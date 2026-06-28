«Один из наиболее одарённых игроков России». Как приход Фирсова повлияет на «Локо»

Клубы Единой лиги ВТБ укрепляют свои составы различными баскетболистами. Ещё присутствуют смены на тренерских позициях, однако давайте поговорим о том, кто решил перебраться из «Бетсити Пармы» в «Локомотив-Кубань».

Глеб Фирсов начал свой профессиональный путь в Перми: спортивная школа «Олимпиец», а затем выступал в молодёжной и основной команде «Пармы». Но он из Ростова-на-Дону и открыл для себя баскетбол именно в этом городе. Поэтому южный колорит уж точно знаком Глебу не понаслышке.

В составе «Локо» в последние сезоны всегда были топовые центровые: Андрей Мартюк, Кирилл Елатонцев, Винс Хантер, Ален Хаджибегович. Теперь к этому списку должен добавиться Фирсов. Понимаем, что пока рано об этом говорить, но на бумаге Глеб идеально подходит краснодарцам. На данный момент в команде подтверждены на следующий чемпионат только два игрока на пятой позиции — Фирсов и Хаджибегович. Скорее всего, эта пара станет основополагающей и будет получать много игрового времени.

Ален Хаджибегович и Глеб Фирсов Фото: Единая лига ВТБ

Причём Фирсову не привыкать играть в паре с центровым похожего функционала, так как вместе с Терреллом Картером они создали отличную связку, хотя оба по большей части являются баскетболистами без стабильного броска. Их главной задачей были врывы к кольцу и набор очков в «краске». И с этим оба великолепно справлялись! Так что проблем с наслоением одних и тех же ролей с Хаджибеговичем быть не должно.

В прошлом сезоне «Локо» не хватало размеров под кольцом. В связи с этим клуб недобирал большое количество подборов в защите. Чем знаменит краснодарский клуб? Конечно, быстрыми атаками, а без подобранного отскока в обороне невозможно начать отрыв. С этим и должен шикарно помочь Фирсов. Причём Глеб отлично читает ситуацию на паркете: если он видит, что подбор может забрать один из партнёров и нет угрозы со стороны соперника, он сразу же помчит на чужую половину, чтобы найти передачу от партнёра и завершить атаку.

Глеб Фирсов Фото: Единая лига ВТБ

Фирсов очень сильно прибавил по всем параметрам за последнее время. Его статистику мы уже разбирали ранее, однако хочется отметить и то, что не видно в цифрах — подстраховку и постановку спины при подборах. Глеб отлично пользуется двумя этими навыками в обороне и даёт много пользы в «краске». Ещё стоит отметить подвижность — со своими габаритами парень справляется на ура. В атаке же его эффективность выросла в разы: он стал больше брать на себя инициативу, не бояться. И это подкупает в молодом парне, потому и думаешь, что у него всё может получиться в «Локо». Удача любит смелых!

Конечно, Фирсов не настолько ещё читает игру в силу опыта, как, например, Хантер, поэтому ждать от него уймы перехватов не стоит. Но при этом Глеб действует не по годам мудро и всегда следует тренерской мысли. Если, допустим, Евгений Пашутин говорил ему паковать «краску» и не позволять сопернику разгуляться вблизи кольца — Фирсов делал это безукоризненно. Если нужны были очки — пожалуйста, врубай на полную таранные проходы, и тут уж либо успешный врыв, либо штрафные.

Томислав Томович главный тренер «Локомотива-Кубань» Я очень рад, что руководству «Локо» удалось договориться о переходе Фирсова – одного из наиболее одарённых молодых игроков России. Мы ставим перед собой самые высокие цели, и поэтому нам нужны игроки, у которых талант сочетается с желанием упорно работать над собственным развитием. Уверен, что Глеб всё это прекрасно понимает. Я с большим оптимизмом смотрю на его перспективы в нашей команде.

Томислав Томович пришёл по ходу сезона-2025/2026 с уже цельным составом, в который добавился лишь Хаджибегович. Теперь же у тренера «Локо» будет возможность выстроить команду, которую он сам пожелает, а также удастся провести полноценную предсезонку с кубанцами, что сыграет на руку и Фирсову. Глеб начнёт свою новую главу в тот момент, когда на него не будет огромного давления, и может спокойно влиться в новый для себя коллектив.

К тому же не стоит забывать, что «Локо» умеет работать с молодёжью лучше всех в лиге, давая ей много времени для развития. При этом клуб сочетает в себе этот фактор и борьбу за чемпионство, что, скорее всего, и подтолкнуло Фирсова перейти в стан краснодарцев. Если Глеб продолжит прогрессировать, улучшит свои показатели и выйдет на новый уровень, то в следующем сезоне он спокойно может получить награду «Лучший молодой» в Единой лиге.