Крутой ход «Оклахомы». Клуб сохранил ключевого игрока и спас миллионы

«Оклахома» продлила Айзею Хартенштайна, оформив с центровым новый трёхлетний контракт на $ 75 млн. Чтобы сделать это, клуб отказался от командной опции на сезон-2026/2027 стоимостью $ 28,5 млн. На первый взгляд решение выглядит неожиданным, однако новая структура соглашения помогает «Тандер» решить сразу несколько задач. Разбираемся, почему этот контракт важен не только для самого игрока, но и для будущего команды.

Финансовый расчёт — и это вместо простой активации опции

Айзея Хартенштайн, сезон-2025/2026 Фото: Christian Petersen/Getty Images

Пожалуй, начнём с того, что новый договор в первую очередь позволил «Оклахоме» сэкономить на платёжной ведомости. Так, при активации командной опции Хартенштайн получил бы в сезоне 2026/2027 $ 28,5 млн, однако клуб и игрок согласовали новый контракт с более скромной стартовой зарплатой. В итоге экономия составила около $ 3 млн.

На фоне общей ведомости эта сумма выглядит незначительной, однако именно она позволяет клубу существенно снизить налоговую нагрузку. Из-за прогрессивной системы налога на роскошь экономия в размере $ 3 млн сокращает итоговый налоговый платёж сразу примерно на $ 21 млн.

Для «Тандер» это принципиальный момент. Клуб уже обменял Айзею Джо и Аарона Уиггинса, не принимая зарплату обратно, а также продолжает думать о решениях по другим контрактам. Все действия указывают на стремление остаться ниже второго налогового «апрона», который значительно ограничивает возможности команд при комплектовании состава.

При этом с точки зрения спорта необходимость удержать Хартенштайна почти не вызывала вопросов. После перехода в «Оклахому» летом 2024 года он стал одним из ключевых игроков стартовой пятёрки, а за два сезона центровой выходил в старте в 99 из 104 матчей регулярного чемпионата и в 35 из 38 встреч плей-офф. В среднем он набирал 10,3 очка, делал 10,1 подбора, 3,7 передачи, а также почти по одному перехвату и блок-шоту за игру.

Необычная структура соглашения

Айзея Хартенштайн, сезон-2025/2026 Фото: Alex Slitz/Getty Images

Помимо финансовой части, заслуживают внимания и условия нового контракта. В нём есть максимальная надбавка на случай обмена в 15%, или «трейд кикер». Если «Оклахома» обменяет игрока до завершения соглашения, Хартенштайн получит ещё 15% от оставшейся гарантированной суммы. К слову, при контракте на три года и $ 75 млн речь может идти о выплате до $ 11,25 млн.

Такие условия чаще бывают в контрактах звёзд, и сам факт «трейд-кикера» показывает, что клуб хочет предоставить центровому дополнительные гарантии и пока не видит в нём обменный актив. Отдельного внимания заслуживает совместная опция перед последним сезоном соглашения в 2028 году, потому что в НБА это редкий формат, при котором пересматривать контракт могут сразу и команда, и игрок.

Вдобавок такой механизм делает условия более гибкими для обеих сторон. Если через два сезона потолок зарплат существенно поднимется, Хартенштайн сможет получить контракт на более выгодных условиях. Если же у «Тандер» изменится финансовая ситуация, клуб сможет пересобрать платёжную ведомость без долговых обязательств на длительный срок, да и полная юридическая конструкция соглашения пока не разглашается, поскольку коллективный договор НБА довольно жёстко регулирует использование таких инструментов.

Контракт стал логичным продолжением карьеры игрока

Айзея Хартенштайн, сезон-2025/2026 Фото: Alex Slitz/Getty Images

Новое соглашение ещё раз подчёркивает, насколько важен Хартенштайн для нынешней «Оклахомы». На драфте НБА 2017 года «Хьюстон» выбрал центрового под 43-м номером. До перехода в «Тандер» он успел провести восемь сезонов в пяти командах: «Хьюстоне», «Денвере», «Кливленде», «Клипперс» и «Нью-Йорке». И именно в «Оклахоме» он впервые обрёл стабильную роль в коллективе, нацеленном на самые высокие результаты.

С учётом предыдущего контракта и нового соглашения Хартенштайн за время выступления за «Тандер» гарантированно заработает $ 134 млн. Из этой суммы $ 58,5 млн придутся на первые два сезона после перехода в клуб, а ещё $ 75 млн — на новое трёхлетнее соглашение.

Этот контракт для «Оклахомы» удобен сразу по нескольким причинам. Он позволяет сохранить одного из лидеров передней линии, снизить текущую налоговую нагрузку и сделать финансовую конструкцию команды более гибкой на ближайшие годы. В таком контексте отказ от действующей опции выглядит вполне обоснованным.