развитие турнира. Благодаря его инициативе, поддержке и вниманию к баскетболу лига стала одним из ключевых проектов российского спорта, объединившим ведущие клубы и давшим новый импульс развитию игры. Для Единой лиги ВТБ Сергей Борисович навсегда останется человеком, чьё имя неразрывно связано с историей турнира, его ценностями и достижениями».

Сергей Иванов действительно стоял у истоков создания Единой лиги, став её первым руководителем. Позднее он занял пост почётного президента, а его заслуги перед проектом были увековечены включением в Зал славы турнира. Именно в период его руководства соревнование превратилось в одну из сильнейших клубных лиг Европы. Проект сумел объединить под своей эгидой ведущие коллективы нескольких стран, став одним из самых успешных и стабильных в отечественном спорте.

Сергей Иванов Фото: Единая лига ВТБ

В 2015 году Сергей Борисович возглавил попечительский совет Российской федерации баскетбола. Его ключевой программной задачей на этом посту стало долгосрочное развитие школьного и студенческого направлений, которые он считал фундаментом всей спортивной вертикали.

В своих выступлениях он всегда подчёркивал, что баскетбол — его самый любимый вид спорта. Иванов с теплотой вспоминал, как в юности становился чемпионом Ленинграда среди школьников, и признавался, что эта искренняя преданность игре осталась с ним на всю жизнь. Даже в зрелом возрасте Сергей Борисович не терял практического интереса к мячу: возле дома у него было установлено кольцо, где он в летнее время любил тренировать броски. Он даже полушутя заявлял, что после завершения карьеры на государственной службе вполне мог бы попробовать себя в роли баскетбольного тренера.

При этом его спортивные интересы никогда не ограничивались одной лишь баскетбольной площадкой. Сергей Иванов на протяжении долгих лет оставался преданным болельщиком и покровителем футбольного ЦСКА. Его многолетняя поддержка армейского клуба во многом помогла красно-синим пережить самые успешные периоды в своей современной истории, укрепив позиции клуба на внутренней и международной аренах.

Уход Сергея Иванова — невосполнимая утрата для всей спортивной индустрии. До последнего он жил спортом и оставил после себя мощную и эффективно работающую систему, которая продолжит развиваться на заложенных им принципах. Имя Сергея Борисовича навсегда останется в истории Единой лиги ВТБ, а его вклад в популяризацию массового и юношеского спорта будет главным ориентиром для будущих поколений управленцев.