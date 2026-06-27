«Миннесота», что ты натворила? «Тимбервулвз» создали самый клиповый дуэт в НБА

Летом баскетбольного болельщика не удивить фактом разных подписаний игроков, обменов и, наоборот, отчислений. Но при этом всегда есть сделки, которые заставляют схватиться за голову даже самого пресыщенного фаната.

Именно такой обмен состоялся накануне: «Шарлотт Хорнетс» решил избавиться от своей многолетней звезды Ламело Болла и отправил его в «Миннесоту Тимбервулвз» за Наза Рида, незащищённый пик первого раунда драфта 2033 года, права на обмен выборами первого раунда в 2028, 2029 и 2030 годах, а также три выбора второго раунда (2029, 2032 и 2033). Как таковых вопросов к «Шарлотт» по этой сделке нет: команда показала свою состоятельность в завершившемся сезоне, однако ей не хватило некой стабильности и серьёзности, которой как раз не блещет Болл. «Хорнетс» всего-навсего решили двигаться дальше более взрослым путём, и такой «ребёнок» им попросту не нужен. По итогам этого обмена хочется порассуждать именно о «Миннесоте». Зачем она совершила этот трейд и как много поставлено на карту.

В 2024 и 2025 годах «Миннесота» уверенно и абсолютно заслуженно выходила в финал Западной конференции, и казалось, что вот-вот будет прорыв и мы увидим «волков» в большом финале. Однако в сезоне-2025/2026 этим планам не суждено было осуществиться. Травмы Энтони Эдвардса и Донте Дивинченцо не позволили «Миннесоте» полноценно играть в свой баскетбол, и «Тимбервулвз» уступили будущим финалистам «Сан-Антонио Спёрс» во втором раунде плей-офф. Очевидно, это не то, что хотели бы видеть в «Миннесоте», и в частности, главная звезда франшизы — Энтони Эдвардс. Это понимал и генеральный менеджер команды Тим Коннелли. У Эдвардса ещё три года по контракту, но его фигура настолько велика, что в случае ещё более мощного провала он вполне может просто взять и запросить обмен — медлить было нельзя. «Миннесота» активно боролась за Янниса Адетокунбо, который в итоге оказался в «Майами». Пакет «Хит» был куда выгоднее для «Милуоки», чем тот, который могла предложить «Миннесота». У «Тимбервулвз» точно были разговоры и по Джейлену Брауну из «Бостона», однако во фронт-офисе «волков» решили, что «Бостон» запросит слишком высокую цену. В том числе именно по этому выбор пал именно на Ламело Болла.

Этот обмен чётко провёл линию: одна сторона очень рада этой сделке и уже предвкушает тонну хайлайтов с матчей, вторая же сторона, наоборот, крайне скептически относится к обмену, считая, что Болл — это не игрок чемпионской команды. Каждый выбирает свою сторону сам, однако если отбросить некие предпочтения, то поводов для опасения гораздо больше, чем радости. Но точно ли это понимают в «Миннесоте»? Или же понимают, но генеральный менеджер Тим Коннелли решил создать видимость якобы какой-то работы, а там вдруг повезёт? При всём этом журналист из Миннеаполиса Кайл Тайге сообщил, что Энтони Эдвардс «на седьмом небе от счастья» от обмена Ламело Болла и хочет попробовать этот эксперимент.

Энтони Эдвардс и Ламело Болл, сезон-2021/2022 Фото: David Berding/Getty Images

«Миннесота» сохранила Джейдена Макдэниелса, которого отказывалась включать в любую сделку, в том числе и по Яннису. Остался Руди Гобер, всё ещё молодой и топовый Энтони Эдвардс. И также на своём посту один из лучших тренеров лиги прямо сейчас — Крис Финч. Многие считают его чуть ли не гением, и небезосновательно. Однако складывается ощущение, что даже он при всей своей крутости не сможет перевоспитать ребёнка в теле баскетболиста с именем Ламело Болл.

Справедливости ради нельзя не отметить неплохой набор навыков Болла в атаке, но он совершенно бесполезен в обороне. Однако самое главное — даже его атака не гарант успеха. Так как Ламело на своей волне, совершить яркий хайлайт для него важнее, чем оформить более надёжное действие и принести пользу команде. Это прослеживается на протяжении всей его карьеры, и это же мы видели в важнейшей встрече плей-ин с «Орландо», которую «Шарлотт» проиграл и закончил для себя сезон. Безусловно, дуэт Эдвардс — Болл будет разрывать социальные сети, причём не только на паркете, но и на пресс-конференциях. Тут «Миннесота» точно выиграла. Однако каковы реальные перспективы в постсезоне?

Крис Финч действительно сможет из этого сделать интересную атаку и, скрещивая пальцы, полагаться на оборону Гобера и Макдэниелса. Но все успехи «Миннесоты» были связаны с тем, что это команда-система. Ламело Болл же является самой настоящей антисистемой и живёт в своём зумерском мире, далёком от реального положения дел. Обмен Ламело Болла точно не добавляет «Миннесоте» чемпионских перспектив. Но это половина беды. Что, если этот эксперимент окажется настолько провальным, что Энтони Эдвардс реально плюнет на всё и запросит обмен? «Тимбервулвз» загнали себя в очень непростое положение, из которого в случае неудачи вряд ли удастся выйти без потерь. Будь то генеральный менеджер, главный тренер или же главная звезда франшизы и всей НБА. Слишком многое поставлено на карту, и в случае провала этого обмена «Миннесота» рискует вновь превратиться из контендера в аутсайдера: без звезды и перспектив на годы вперёд.