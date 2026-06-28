Травмы всё-таки победили. Девятилетняя история игрока НБА завершилась жёстким решением

«Орландо» отчислил Джонатана Айзека и тем самым закрыл историю, начавшуюся ещё в 2017 году. На это повлияли и спортивные, и финансовые соображения, а сама команда успела отказаться от игрока до момента, когда его зарплата за сезон-2026/2027 стала бы полностью гарантированной. По условиям контракта Айзеку полагалось $ 14,5 млн в следующем сезоне, но гарантированными были только $ 8 млн.

После отчисления «Орландо» сохранит часть средств под потолком зарплат, а оставшиеся негарантированные годы соглашения — до конца сезона-2028/2029 — будут аннулированы, если форвард не будет выбран с драфта отказов. При этом клуб, по информации американских СМИ, не планирует использовать механизм растяжения выплат, предпочитая оставить гарантированную сумму в платёжной ведомости на ближайший сезон.

Айзек ещё в прошлом чемпионате вылетел из ротации. За регулярный сезон он сыграл 52 матча, в среднем проводя на площадке по 10 минут, и набирал 2,6 очка при 2,5 подбора за игру. Точность трёхочковых бросков упала до 18,4% — это худший показатель в его карьере. В середине марта бигмен вновь повредил левое колено, из-за чего не сыграл в 17 заключительных матчах регулярного сезона и пропустил всю серию плей-офф с «Детройтом».

Джонатан Айзек, сезон-2025/2026 Фото: Mike Carlson/Getty Images

Вся карьера Айзека в «Орландо» упиралась в одну проблему, и это была его доступность. За девять сезонов он провёл только 328 матчей регулярного чемпионата из 738 возможных, так что пропустил 410 игр, или 55,6% всех встреч команды за это время. Более половины матчей «Мэджик» за последние девять лет обошлись без игрока, выбранного под шестым номером драфта-2017, и лишь в двух сезонах Айзек добирался до отметки в 70 и более матчей. И всё же клуб долго верил в баскетболиста, а после его возвращения в сезоне-2023/2024, когда он вновь стал одним из лучших защитников второй пятёрки лиги и получил несколько голосов в голосовании за лучшего шестого игрока сезона, стороны подписали новый пятилетний контракт на $ 84 млн. Но закрепить этот уровень, увы, ему так и не удалось.

Более того, перед сезоном-2024/2025 «Орландо» рассчитывал чаще задействовать Айзека на позиции центрового, из-за чего он набрал дополнительную мышечную массу. Но эксперимент не удался, и позднее сам баскетболист признавал, что стал менее мобильным — даже возвращение к привычному весу не помогло, а его роль в команде продолжила уменьшаться. При этом стороны заранее скорректировали условия соглашения. Изначально участие Айзека в 52 матчах автоматически обеспечивало ему контракт на следующий сезон, но позже этот пункт заменили дедлайном 28 июня. В итоге окончательное решение осталось за клубом.

Для «Орландо» этот шаг означает больше манёвра при комплектовании команды и работе с потолком зарплат. Для Айзека же завершились девять лет в лиге, за которые он так и не смог в полной мере реализовать свой потенциал из-за бесконечных проблем со здоровьем.