Шаг назад — два шага вперёд. Каким был сезон «Уралмаша» в поисках новой идентичности

Год назад «Уралмаш» был практически единственной командой в Единой лиге ВТБ, которая могла навязать серьёзную борьбу «большой четвёрке». Екатеринбуржцы заняли пятое место на турнире, дали бой «Локомотиву-Кубань» в первом раунде плей-офф и были готовы замахнуться на большее. Но в сезоне-2025/2026 клубу пришлось сделать небольшой шаг назад: сложная первая половина сезона вынудила руководство пойти на неожиданные перестановки и сменить вектор развития. Так год, в котором «Уралмаш» должен был продолжить поступательный рост, оказался скорее проверкой на прочность. Удалось ли её пройти? Разберёмся в этом материале.

Итоги «Уралмаша» в сезоне-2025/2026 Фото: «Чемпионат»

Прошлым летом «Уралмаш» решил пойти по пути преемственности — серьёзных кадровых перестановок в команде не произошло. На посту главного тренера остался Ростислав Вергун, заявка не понесла масштабных потерь, за исключением лучшего бомбардира сезона Джеремайи Мартина, а усиления в лице Гарретта Нэвелса, Тимофея Герасимова и Александра Петенева были скорее точечными. В таком составе «Уралмашу» удалось эффектно ворваться в новый сезон: победный бросок Нэвелса на последних секундах принёс гостевую победу над «Локомотивом». Это был своеобразный реванш за обидное поражение в серии плей-офф, случившееся несколькими месяцами ранее. Но, несмотря на успех в матче открытия, первые несколько недель в рамках регулярного чемпионата выдались для екатеринбуржцев непростыми. Складывалось впечатление, что команда играет рывками и чрезмерно зависит от кондиций лидеров — победы не казались безоговорочными, а от поражений оставалось ощущение, что исход встречи могли перевернуть одно-два результативных владения. Так, к международному окну «Уралмаш» подходил с балансом 6-6.

А уже после перерыва на матчи сборных екатеринбуржцы расклеились окончательно: выдали серию из семи поражений (восьми с учётом Winline Basket Cup). Проблемы в концовках обострились, к ним добавились сложности с набором темпа в первых четвертях. Общее качество баскетбола хромало, местами команде не хватало свежести и ресурсов со скамейки, а давление от серии поражений негативно сказывалось на игроках и их дисциплине. Такими результатами были предсказуемо недовольны в руководстве, и в январе президент Виктор Ганиенко заявил: в клубе устали от недостаточной самоотдачи легионеров, поэтому скорректировали цели и сменили курс — теперь акцент будет сделан на развитии российских игроков. А ещё через несколько дней стало известно об увольнении тренера Ростислава Вергуна, возглавлявшего «Уралмаш» с дебютного сезона в Единой лиге. Судя по тому, как в клубе комментировали это расставание, претензии были не столько к работе наставника, сколько к отношениям между ним и игроками. Президент говорил: «В середине сезона был провал. Когда я стал ездить вместе с ребятами, лично убедился в том, что Вергун окончательно потерял контакт с командой. В этом плане он должен был проявить волю, мужество, чтобы поставить её снова на рельсы, но он решил отстраниться, возможно, уже думал о чём-то другом. Поэтому мы приняли решение расстаться, и я ни о чём не жалею».

На место Вергуна был назначен другой российский специалист — Антон Юдин, который начал сезон-2025/2026 у руля «Локомотива». С ним «Уралмаш» расцвёл: стал стабильнее и начал более качественно проводить ключевые отрезки встреч. Если при Вергуне первая половина сезона завершилась с балансом 7-13, то под руководством нового тренера «Уралмаш» выдал результат 12-8. И хотя встряска явно пошла команде на пользу, из-за поражений от прямых конкурентов по середине таблицы — например, от «Бетсити Пармы» и МБА — «Уралмаш» до последнего рисковал остаться на седьмом месте. Однако результаты соперников помогли екатеринбуржцам удержаться на шестой строчке — так, их оппонентом в первом раунде плей-офф оказался санкт-петербургский «Зенит». В первом матче серии «Уралмаш» одержал сенсационную победу: во многом за счёт того, что получилось как отыграть отставание в третьей четверти, так и дожать соперника в напряжённой концовке. Однако в трёх последовавших встречах именно провалы во второй половине лишили команду Юдина шансов на выход в полуфинал. Во втором матче третья десятиминутка была проиграна со счётом 7:21, в третьей и четвёртой встречах спад наступал в решающих четвертях — 9:23 и 6:18 соответственно. Где-то задавил соперник, где-то не хватало концентрации, где-то сказалось преимущество «Зенита» в глубине и качестве ротации. «Уралмаш» бился как мог, но серия осталась за сине-бело-голубыми — 3-1.

Антон Юдин главный тренер «Уралмаша» «К сожалению, сезон для нас завершён. Я понимаю, что всегда хочется большего и лучшего, однако на сегодняшний день это тот результат, который мы должны принять. За всё то время, что я провёл в команде, у меня нет претензий ни к одному из игроков. Да, что-то получалось лучше, что-то — хуже, но я видел настоящую команду и сплочённый коллектив. Не могу никого упрекнуть в отсутствии желания или борьбы. Благодарен парням за самоотдачу и настрой, с которыми они провели ту часть сезона, когда я возглавил «Уралмаш».

Сейчас в «Уралмаше» уже вовсю сосредоточены на новом сезоне. Антон Юдин, контракт с которым рассчитан до лета 2027-го, раскрыл обозначенные руководством цели на следующий год — пятое или четвёртое место. Даже несмотря на скромный по меркам «большой четвёрки» бюджет, в клубе станут бороться за улучшение позиций на турнире. При этом, как уже было упомянуто, будет изменён подход к формированию состава. В январе в руководстве сообщали, что на следующий сезон планируют подписать всего четырёх легионеров вместо шести. Большой упор также будет сделан не только на технические, но и на моральные качества игроков. Подводя итоги года, Виктор Владимирович Ганиенко сказал: «Сейчас останутся те, кто будет отдаваться полностью, у кого есть сила, воля, желание, трудолюбие. Когда не хватает техники, нужно идти на морально-волевых, а когда нет ни того, ни другого, таким людям в команде не место».

На данный момент официально известно, что в команде останется, например, Хэйден Далтон, а новичками «Уралмаша» станут центровой Данило Тасич («Енисей») и форвард Игорь Вольхин («Автодор»). По сообщениям инсайдеров, продления получат Антон Карданахишвили, Джавонте Даглас, Игорь Новиков и, возможно, Октавиус Эллис, а вот Тайрелл Нэльсон и Кирилл Писклов покинут команду. По слухам, пополнить заявку «Уралмаша» также может Михаил Кулагин из «Самары».

Ещё несколько месяцев назад в «Уралмаше» ясно дали понять, что хотят и готовы меняться ради достижения результатов. Со смены тренера, концепции и подхода к формированию команды для клуба началась новая глава. Уже через несколько месяцев мы увидим, какие результаты принесут за собой перемены и как они отразятся на выступлении екатеринбуржцев. Однако цели по-прежнему остаются самыми высокими: ещё совсем недавно «Уралмаш» считался одним из самых неудобных соперников для представителей «большой четвёрки» – и теперь ставит перед собой задачу вернуться в этот статус.