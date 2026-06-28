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Владислав Голдин получил квалификационное предложение от Майами Хит: двусторонний контракт, статус и варианты в НБА

Ситуация Голдина в НБА обрела ясность. Но важнее всего — что будет дальше
Артемий Берстенев
Ситуация Голдина в НБА обрела ясность
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«Майами» сделал квалификационное предложение россиянину: всё, что нужно знать об этом.

«Майами» выдал российскому центровому Владиславу Голдину квалификационное предложение по двустороннему контракту на сезон-2026/2027. Теперь клуб сохранил за собой права на игрока, однако у него по-прежнему остаётся шанс получить полноценный контракт в другой команде НБА. Разбираемся, что означает новый статус Голдина, какие сценарии возможны дальше и почему это важно для самого «Майами».

Владислав Голдин Подробнее

Квалификационное предложение автоматически перевело Голдина в статус ограниченно свободного агента. Теперь любой клуб лиги может предложить россиянину стандартный контракт, но «Хит» сохраняют право повторить эти условия и оставить центрового у себя. Именно в этом и состоит главное последствие решения, о котором стало известно 27 июня. При этом речь идёт только о двустороннем контракте, так как Голдин не сможет подписать аналогичное соглашение с другой командой, однако при этом может принять стандартный контракт, если такой вариант появится на рынке. Пока игрок не согласится на предложение «Майами» или не подпишет соглашение с другим клубом, переговоры остаются открытыми.

По данным SalarySwish, предложение предусматривает $ 680 985 зарплаты, из которых гарантированы $ 50 тыс. Такие соглашения не учитываются при подсчёте потолка зарплат и налога на роскошь, поэтому дают клубам возможность удерживать перспективных игроков без дополнительной нагрузки на платёжную ведомость. Для «Майами», в свою очередь, это имеет особое значение, поскольку после приобретения Янниса Адетокунбо команда оказалась в жёстких рамках первого налогового порога, и как раз таки в такой ситуации каждое кадровое решение оценивается не только по спортивному эффекту, но и по тому, как оно влияет на структуру зарплат.

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Что касается регламента двусторонних контрактов, он остаётся прежним: игрок может провести за основную команду НБА не более 50 матчей регулярного чемпионата, а остальное время — выступать в G-лиге. Также баскетболистам с таким статусом запрещено играть в плей-офф. Именно по этой схеме Голдин и провёл свой первый сезон в Северной Америке: за «Хит» он сыграл в девяти встречах, проведя на паркете в общей сложности 24 минуты. За это время российский центровой набрал семь очков, сделал девять подборов, отдал три передачи, а также добавил три блок-шота.

Основной игровой практикой Голдина, как мы уже упоминали, стала G-лига, где он выступал за «Су-Фолс Скайфорс». Там центровой в среднем набирал 12,3 очка, 7,5 подбора, 1,6 передачи и 1,8 блок-шота, при этом попадал с игры с точностью 59,5%. Из 32 дальних попыток он реализовал 12. Некоторые статистические сервисы, впрочем, приводят иные показатели: 15,7 очка и 9,4 подбора, что связано с разным числом учтённых матчей. Сохранение прав именно на Голдина выглядит показательно и в контексте остальных решений клуба, так как прошлый сезон по двустороннему контракту вместе с ним доигрывал защитник Тревор Килс, однако квалификационное предложение он так и не получил. После этого Килс стал неограниченно свободным агентом и может подписать контракт с любой командой без возможности для «Майами» повторить условия.

Владислав Голдин, сезон-2025/2026

Владислав Голдин, сезон-2025/2026

Фото: Rich Storry/Getty Images

По сути, клуб сделал ставку на российского центрового. С учётом того, что мест под двусторонние контракты немного, это решение многое говорит о том, как в организации сейчас оценивают игроков. Пока у «Майами» по двустороннему соглашению числится только защитник Тре Дональдсон. Если Голдин примет квалификационное предложение, команда займёт два из трёх доступных мест и оставит одну позицию на случай изменений по ходу сезона.

Удержание российского центрового вписывается в более широкий план «Хит» по обновлению состава. Команда уже отказалась от опции по Джамиру Янгу, до сих пор не приняла окончательные решения по Дрю Смиту и Кешаду Джонсону и ждёт, активирует ли Эндрю Уиггинс свою опцию игрока. Общая задача очевидна — сохранить как можно больше свободы в управлении зарплатной структурой.

Следующий шаг для Голдина — Летняя лига НБА. Российский центровой войдёт в заявку «Майами» на турнир в Сан-Франциско и получит возможность побороться за более весомую роль к началу нового сезона. Уроженец Нальчика попал в систему «Хит» летом 2025 года после того, как остался невыбранным на драфте, а до этого он играл за «Флориду Атлантик», вместе с которой добрался до «Финала четырёх» NCAA, а затем доиграл студенческий путь в Мичигане под руководством Дасти Мэя, недавно возглавившего «Даллас». Голдин станет ограниченно свободным агентом и может выбрать либо квалификационное предложение «Майами», либо стандартные контракты от других клубов НБА. Если такой вариант появится, «Хит» сохранят право оставить игрока, полностью повторив условия соглашения.

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