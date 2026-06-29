«Голден Стэйт» нацелился на Леброна и Дэвиса. Разбираем амбициозный инсайд

«Голден Стэйт» якобы вынашивает амбициозный план и хочет объединить в одном ростере Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса. Об этом написал инсайдер Yahoo Sports Кевин О'Коннор. Схема выглядит так — сначала обмен на Дэвиса, а затем, после старта рынка свободных агентов, охота на Джеймса. Оцениваем, есть ли у этого сценария шансы воплотиться в жизнь и какие препятствия могут возникнуть на пути.

План «Уорриорз» выходит далеко за рамки обычного усиления

Леброн Джеймс и Энтони Дэвис, сезон-2024/2025 Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

После сезона-2025/2026, который «Голден Стэйт» завершил без плей-офф, стало понятно, что одними точечными правками состав уже не спасти. Если сведения О'Коннора верны, в клубе готовы к куда более радикальной перестройке. По данным журналиста, в организации считают, что приход Энтони Дэвиса может повысить шансы уговорить Леброна Джеймса перебраться в Сан-Франциско. В основе этой идеи лежит уже знакомый тандем Джеймс — Дэвис, который прежде принёс «Лейкерс» чемпионство в 2020 году. В «Уорриорз» к ним должны добавиться Стефен Карри и Дрэймонд Грин.

Интерес клуба к Леброну, к слову, возник не сегодня: ранее уже сообщалось, что «Голден Стэйт» собирается изучить возможность его подписания, а слухи о летнем контакте Джеймса и Карри только подогрели ожидания. Теперь же, если верить американским СМИ, в клубе выстраивают полноценный план, где переход Дэвиса станет ключевым шагом для следующих переговоров.

Тем не менее финансовые ограничения заметно сужают возможности «Уорриорз». 30 июня Леброн официально выйдет на рынок свободных агентов после того, как «Лейкерс» не предложили ему новый контракт. При этом из-за потолка зарплат «Голден Стэйт» не может дать форварду максимальное соглашение, так что самым реалистичным сценарием выглядит лишь контракт по исключению среднего уровня , то есть примерно на $ 15 млн в год — это существенно меньше тех денег, которые Джеймс получал в последние сезоны, а агент Рич Пол, в свою очередь, сообщил об интересе со стороны 10-12 клубов. Кроме обычного подписания, остаётся и вариант со схемой «сайн-энд-трейд» , поэтому решение Леброна не сведётся только к предложению «Уорриорз».

Обмен Дэвиса выглядит значительно сложнее

Энтони Дэвис, сезон-2025/2026 Фото: G Fiume/Getty Images

О'Коннор в своём материале полагает, что в переговорах с «Вашингтоном» основная ставка должна быть сделана на Джимми Батлера. Его контракт на $ 56,8 млн, который скоро истечёт, почти равен зарплате Энтони Дэвиса в $ 58,4 млн, однако одного такого обмена всё равно недостаточно. «Голден Стэйт» нужно будет добавить к сделке ещё и будущие пики драфта.

Да, обмен возможен по правилам, но в случае с «Вашингтоном» он выглядит крайне спорным. Клуб только начинает строить новый проект вокруг первого номера драфта Эй Джей Дибанцы, а приобретение Батлера, который восстанавливается после разрыва передней крестообразной связки, плохо соотносится с долгосрочной моделью франшизы. Ситуацию усложняет и контракт Дэвиса. 6 августа он получит право подписать с «Уизардс» четырёхлетнее продление на $ 275 млн. Если произойдёт обмен, это право будет потеряно, а коллективное соглашение не позволяет игроку подписывать максимальное продление в течение шести месяцев после трейда.

Перспектива оказаться в «Голден Стэйт» бьёт по самому больному — кошельку: под угрозой самый большой контракт в карьере Дэвиса. Хотя «Вашингтон» уже всё для себя решил. Генменджер Уилл Доукинс обозначил чёткий дедлайн — в середине августа стороны сядут обсуждать пролонгацию.

Что делает этот сценарий маловероятным

Леброн Джеймс, сезон-2025/2026 Фото: Luke Hales/Getty Images

И всё же главным препятствием остаётся не столько желание самого «Голден Стэйт», сколько целый набор обстоятельств, на которые клуб почти не может повлиять. «Вашингтон» открыто говорит о намерении сохранить Дэвиса, сам бигмен рискует лишиться права на максимальное продление, а Леброну в случае перехода придётся либо серьёзно урезать зарплату, либо надеяться на куда более сложную многостороннюю сделку.

Именно поэтому появившийся инсайд пока говорит скорее о том, в каком направлении «Уорриорз» ищут усиление, нежели о сделке, которая уже близка к завершению. Интерес клуба к двум звёздам вполне объясним, однако воплотить такую идею в жизнь получится, только если совпадёт сразу несколько условий — а ни одно из них сегодня не выглядит очевидным.