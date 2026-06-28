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Как Леброн Джеймс может оказаться в Майами Хит: переходы в НБА, межсезонье, контракты, состав, Адетокунбо, свободные агенты

Это будет красиво. Как «Майами» может вернуть Леброна Джеймса?
Никита Бирюков
Как «Майами» может вернуть Леброна Джеймса?
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Несбыточный сценарий или же возможная реальность?

Межсезонье вовсю кипит в НБА: Яннис Адетокунбо завершил свою главу в «Милуоки» и начал новую в «Майами», Ламело Болл отправился помогать Энтони Эдвардсу в «Миннесоту». Но до сих пор непонятно, где продолжит карьеру человек, олицетворяющий нынешнюю лигу — Леброн Джеймс.

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Ходит огромное количество слухов во всей лиге по поводу того, где может оказаться Леброн. При этом сам Король хранит молчание и, видимо, договаривается через своих агентов с разными клубами. В качестве главного претендента на Джеймса называют «Голден Стэйт». В стане «воинов» ему представится возможность завершить карьеру рядом со Стефеном Карри (таким же великим игроком, как и он сам). Ещё есть «Кливленд», где начинался его путь и может закончиться… Но есть ещё один вариант, весьма интересный.

Речь про «Майами». В этом клубе Леброн впервые стал чемпионом НБА, прошёл через много трудностей и был частью легендарного трио Джеймс — Уэйд — Бош, наводящего ужас на всю лигу. Как воссоединение с «Хит» может произойти? Во-первых, Нормана Пауэлла не устроило предложение «Майами», поэтому он хочет перейти в другую команду после открытия рынка свободных агентов. Если Пауэлл уйдёт, а Эндрю Уиггинс откажется от своей опции игрока на следующий сезон и подпишет с «Хит» контракт, который будет стартовать с $ 26 млн или ниже, то флоридский клуб может остаться ниже первого «апрона», а также сохранит доступ к исключению среднего уровня для команд, не платящих налог на роскошь на $ 15 млн.

Леброн Джеймс

Леброн Джеймс

Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

Таким образом, у «Майами» будет возможность добавить Леброна, оставить в обойме Уиггинса и взять ещё несколько опытных ветеранов в межсезонье. Конечно, с учётом того, что Джеймс сам ужмётся в деньгах и согласится на не самые большие деньги. А по слухам, Король требует максимальный контракт от «Лейкерс», так что с «Хит» может не выгореть.

Но если помечтать, то у Короля появится шанс на ещё один титул вместе с Адетокунбо, Адебайо, Уиггинсом и Споэльстрой. На бумаге всё выглядит неплохо и интригующе, однако пойдёт ли Пэт Райли на такой шаг — это уже совсем другой вопрос. Возможно, в голове у старого волка, повидавшего всё на своём баскетбольном пути, совсем иное мнение насчёт Леброна и его вероятного возвращения в стан «Хит». Как мы все знаем, Райли — не любитель платить большие деньги, особенно ветеранам. И даже если это сам Король! Будем наблюдать за тем, как всё обернётся.

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